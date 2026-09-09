Thủ khoa được chọn trước, 780 tân bác sĩ tranh suất nội trú ĐH Y Hà Nội

ANTD.VN - Chiều 9-9, sự kiện Match Day - ngày hội chọn ngành nội trú của 780 tân bác sĩ ĐH Y Hà Nội đang thu hút nhiều sự quan tâm trước năng lực vượt trội của sinh viên trường này.

Theo thông báo từ ĐH Y Hà Nội, từ gần 2.000 thí sinh tham dự kì thi bác sĩ nội trú năm 2026, có 780 tân bác sĩ đủ điều kiện tham gia ngày hội chọn ngành Match Day 2026, ngày đăng ký chuyên ngành đào tạo bác sĩ nội trú khóa 51 của Trường Đại học Y Hà Nội.

Đây được xem là một trong những chương trình đào tạo tinh hoa của ngành sức khỏe và mỗi tân bác sĩ chỉ được thi duy nhất một lần trong toàn bộ quá trình đào tạo, hành nghề. Với sự quan tâm ngày càng nhiều của người dân tới chăm sóc sức khỏe, tới đội ngũ bác sĩ ưu tú, sự kiện này đặc biệt thu hút sự quan tâm của xã hội.

Được biết, Match Day 2026 diễn ra từ 13h đến 17h tại Hội trường lớn, Trường Đại học Y Hà Nội. Việc lựa chọn được thực hiện theo nguyên tắc ưu tiên điểm thi. Thí sinh có thứ hạng cao nhất, đặc biệt là thủ khoa, được quyền lựa chọn trước bất cứ chuyên ngành nào có tuyển sinh.

Sau mỗi lượt lựa chọn, số suất của chuyên ngành đó giảm xuống, đồng nghĩa với việc không gian lựa chọn của những thí sinh có điểm thấp hơn cũng thu hẹp dần. Thí sinh được lựa chọn chuyên ngành bác sĩ nội trú Y khoa đầu tiên của năm nay là thủ khoa Nguyễn Đức Anh Quân; ngành bác sĩ nội trú Răng – Hàm – Mặt là thủ khoa Phạm Quang Minh; bác sĩ nội trú Y học cổ truyền là thủ khoa Phạm Đức Thành.

Sự kiện “Match Day” 2025 của Đại học Y Hà Nội khiến dư luận đặc biệt hứng thú và ấn tượng với thành tích của các tân bác sĩ.

Điểm đặc biệt của quy trình nằm ở chỗ thí sinh không phải chốt chuyên ngành trước khi biết kết quả thi. Thay vào đó, họ hoàn thành kỳ thi, nhận thứ hạng rồi mới lựa chọn dựa trên những chuyên ngành còn chỉ tiêu.

Mỗi thí sinh có 30 giây để xác định chuyên ngành trực tiếp tại hội trường. Nếu quá thời gian hoặc vắng mặt khi được gọi quá ba lần, quyền đăng ký sẽ chuyển cho ứng viên tiếp theo. Sau khi hoàn tất lựa chọn và ký xác nhận, nhà trường không tiếp nhận đề nghị thay đổi chuyên ngành.

Sự kiện này hiện cũng đang gây tranh luận khi một số ý kiến phản biện, cho rằng không nên chọn ngành theo cách này vì chưa đảm bảo giải quyết được bài toán cân đối nguồn nhân lực y tế cho các lĩnh vực thiết yếu nhưng ít người chọn.

Trước luồng ý kiến này, ĐH Y Hà Nội khẳng định: “Đây là mô hình tuyển sinh tiến bộ, minh bạch mà trường áp dụng và duy trì từ năm 2016 đến nay”.

Match Day là sự kiện minh chứng cho cam kết của Nhà trường trong việc không can thiệp chủ quan trong chuỗi hoạt động tuyển sinh. Toàn bộ thứ hạng, chỉ tiêu và quá trình chọn chuyên ngành đào tạo bác sĩ nội trú được công khai trực tiếp theo thời gian thực. Loại bỏ khả năng can thiệp hồ sơ hay điều chỉnh chỉ tiêu ngoài quy trình.

Quyết định chọn và ký xác nhận đăng ký chuyên ngành đào tạo diễn ra tại chỗ, giúp nhà trường chốt chính xác 100% danh sách thí sinh trúng tuyển theo chỉ tiêu đã công bố ngay sau khi kết thúc sự kiện.

Theo nhà trường, Match Day khẳng định thành quả nỗ lực của các tân bác sĩ qua kỳ thi khốc liệt. Kết quả thi được đánh giá bởi các đề thi tổng hợp, bao phủ toàn bộ nội dung cốt lõi và nâng cao của chương trình đại học.

Được biết, trước khi được tham gia Match Day, các thí sinh phải trải qua kỳ thi gồm 3 buổi thi với đề thi kết cấu từ các môn Lâm sàng, gồm: Nội, Ngoại, Sản, Nhi, Cấp cứu và Y học cơ sở, gồm: Giải phẫu, Sinh lý, Hóa sinh, Di truyền, Dược lý, Vi sinh, Mô phôi, Giải phẫu bệnh, bảo đảm tính giá trị, tin cậy và khách quan trong đánh giá năng lực chuyên môn của từng thí sinh.