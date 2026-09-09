Khai giảng lớp huấn luyện kỹ năng phòng thủ dân sự cho lực lượng an ninh, trật tự ở cơ sở

ANTD.VN - Thực hiện chương trình công tác năm 2026, Công an phường Bạch Mai, Hà Nội tổ chức khai giảng lớp huấn luyện kỹ năng phòng thủ dân sự và bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn phường năm 2026.

Tham gia lớp huấn luyện có 365 thành viên lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn phường. Đây là lực lượng có vai trò quan trọng trong công tác nắm tình hình, hỗ trợ Công an phường thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.

Khai giảng lớp huấn luyện kỹ năng phòng thủ dân sự và bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn phường năm 2026.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai giảng, thừa ủy quyền của lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội, Thượng tá Nguyễn Song Toàn, Phó Trưởng phòng Tham mưu, khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Thượng tá Nguyễn Song Toàn, Phó Trưởng phòng Tham mưu phát biểu tại lễ khai giảng

Đồng chí nhấn mạnh, ngay từ khi Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở có hiệu lực và đi vào thực tiễn, Công an thành phố Hà Nội luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn nhằm xây dựng lực lượng ngày càng vững mạnh, rộng khắp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới.

Toàn cảnh buổi lễ

Thực tiễn công tác cho thấy, trong các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng diễn ra trên địa bàn Thủ đô, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đã phát huy hiệu quả vai trò là “cánh tay nối dài” của lực lượng Công an, tích cực phối hợp triển khai các đợt cao điểm bảo đảm an ninh, trật tự; giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần bảo đảm an ninh, an toàn địa bàn và giữ vững bình yên từ cơ sở.

Thông qua lớp huấn luyện, các học viên sẽ được trang bị, củng cố kiến thức, kỹ năng phòng thủ dân sự và nghiệp vụ cần thiết; nâng cao khả năng phối hợp, xử lý tình huống, chủ động tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn dân cư.

Với phương châm “vững nghiệp vụ – sát cơ sở – gần Nhân dân”, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở phường Bạch Mai tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, tích cực hỗ trợ lực lượng Công an, góp phần xây dựng địa bàn an toàn, kỷ cương, bình yên, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.