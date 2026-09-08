Thứ trưởng Bộ GD-ĐT thăm hỏi cô giáo mầm non cứu học sinh bị xe tải cán

ANTD.VN - Ngày 8/9, Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Thị Quyên Thanh đã đến thăm hỏi, động viên cô giáo Hoàng Thị Hiền và cho biết, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn đã quyết định tặng Bằng khen vì lòng dũng cảm, trách nhiệm, hi sinh vì học trò của cô.

Ngày 8/9, Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Thị Quyên Thanh đã đến thăm hỏi, động viên cô giáo Hoàng Thị Hiền, giáo viên Trường Mầm non Phú Sơn, xã Nghĩa Hành, tỉnh Nghệ An đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức sau tai nạn giao thông nghiêm trọng ô khi lao ra cứu một học sinh.

Thay mặt lãnh đạo Bộ GDĐT, Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh xúc động thăm hỏi, biểu dương hành động cao đẹp của cô giáo Hoàng Thị Hiền. Cô Hoàng Thị Hiền là tấm gương sáng về lòng dũng cảm, trách nhiệm, hi sinh vì học trò.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh cũng cho biết, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn đã quyết định tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GDĐT cho cô giáo Hoàng Thị Hiền trước hành động cao cả này.

Trước đó, chiều ngày 28/8, tại điểm trường lẻ Tân Lâm, Trường Mầm non Phú Sơn (xã Nghĩa Hành, Nghệ An), một bé trai 2 tuổi bất ngờ chạy lao ra đường. Phát hiện có xe tải đang đi tới, cô giáo Hoàng Thị Hiền đã xả thân ôm lấy đứa trẻ.

Cô giáo Hoàng Thị Hiền hiện đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội)

Ngay khi giữ được bé an toàn, chiếc xe tải đã cán qua hai chân của cô giáo Hiền. Cô Hiền được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Tân Kì, sau đó chuyển tuyến xuống Bệnh viện 115 Nghệ An. Trước tình trạng chấn thương quá nặng, gia đình đưa cô giáo ra Hà Nội.

Bác sĩ phụ trách theo dõi ca bệnh của cô giáo Hoàng Thị Hiền tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, bệnh nhân nhập viện sáng sớm 29/8 trong tình trạng đau đớn dữ dội, hai bàn chân chảy nhiều máu, chân phải dập nát phức tạp, gân xương gãy nát, đầu ngón xẹp lạnh. Ngay lập tức, ekip phẫu thuật cấp cứu cắt lọc tổ chức dập nát, loại bỏ dị vật và cố định xương với hi vọng cao nhất là giữ lại bàn chân.

Sau 10 ngày điều trị, chân trái chị Hiền tạm ổn định, nhưng chân phải vẫn tiếp tục hoại tử. Dự kiến chị sẽ phải trải qua thêm vài lần phẫu thuật nữa. Các bác sĩ đang nỗ lực từng ngày để bảo tồn tối đa phần chi còn lại.

Hoàn cảnh cô giáo Hoàng Thị Hiền rất khó khăn. Cô Hiền là mẹ đơn thân, nuôi hai con nhỏ, bé lớn 7 tuổi, bé nhỏ 4 tuổi. Biến cố xảy ra, hai em bé hiện đang ở với ông bà ngoại. Chị gái, anh trai phải nghỉ việc thay nhau chăm sóc cô Hiền tại bệnh viện.