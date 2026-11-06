Làng nghề duy nhất của Hà Nội lọt top 35 "Điểm đến du lịch nông thôn Việt Nam tốt nhất" năm 2026

ANTD.VN - Điểm du lịch làng nghề khảm trai - sơn mài Chuyên Mỹ là đại diện duy nhất của Hà Nội lọt top 35 "Điểm đến du lịch nông thôn Việt Nam tốt nhất" năm 2026.

Ban tổ chức hội thi "Điểm đến du lịch nông thôn Việt Nam tốt nhất" năm 2026 (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) vừa công bố danh sách các điểm đến lọt top 35.

Theo đó, top 35 gồm nhiều điểm đến du lịch nông thôn Việt Nam trải dài từ Bắc vào Nam. Trong đó, tỉnh Tuyên Quang có 2 đại diện là Làng văn hóa du lịch cộng đồng thôn Bản Khun, xã Bằng Lang; Nà Tông nước non đại ngàn, điểm đến du lịch nông thôn xanh.

Tỉnh Lai Châu có 2 đại diện là điểm du lịch cộng đồng gắn với trải nghiệm sinh thái nông nghiệp và bảo tồn văn hóa dân tộc Mông, tại Bản Lao Chải, xã Khun Há; Điểm du lịch Sì Thâu Chải, tại Bản Sì Thâu Chải, xã Tả Lèng.

Tỉnh Phú Thọ có 2 đại diện là điểm du lịch đồi chè Long Cốc; điểm du lịch văn hóa cộng đồng Hùng Lô.

Bên cạnh đó còn có tỉnh Lào Cai (2 điểm đến), tỉnh Lai Châu (2 điểm đến), tỉnh Thái Nguyên (1 điểm đến), tỉnh Quảng Ninh (1 điểm đến), tỉnh Bắc Ninh (1 điểm đến)...

Hà Nội có một đại diện duy nhất là điểm du lịch làng nghề khảm trai - sơn mài Chuyên Mỹ.

Theo Ban tổ chức, “Điểm đến du lịch nông thôn“ được hiểu là địa điểm du lịch có không gian địa lý xác định, có tên gọi cụ thể, có tài nguyên đặc trưng của khu vực nông thôn, có chủ thể quản lý hoặc cơ chế phối hợp quản lý, có sự tham gia của cộng đồng và có khả năng tổ chức cung cấp các sản phẩm, dịch vụ phục vụ khách du lịch theo hướng phát triển bền vững.

Du khách quốc tế đến tham quan làng nghề khảm trai - sơn mài Chuyên Mỹ, Hà Nội

“Điểm đến“ có thể bao gồm một hoặc một số thôn, bản, ấp, làng, xóm, khu dân cư, khu sản xuất nông nghiệp, làng nghề hoặc cụm tài nguyên, sản phẩm, dịch vụ có liên kết với nhau trong cùng một không gian du lịch, không bao gồm các “Điểm đến“ là đơn vị hành chính từ cấp xã trở lên.

Mỗi tỉnh, thành phố được đề cử tối đa 2 “Điểm đến“ tham gia Hội thi. Việc lựa chọn hồ sơ tham gia Hội thi, do UBND cấp tỉnh quyết định trên cơ sở đánh giá, lựa chọn công khai, khách quan và ưu tiên các “Điểm đến“ có tính đại diện, đặc sắc, khả năng lan tỏa.

Từ 00 giờ ngày 7-11, người dân trong nước và quốc tế sẽ tham gia bình chọn 35 điểm đến du lịch nông thôn để lựa chọn ra 3 đại diện tiêu biểu, trên các nền tảng trực tuyến của Hội thi (https://dulichnongthon-liard.vercel.app) hoặc facebook và Tiktok.

Việc bình chọn sẽ kết thúc vào 23 giờ 59 phút ngày 20-11-2026. Giải thưởng "Điểm đến du lịch nông thôn Việt Nam được cộng đồng bình chọn" trị giá 10 triệu đồng/giải.

Ngoài ra, Hội thi còn có Giải thưởng "Điểm đến du lịch nông thôn Việt Nam tốt nhất do Hội đồng giám khảo lựa chọn, để trao giải cho 5 điểm đến có số điểm cao nhất. Giải thưởng này có trị giá 20 triệu đồng/giải.