Xác định các VĐV top đầu Giải Pickleball kỷ niệm 50 năm An ninh Thủ đô xuất bản số đầu tiên

ANTD.VN - Giải Pickleball kỷ niệm 50 năm An ninh Thủ đô xuất bản số đầu tiên đã diễn ra đầy sôi động, hấp dẫn và xác định được những cái tên xuất sắc nhất trong hơn 160 vận động viên, khách mời và KOLs tham dự.

Sau một ngày tranh tài với những trận đấu hấp dẫn, kịch tính và đầy cảm xúc, Giải Pickleball kỷ niệm 50 năm An ninh Thủ đô xuất bản số đầu tiên đã bế mạc cùng những giải thưởng được trao cho các VĐV xuất sắc nhất.

Nhà báo Đỗ Trần Quân, Phó Trưởng Ban Biên tập An ninh Thủ đô, Phó Trưởng Ban tổ chức giải phát biểu bế mạc (Ảnh: Thuần Thư)

Phát biểu tại lễ bế mạc giải, Nhà báo Đỗ Trần Quân, Phó Trưởng Ban Biên tập An ninh Thủ đô, Phó Trưởng Ban tổ chức giải cho biết: "Tôi xin thay mặt Ban Biên tập cán bộ, chiến sĩ, người lao động An ninh Thủ đô, cảm ơn sự tham gia đầy nhiệt huyết của các vận động viên, các đơn vị tài trợ... đã làm nên thành công của giải".

Phó Trưởng Ban Biên tập Báo An ninh Thủ đô, Phó Trưởng Ban tổ chức giải cũng nhấn mạnh trong suốt hành trình 50 năm hình thành và phát triển, An ninh Thủ đô không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và công tác thông tin tuyên truyền mà còn luôn chú trọng tổ chức các hoạt động văn hóa, xã hội, thể thao. Đây là cầu nối quan trọng góp phần gắn kết tòa soạn với bạn đọc, đối tác và cộng đồng, giúp lan tỏa những giá trị tích cực đến xã hội.

Ban Tổ chức trao giải Nhất, Nhì và Ba ở nội dung Đôi nam lãnh đạo (Ảnh: Thuần Thư)

Theo kết quả thi đấu ngày 10-7, các giải thưởng được trao như sau:

Nội dung đôi nam:

Nhất: Giang Quốc Khánh - Đoàn Minh Tuấn

Nhì: Nguyễn Thành Chinh - Nguyễn Gia Nam

Đồng giải Ba: Lê Văn Mạnh - Phạm Tùng, Bùi Xuân Nghĩa - Nguyễn Trọng Huy

Nội dung đôi nam nữ:

Nhất: Hoàng Văn Công - Trịnh Thu Thảo

Nhì: Cao Oanh - Tạ Xuân Sơn

Đồng giải Ba: Đỗ Huy Hoàng - Nguyễn Thị Thanh Mai, Đỗ Trọng Hiếu - Việt Hà

Nội dung đôi nam lãnh đạo:

Nhất: Nguyễn Thành Lợi - Nguyễn Trung Kiên

Nhì: Lê Công Trung - Phạm Đức Hà



Đồng giải Ba: Dương Minh Tuyến - Hoàng Trung Hiếu, Hà Văn Kiệm - Nguyễn Trường Minh

Nội dung đồng đội KOLs và khách mời:

Nhất: Đội KOLs 7

Nhì: Đội KOLs 1

Đồng giải Ba: Đội KOLs 2, Đội KOLs 4

BTC trao giải Nhất, Nhì và Ba đôi nam nữ