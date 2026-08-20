Xử nghiêm đối tượng gọi Tổng đài 113 báo tin giả sau khi uống rượu bia

ANTD.VN - Công an phường Ba Đình (TP Hà Nội) đang củng cố hồ sơ, xử lý vi phạm hành chính đối với H.X.C (SN 1984, trú tại phường Ba Đình, Hà Nội) về hành vi nhiều lần gọi điện đến Tổng đài 113 phản ánh sự việc không có thật, gây ảnh hưởng đến công tác tiếp nhận, xử lý tin báo an ninh, trật tự.

Theo thông tin từ Công an phường Ba Đình, khoảng 22h30 ngày 17/8, đơn vị nhận được tin báo từ Trung tâm 113 - Công an TP Hà Nội về việc một người dân phản ánh cơ sở kinh doanh tại số 6 Quán Thánh gây mất an ninh, trật tự do tiếng ồn.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, tổ công tác Công an phường Ba Đình khẩn trương có mặt tại hiện trường để kiểm tra. Tuy nhiên, lực lượng chức năng không phát hiện vụ việc như nội dung phản ánh.

Qua xác minh, Công an phường xác định người gọi điện báo tin là H.X.C. Thời điểm làm việc, C. có biểu hiện đã sử dụng rượu bia. Lực lượng Công an đã nhắc nhở, yêu cầu người này về nhà nghỉ ngơi.

Công an phường Ba Đình làm việc với đối tượng H.X.C tại trụ sở

Tưởng rằng vụ việc đã được giải quyết, nhưng từ khoảng 23h đến 23h30 cùng ngày, H.X.C tiếp tục sử dụng nhiều số điện thoại khác nhau gọi liên tục đến Tổng đài 113, phản ánh nội dung tương tự.

Trước tình hình trên, Công an phường Ba Đình tiếp tục cử lực lượng đến địa điểm được phản ánh để kiểm tra. Kết quả xác minh cho thấy địa bàn ổn định, không xảy ra vụ việc gây mất an ninh, trật tự như thông tin mà C. cung cấp.

Dù đã được lực lượng Công an kiểm tra, xác nhận và nhắc nhở, H.X.C vẫn không dừng việc gọi điện. Tổ công tác sau đó đã mời người này về trụ sở Công an phường để làm việc.

Tại cơ quan Công an, H.X.C thừa nhận do đã sử dụng rượu bia nên không kiểm soát được hành vi, đồng thời không nhớ rõ số lần đã thực hiện các cuộc gọi đến Tổng đài 113. Người này nhận thức được việc liên tục cung cấp thông tin không đúng sự thật đã gây ảnh hưởng đến hoạt động tiếp nhận, xác minh, xử lý tin báo của lực lượng Công an.

Hành vi của H.X.C được xác định vi phạm quy định tại điểm d khoản 3 Điều 8 Nghị định số 282 ngày 30/10/2025 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng, chống bạo lực gia đình, với hành vi “báo thông tin giả, không đúng sự thật đến các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền”.

Hiện Công an phường Ba Đình đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm trường hợp này theo quy định.

Từ vụ việc trên, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân tuyệt đối không gọi điện trêu đùa, quấy rối cán bộ trực ban hoặc cố tình cung cấp thông tin giả, sai sự thật đến Tổng đài 113 và các đường dây nóng của lực lượng chức năng.

Tổng đài 113 là kênh tiếp nhận tin báo khẩn cấp về an ninh, trật tự, các vụ việc nguy hiểm, phục vụ người dân 24/7. Mỗi cuộc gọi đến tổng đài đều có ý nghĩa trong việc giúp lực lượng chức năng nhanh chóng xác minh, xử lý những tình huống thực sự cần thiết.

Việc cố tình báo tin giả, quấy rối hoặc làm gián đoạn kênh thông tin khẩn cấp không chỉ gây lãng phí nguồn lực mà còn có nguy cơ khiến những tin báo chính xác, liên quan đến tính mạng, tài sản và an toàn của người dân bị chậm trễ trong xử lý.

Công an thành phố Hà Nội đề nghị khi phát hiện vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự, người dân cần bình tĩnh, cung cấp thông tin chính xác, rõ ràng về địa điểm, diễn biến vụ việc để lực lượng Công an có căn cứ nhanh chóng triển khai phương án xử lý. Việc sử dụng rượu bia không phải là lý do để miễn trừ trách nhiệm đối với những hành vi vi phạm pháp luật.