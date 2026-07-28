Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc CATP Hà Nội: 'Thước đo lớn nhất là chính người dân phê bình người vi phạm văn minh đô thị'

ANTD.VN - Chiều 28/7, chủ trì phần thảo luận Hội nghị sơ kết 6 tháng thực hiện các nhiệm vụ giải quyết điểm nghẽn trật tự đô thị và ùn tắc giao thông do CATP tổ chức, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo giải quyết 5 điểm nghẽn Thành phố đã có những phân tích, chỉ đạo quan trọng...

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng chủ trì phần thảo luận Hội nghị

Giữ nghiêm kỷ cương...

Chủ trì phần tham luận, người đứng đầu CATP ghi nhận, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Thành phố cùng sự vào cuộc đồng bộ của các sở, ban, ngành và chính quyền cấp xã, phường, công tác giải quyết các "điểm nghẽn" đã chuyển biến rõ rệt. Trong 5 "điểm nghẽn" lớn, trật tự đô thị và ùn tắc giao thông là hai vấn đề tác động trực tiếp nhất tới đời sống người dân; cũng là 2 vấn đề tồn tại nhiều năm.

"Trước đây, chúng ta đã làm rất nhiều lần, huy động nhiều lực lượng, nhưng chỉ sau 1-2 tháng cao điểm ra quân rồi lại thôi. Hệ lụy của cách làm bề nổi ấy gần như là quy luật. Lực lượng chức năng rút đi, vi phạm lập tức tái diễn. Vỉa hè vừa thông thoáng hôm trước, hôm sau lại chật cứng như cũ", đồng chí Giám đốc CATP chỉ rõ.

Nhìn ra bản chất vấn đề, Ban Chỉ đạo Thành phố xác định phải đổi mới phương pháp, làm đến đâu chắc đến đó. Đến thời điểm này, hai "điểm nghẽn" về giao thông và đô thị đã dần đi vào nề nếp.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng tin tưởng: "Theo chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, trong năm 2026, chúng ta có thể báo cáo với đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước là đã hoàn thành và bước đầu giữ được kỷ cương".

Bên cạnh đó, đồng chí Giám đốc CATP nêu vấn đề: Thế nào là bền vững?. "Trước đây, khi có lực lượng chức năng thì người dân chấp hành. Nhưng giờ đây sẽ chuyển sang trạng thái: Không có lực lượng chức năng người dân vẫn chấp hành. Và xa hơn, chính người dân sẽ phê bình, phê phán đối với những người vi phạm", đồng chí Giám đốc CATP nhấn mạnh và chỉ rõ, đó là sự dịch chuyển của quy chuẩn đạo đức xã hội và thói quen sinh hoạt cộng đồng; và đó mới là con đường mang tính bền vững nhất, cần tiếp tục duy trì lâu dài.

Nhưng muốn người dân tự giác, trước hết kỷ luật của bộ máy thực thi phải siết chặt. Đồng chí Giám đốc CATP phân tích cơ chế giám sát đang áp dụng với cấp ủy, chính quyền cơ sở.

Trước đây, lịch giao ban kiểm đếm tiến độ ấn định 2 tuần một lần. Gần đây, khi tình hình chuyển biến tích cực, tần suất được điều chỉnh còn 1 tháng một lần. Tại các cuộc họp này, Công an Thành phố yêu cầu các đơn vị phát biểu phải làm rõ trách nhiệm, chỉ đích danh đơn vị nào làm tốt, đơn vị nào chưa tốt. Không có chỗ cho báo cáo chung chung.

Cơ quan Thường trực xử lý theo từng cấp độ. "Những đơn vị nào là lần giao ban thứ nhất đã nhắc nhở, lần giao ban thứ hai tiếp tục nhắc nhở, đến lần giao ban thứ ba vẫn nhắc nhở, Thường trực đã đề xuất sang Ủy ban Kiểm tra để kiểm tra, giám sát đối với các đơn vị", Giám đốc CATP thông tin.

Thượng tá Nguyễn Thành Lâm, Trưởng phòng Cảnh sát QLHC về TTXH tham luận tại hội nghị

Đại tá Trần Đình Nhĩa, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông tham luận tại hội nghị

Mức phạt gấp tăng gấp đôi, vi phạm giảm hơn 40%

Tại hội nghị, Thượng tá Nguyễn Thành Lâm, Trưởng phòng Cảnh sát QLHC về TTXH công bố thông tin đáng chú ý. Từ ngày 1/7/2026, Nghị quyết 36 của HĐND Thành phố chính thức có hiệu lực, nâng mức xử phạt các hành vi vi phạm trật tự đô thị lên gấp đôi. Ngay khi chế tài mới được áp dụng, tỷ lệ vi phạm trên các tuyến phố chính giảm hơn 40% so với cùng kỳ.

Muốn làm sạch vỉa hè thì trước hết lực lượng thực thi phải nghiêm túc, trách nhiệm. Thời gian qua, CATP đã phê bình, kỷ luật gần 80 cán bộ chiến sĩ do thiếu trách nhiệm.

