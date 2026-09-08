Cụ thể hóa phong trào “Ba Nhất” để phục vụ nhân dân

ANTD.VN - Thực hiện mục tiêu cốt lõi của phong trào “Ba Nhất: Kỷ luật nhất- Trung thành nhất - Gần dân nhất”, lực lượng Công an xã Thu Bồn (TP Đà Nẵng) đã cụ thể bằng các hoạt động thiết thực, đời thường và bình dị.

Tại xã Thu Bồn, phương châm “gần dân” đã thâm nhập sâu vào từng ngõ ngách, tổ dân phố, tạo nên những chuyển biến tích cực trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, lấy sự hài lòng và bình yên của nhân dân làm thước đo hiệu quả.

Công an xã Thu Bồn phụng dưỡng suốt đời Mẹ Việt Nam anh hùng Văn Thị Nhiên.

Gần dân bằng việc làm bình dị, nhân văn

Sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, Công an xã Thu Bồn xác định rõ mục tiêu “Gần dân nhất” không chỉ thể hiện ở tinh thần, thái độ phục vụ mà còn phải được cụ thể hóa bằng những hành động gần gũi, thiết thực, hướng đến giải quyết những nhu cầu chính đáng, chia sẻ khó khăn trong đời sống của nhân dân.

Với đặc thù bám sát cơ sở, hằng ngày tiếp xúc và giải quyết nhiều công việc liên quan đến người dân, vì vậy mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an xã Thu Bồn còn xác định việc xây dựng mối quan hệ gắn bó mật thiết với người dân là một trong những yếu tố quan trọng để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Cũng từ đó, Công an xã Thu Bồn hiểu rõ hơn những khó khăn, vướng mắc và nhu cầu được “phục vụ” của người dân để xây dựng, triển khai các mô hình thiết thực, bình dị và nhân văn.

Điển hình, Công an xã đã tham mưu Đảng ủy, UBND xã Thu Bồn duy trì hoạt động 5 mô hình gồm “Phổ biến giáo dục pháp luật zalo học đường”, “Camera an ninh”, “Tiếng loa an ninh”, “Chung tay giúp đỡ người hoàn lương”, “Mô hình Nâng bước em thơ, hướng tới tương lai”. Chưa dừng lại, Đoàn thanh niên và Chi hội phụ nữ Công an xã còn xây dựng mới 3 mô hình là “Em nuôi của Đoàn”, “Mẹ đỡ đầu”, “Người anh áo xanh - đồng hành cùng em đến trường”.

Các mô hình được triển khai thường xuyên, liên tục và truyền tải nhiều thông điệp ý nghĩa, nhân văn sâu sắc tại khu dân cư, thôn, trường học, cơ sở kinh doanh; lồng ghép trong các cuộc họp, dân vận, sinh hoạt đoàn thể; phát triển trên hệ thống phát thanh, pano, tờ rơi, không gian mạng… Song song, lực lượng phối hợp với ban, ngành, đoàn thể tổ chức hưởng ứng tháng hành động phòng, chống ma túy nhằm nâng cao nhận thức của người dân.

Cùng chung mục tiêu thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Ba Nhất”, tháng 3-2026, Công an xã Thu Bồn triển khai kế hoạch hỗ trợ người yếu thế thực hiện thủ tục hành chính chủ động, tập trung chính vào người cao tuổi, người già yếu, neo đơn; người khuyết tật, người mắc bệnh hiểm nghèo không thể trực tiếp đi lại hoặc không có thân nhân…

Triển khai chuỗi hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, Công an xã Thu Bồn đã nhận phụng dưỡng suốt đời Mẹ Việt Nam anh hùng Văn Thị Nhiên (1938, trú thôn Châu Phong) có 2 con trai là liệt sĩ với mức 1 triệu đồng/tháng; đồng thời định kỳ cắt cử lực lượng đến dọn dẹp vệ sinh khuôn viên ngôi nhà, tạo không gian sống ấm cúng, yên bình cho mẹ.

