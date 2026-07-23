Thêm giải pháp để người dân không bị động trước những điểm ùn tắc

ANTD.VN - Sau hơn một tuần Công an thành phố Hà Nội đưa vào vận hành 36 màn hình LED điện tử kết nối trực tiếp với Trung tâm Điều khiển giao thông, hệ thống bước đầu phát huy hiệu quả khi liên tục cập nhật thông tin giao thông theo thời gian thực, giúp người dân chủ động lựa chọn lộ trình, hạn chế đi vào khu vực ùn tắc.

Cung cấp thông tin trực quan

Thực hiện chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ vào công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng đô thị thông minh, từ ngày 15-7-2026, Công an thành phố Hà Nội đã chính thức đưa vào vận hành 36 màn hình LED điện tử kết nối trực tiếp với Trung tâm Điều khiển giao thông.

Đây là một hợp phần quan trọng trong hệ thống giao thông thông minh của Thủ đô, được tích hợp với gần 5.000 camera AI đang hoạt động trên toàn địa bàn, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành giao thông, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu đi lại của nhân dân.

Hệ thống 36 màn hình LED được lắp đặt tại các nút giao trọng điểm trên địa bàn Hà Nội

Sau hơn một tuần đưa vào khai thác, hệ thống bước đầu phát huy hiệu quả rõ nét, không chỉ hỗ trợ lực lượng chức năng trong công tác tổ chức, điều hành giao thông mà còn trở thành "bạn đồng hành" cung cấp thông tin trực quan, kịp thời cho người tham gia giao thông, giúp người dân chủ động lựa chọn lộ trình, hạn chế đi vào khu vực ùn tắc, tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả lưu thông.

36 màn hình LED điện tử được bố trí tại các vị trí dễ quan sát, trước các nút giao thông trọng điểm trên địa bàn thành phố. Toàn bộ dữ liệu hiển thị trên màn hình được truyền trực tiếp từ Trung tâm Điều khiển giao thông Hà Nội.

Tại đây, lực lượng Cảnh sát giao thông theo dõi tình hình giao thông toàn thành phố theo thời gian thực thông qua hệ thống gần 5.000 camera AI, phân tích dữ liệu, đánh giá diễn biến lưu lượng phương tiện và kịp thời phát đi các thông tin cảnh báo, phân luồng, hướng dẫn lộ trình.

Khác với các bảng thông tin giao thông trước đây chỉ hiển thị nội dung tĩnh, hệ thống màn hình LED mới liên tục cập nhật tình trạng giao thông theo thời gian thực. Người dân có thể dễ dàng theo dõi các thông tin về ùn tắc, tai nạn giao thông, ngập úng, sự cố trên tuyến, phương án phân luồng cũng như các hướng đi thay thế khi cần thiết.

Những thông tin truyền tải trong thời gian thực được hiển thị trên màn hình, giúp người dân cân nhắc lựa chọn phương án, lộ trình di chuyển phù hợp

Đặc biệt, trên mỗi màn hình đều hiển thị hai nhóm thông tin trực quan. Một bên thể hiện tình trạng lưu lượng phương tiện theo các hướng rẽ trái, rẽ phải hoặc đi thẳng ngay tại nút giao. Bên còn lại hiển thị điểm đến phía trước cùng quãng đường và thời gian dự kiến để người điều khiển phương tiện có thêm căn cứ lựa chọn lộ trình phù hợp.

Việc cập nhật thông tin theo thời gian thực giúp người tham gia giao thông chủ động điều chỉnh hướng đi ngay từ trước khi di chuyển vào khu vực ùn tắc, giảm thời gian lưu thông, hạn chế tình trạng phương tiện tập trung cục bộ tại các tuyến đường có lưu lượng lớn, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả tổ chức giao thông trên toàn thành phố.

Không chỉ hỗ trợ người dân, hệ thống còn giúp lực lượng Cảnh sát giao thông truyền tải nhanh chóng các thông tin điều hành trong những tình huống đột xuất như tai nạn giao thông, mưa lớn gây ngập úng, sự kiện tập trung đông người hoặc các phương án phân luồng phục vụ nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự.

Hỗ trợ giải quyết các "điểm nghẽn"

Ghi nhận tại nhiều nút giao như Trần Khát Chân - Võ Thị Sáu, Nguyễn Hoàng Tôn - Võ Chí Công hay Phạm Hùng - Khuất Duy Tiến cho thấy, các màn hình LED đang phát huy hiệu quả thiết thực. Trong thời gian chờ đèn đỏ hoặc khi tiếp cận nút giao, người dân có thể quan sát nhanh tình trạng giao thông phía trước để quyết định tiếp tục hành trình hoặc lựa chọn hướng đi khác phù hợp.

Nhiều người dân đánh giá việc nắm bắt thông tin ngay trên tuyến đường giúp quá trình di chuyển trở nên chủ động hơn, đặc biệt trong giờ cao điểm hoặc khi xảy ra sự cố giao thông.