Từ thực tế, Thượng tá Nguyễn Thành Lâm chỉ ra một nghịch lý nhức nhối. Vỉa hè vừa dẹp được hàng quán thì ô tô lại lao lên đỗ thành hàng hai, hàng ba, đẩy người đi bộ xuống lòng đường. Để ngăn chặn tình trạng này, đơn vị đang phối hợp với Sở Xây dựng tham mưu Thành phố ban hành quy định chuyên đề, xử lý dứt điểm xe dừng đỗ trên hè phố.

Quan điểm rõ ràng là: Vỉa hè thiết kế để phục vụ người đi bộ. Khu vực đỗ xe phải có quy hoạch, kẻ vạch cụ thể, tuyệt đối không để ô tô chiếm dụng bừa bãi như hiện nay.

Camera AI, bãi đỗ "lưỡng dụng" và những "camera sống"

Theo chỉ định của đồng chí Giám đốc CATP, đại diện hai phường từng xảy ra nhiều vi phạm, nay đã có chuyển biến rõ nét là Hoàn Kiếm và Cửa Nam, đã tham luận tại hội nghị. Cách làm của cấp cơ sở là đã đưa hệ thống camera AI kết nối trung tâm điều hành để "phạt nguội". Công nghệ thay sức người đã bóc tách hàng nghìn vi phạm, từng bước "xóa" tâm lý đối phó của các hộ kinh doanh.

Một cách làm khác; phường Ba Đình chú trọng mô hình bãi đỗ xe "lưỡng dụng". Phường linh hoạt cấp phép tạm thời 6 vị trí đỗ xe ngay trong khuôn viên thiết chế văn hóa và khu đất dự án, điển hình như 19C Hoàng Diệu, Công viên Bách Thảo, qua đó giải "cơn khát" hạ tầng tĩnh. Chủ trương "dám nghĩ, dám làm" này được Giám đốc CATP biểu dương, ghi nhận.

Với phường Tây Hồ; phương pháp phát huy ưu điểm là công tác dân vận. Phường huy động sức mạnh của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đi từng ngõ, gõ từng nhà, vận động người dân giám sát giám sát chéo, phản ánh vi phạm qua ứng dụng iHanoi.

Ghi nhận sự sát sao của các đơn vị, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng yêu cầu Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH trong các kỳ giao ban hằng tháng tiếp tục giữ vai trò "cầm cân nảy mực", chỉ rõ địa bàn làm tốt và địa bàn còn buông lỏng. Đồng chí Giám đốc CATP giao đơn vị nhanh chóng ban hành hướng dẫn chi tiết, tập huấn nghiệp vụ cho Công an 126 xã, phường về quy trình "phạt nguội" vi phạm đô thị qua hình ảnh, bảo đảm đồng bộ và minh bạch trong toàn thành phố.

Chủ tịch UBND phường Hoàn Kiếm Trịnh Hoàng Tùng tham luận tại hội nghị

Chủ tịch UBND phường Tây Hồ Nguyễn Thanh Tịnh tham luận tại hội nghị

Phó Chủ tịch UBND phường Ba Đình Nguyễn Thị Đoan Trang tham luận tại hội nghị

Cấm xe khách vào lõi đô thị, dẹp nạn "lô cốt"

Chuyển sang bài toán ùn tắc, Đại tá Trần Đình Nhĩa, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đưa ra những đề xuất can thiệp sâu vào luồng tuyến. Ghi nhận 7/12 điểm ùn tắc kéo dài do quá tải hạ tầng, đơn vị đã tham mưu hạn chế xe tải trên 15 tấn hoạt động từ Vành đai 3 trở vào và chỉ cho chạy ban đêm, đồng thời cấm xe khách từ 16 chỗ trở lên đi vào lõi đô thị. Hiệu quả đã thấy rõ. Cùng với đó, 36 bảng thông tin điện tử sẽ liên tục cập nhật điểm kẹt xe để người dân chủ động né tránh.

Đáng chú ý, 5/12 điểm ùn tắc còn lại bắt nguồn từ các dự án thi công rào chắn chây ì. Đại diện Sở Xây dựng báo cáo đã lập Tổ liên ngành kiểm tra, lập biên bản xử phạt 175 trường hợp với số tiền hơn 1,7 tỷ đồng đối với các nhà thầu thi công chậm hoàn trả mặt đường. Dù vậy, những điểm nghẽn như dự án trên đường Nguyễn Tuân vẫn tiến độ "nhỏ giọt".

Những tồn tại trên vỉa hè cũng được mổ xẻ tại hội nghị. Đại diện Tổng công ty Điện lực Hà Nội cho biết đang đẩy nhanh tiến độ hạ ngầm cáp viễn thông, song "vấn nạn" quảng cáo rác dán bừa bãi trên cột điện, tủ điện vẫn tái diễn. Ngành điện đề nghị chính quyền các phường áp dụng ngay Nghị quyết mới của HĐND TP để phạt nặng và truy vết số điện thoại quảng cáo trái phép.

Khép lại phần thảo luận, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ hạ ngầm dây cáp điện, viễn thông; xử lý nghiêm vi phạm quảng cáo trên tủ điện, cột điện theo chế tài mới; khẩn trương ban hành quy hoạch, quy chuẩn mới về biển quảng cáo. Tất cả phần việc đều phải nhanh về tiến độ, chắc về chất lượng, để bộ mặt trật tự đô thị và an toàn giao thông của Thủ đô thay đổi thật sự, và giữ được lâu dài...