Qua những mô hình “Em nuôi của Đoàn”, “Mẹ đỡ đầu”, “Người anh áo xanh - đồng hành cùng em đến trường”, cán bộ, chiến sĩ Công an xã rà soát các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn và kêu gọi các nhà hảo tâm cùng giúp đỡ, chia sẻ, hỗ trợ cho những em học sinh hoàn cảnh khó khăn bằng tiền, dụng cụ học tập, đồng phục đến lớp… Nhân năm học mới 2026-2027, Công an xã Thu Bồn đã hỗ trợ em Phan Thị Bảo Ngọc (học sinh lớp 5) và Bùi Nguyễn Khánh Ngân (học sinh lớp 3); đồng thời trao tặng 12 chiếc xe đạp cho 12 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường Tiểu học Lê Quý Đôn…

Những suất ăn nghĩa tình và hỗ trợ người yếu thế thực hiện thủ tục hành chính chủ động.

Viết tiếp câu chuyện về tinh thần “Gần dân nhất”

Theo Thượng tá Phan Duy Thành - Trưởng Công an xã Thu Bồn, “Gần dân nhất” là thước đo quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ, với phương châm “Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”. Tinh thần ấy được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, hướng đến nhu cầu của người dân ngay từ cơ sở.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Công an xã Thu Bồn sẽ tiếp tục triển khai thêm các mô hình hay, cách làm mới và sáng tạo để phục vụ nhân dân được tốt hơn. Trong đó chú trọng việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, khó khăn thực tế của người dân; giải quyết hiệu quả các vấn đề ANTT, an sinh xã hội, củng cố niềm tin và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tạo môi trường ổn định cho phát triển địa phương.

Câu chuyện về tinh thần “Gần dân nhất” của Công an xã Thu Bồn tiếp tục được thể hiện bằng mô hình “Nâng bước em thơ - Thắp sáng tương lai”, giúp đỡ con em những người đang chấp hành án phạt tù trên địa bàn xã. Mục đích nhằm phát huy vai trò của lực lượng Công an xã trong công tác dân vận, góp phần chăm lo, hỗ trợ con em những người đang chấp hành án phạt tù có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn; động viên các em vượt qua mặc cảm, khó khăn, vươn lên trong học tập và cuộc sống; hạn chế nguy cơ vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội; xây dựng hình ảnh người Công an nhân dân gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ.

Về mô hình này, Thượng tá Phan Duy Thành cho biết mỗi năm Công an xã sẽ hỗ trợ, giúp đỡ từ 3 đến 5 em có hoàn cảnh khó khăn thông qua các hình thức như trao học bổng, sách vở, đồ dùng học tập, nhu yếu phẩm hoặc các hình thức hỗ trợ phù hợp khác; Tổ chức ít nhất 2 đợt thăm hỏi, tặng quà cho các em vào các dịp đầu năm học mới, Tết Nguyên đán, Tết Trung thu hoặc các dịp phù hợp; Phấn đấu 100% số con em đang chấp hành án phạt tù được hỗ trợ tiếp tục đến trường, không bỏ học vì hoàn cảnh kinh tế gia đình; phòng ngừa, hạn chế tình trạng trẻ em bỏ học, vi phạm pháp luật, mắc các tệ nạn xã hội do thiếu sự quan tâm, chăm sóc của gia đình.

Theo Chủ tịch UBND xã Thu Bồn Nguyễn Thế Đức, tinh thần “gần dân, sát dân” của Công an xã không chỉ là khẩu hiệu, mà đã được cụ thể hóa thành những hành động thiết thực, chủ động và sâu sát. Lực lượng thường xuyên bám địa bàn, bám thôn tổ đã trở nên thân thuộc, in sâu trong tâm trí người dân. Thông qua các hoạt động đối thoại trực tiếp đầy cởi mở, mô hình cộng đồng, chương trình nhân văn sâu sắc, hướng dẫn giải quyết thủ tục hành chính tận tâm... xây dựng mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa lực lượng Công an với nhân dân, từng bước khẳng định vai trò của Công an cơ sở là chỗ dựa tin cậy, là lực lượng tận tụy, trách nhiệm, thực sự vì nhân dân phục vụ.