Chị Ngô Thu Trà (phường Hai Bà Trưng, Hà Nội) nhìn nhận, thông qua màn hình LED, người dân có thể biết trước tuyến đường phía trước có ùn tắc hay không để lựa chọn hướng đi phù hợp, đồng thời những người chưa thông thuộc địa bàn cũng dễ dàng xác định hướng di chuyển thông qua các địa điểm và quãng đường hiển thị trên màn hình.

Người dân hoàn toàn có thể lựa chọn tuyến đường di chuyển để tránh ùn tắc, hoặc nếu xảy ra tai nạn giao thông sẽ được cảnh báo trước thông qua màn hình LED

Là tài xế "xe ôm" công nghệ thường xuyên di chuyển trên nhiều tuyến phố, anh Hồng Minh Đức cho rằng, hệ thống màn hình LED giúp người lái xe nhanh chóng nắm được tình trạng giao thông trên các tuyến đường phía trước, từ đó lựa chọn lộ trình thuận lợi hơn, rút ngắn thời gian di chuyển và nâng cao hiệu quả công việc.

Anh Nguyễn Văn Nam (Hưng Yên) chia sẻ: “Từ khi lắp bảng LED này tôi thấy rất tiện. Ví dụ đang đi Khuất Duy Tiến mà bảng báo phía trước ùn tắc thì mình có thể rẽ sang Đại lộ Thăng Long hoặc chuyển hướng qua Big C. Có thông tin trước nên chủ động hơn rất nhiều. Tôi mong sẽ có thêm nhiều bảng như thế để phục vụ người dân”.

Những thông tin hữu ích được truyền tải góp phần nâng cao công tác quản lý, vận hành giao thông trên địa bàn Thủ đô

Tiếp thu ý kiến của người dân, Phòng CSGT – CATP Hà Nội cho biết, sẽ tiếp tục rà soát, điều chỉnh kích thước chữ và cách thức hiển thị phù hợp với từng vị trí lắp đặt. Đối với các nút giao có thời gian dừng chờ đèn đỏ, nội dung sẽ được hiển thị với cỡ chữ lớn hơn để người dân thuận tiện quan sát. Trên các tuyến đường có phương tiện lưu thông liên tục, thông tin sẽ được thiết kế ngắn gọn, súc tích, bảo đảm người điều khiển phương tiện có thể tiếp nhận nhanh trong quá trình di chuyển.

Bên cạnh chức năng cung cấp thông tin giao thông, hệ thống màn hình LED còn là kênh tuyên truyền trực quan về trật tự, an toàn giao thông. Các thông điệp nhắc nhở người dân chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu, hướng dẫn của lực lượng Cảnh sát giao thông, tuân thủ quy định của pháp luật được hiển thị linh hoạt, góp phần nâng cao ý thức tự giác khi tham gia giao thông.

Trung tá Đào Việt Long, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội nhấn mạnh, vận hành 36 màn hình LED điện tử có ý nghĩa quan trọng trong việc hiện thực hóa chủ trương chuyển đổi số của thành phố, ứng dụng khoa học, công nghệ vào công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông

Theo Trung tá Đào Việt Long, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội, dự án đưa vào vận hành 36 màn hình LED điện tử có ý nghĩa quan trọng trong việc hiện thực hóa chủ trương chuyển đổi số của thành phố, ứng dụng khoa học, công nghệ vào công tác bảo đảm an ninh, trật tự và từng bước xây dựng hệ thống giao thông thông minh.

"Đến nay, cùng với việc vận hành gần 5.000 camera AI, hệ thống màn hình LED đã tạo nên mạng lưới điều hành giao thông đồng bộ, góp phần hỗ trợ giải quyết các nhóm "điểm nghẽn" của thành phố như ùn tắc giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự.

Việc kết nối dữ liệu từ Trung tâm Điều khiển giao thông tới từng màn hình LED không chỉ giúp người dân tiếp cận thông tin nhanh chóng mà còn tạo cầu nối trực tiếp giữa lực lượng chức năng và người tham gia giao thông. Mỗi cảnh báo được phát đi kịp thời có thể giúp người dân tránh một điểm ùn tắc, lựa chọn một cung đường hợp lý hoặc chủ động ứng phó với những tình huống bất thường trên tuyến" – Trung tá Đào Việt Long thông tin.

Trong thời gian tới, cùng với việc tiếp tục hoàn thiện các tính năng hiển thị, tối ưu nội dung thông tin và lắng nghe ý kiến đóng góp của người dân, hệ thống màn hình LED điện tử được kỳ vọng sẽ ngày càng phát huy hiệu quả, trở thành một cấu phần quan trọng trong hệ sinh thái giao thông thông minh của Thủ đô, góp phần xây dựng môi trường giao thông văn minh, an toàn, hiện đại, phục vụ tốt hơn nhu cầu đi lại của nhân dân và nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố.