Xã Thư Lâm và Phúc Thịnh đạt 72,2-76,95 trên thang điểm 100 về thí điểm “xã, phường xã hội chủ nghĩa”

ANTD.VN - Căn cứ bộ 54 tiêu chí và thang điểm 100 trong đề án xây dựng “xã, phường xã hội chủ nghĩa” của UBND TP Hà Nội, kết quả tự rà soát bước đầu, xã Thư Lâm đã đạt 72,2/100 điểm, xã Phúc Thịnh đạt 76,95/100 điểm…

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phúc Thịnh Hoàng Hải Đăng báo cáo (Ảnh: Phạm Hùng)

Ngày 8-9, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông đã làm việc với Thường trực, Ban Thường vụ các xã: Đông Anh, Vĩnh Thanh, Thiên Lộc, Thư Lâm, Phúc Thịnh. Cùng dự có Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đăng Định, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bùi Duy Cường...

Báo cáo về tiến độ triển khai thí điểm mô hình “xã, phường xã hội chủ nghĩa” trên địa bàn, tại buổi làm việc, ông Hoàng Hải Đăng, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Phúc Thịnh cho biết, UBND TP Hà Nội đã công bố bộ 54 tiêu chí và thang điểm 100 để định lượng kết quả thí điểm xây dựng xã, phường xã hội chủ nghĩa tại xã Phúc Thịnh và Thư Lâm, giai đoạn 2026-2030.

Bám sát bộ tiêu chí, đến nay, xã Phúc Thịnh tự đánh giá ước đạt 76,95/100 điểm, thuộc mức “Đạt yêu cầu”. Các điểm mạnh tập trung ở nhóm chính trị, an sinh, an ninh và chuyển đổi số; các điểm yếu cần cải thiện tập trung ở nhóm kinh tế (thu nhập, năng suất), hạ tầng, môi trường (nước thải, không gian xanh) và văn hóa (khai thác di sản).

Theo ông Đăng, mục tiêu cuối cùng xã hướng tới không phải là hoàn thành đủ 54 tiêu chí về mặt hình thức, mà phải là sản phẩm thực, nhân dân hạnh phúc.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thư Lâm Nguyễn Thị Thanh Tâm báo cáo

﻿(Ảnh: Phạm Hùng)

Với xã Thư Lâm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nguyễn Thị Thanh Tâm cho biết, theo kết quả tự rà soát bước đầu, xã Thư Lâm dự kiến đạt 26/54 tiêu chí, tương đương 72,2/100 điểm. Các tiêu chí có kết quả tốt tập trung ở lĩnh vực hệ thống chính trị, an sinh xã hội, văn hóa, quốc phòng - an ninh; trong khi các tiêu chí về hạ tầng, môi trường, kinh tế, khoa học - công nghệ và dữ liệu vẫn còn khoảng cách cần tiếp tục hoàn thiện.

Xã Thư Lâm đề nghị thành phố tháo gỡ điểm nghẽn quy hoạch; đẩy nhanh các phân khu và xác định tuyến giao thông khung, công trình hạ tầng cấp thành phố để xã chủ động chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng. Bên cạnh đó, rà soát danh mục dự án và nguồn lực giai đoạn 2026-2030; nghiên cứu cơ chế tài chính, định mức chi, phân cấp, ủy quyền và hỗ trợ có mục tiêu phù hợp địa bàn thí điểm…

Một nội dung khác tại buổi làm việc là tình hình xây dựng Đề án Phát huy giá trị sông Thiếp trên địa bàn huyện Đông Anh (cũ)…

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Trọng Đông phát biểu (Ảnh: Phạm Hùng)

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông biểu dương hai xã Thư Lâm và Phúc Thịnh chủ động trong việc triển khai Đề án “xã, phường xã hội chủ nghĩa” với các tiêu chí, nhiệm vụ cụ thể.

Đồng chí giao Đảng ủy UBND thành phố chỉ đạo, hướng dẫn 2 xã chủ động đề xuất cơ chế, chính sách đặc thù để tạo động lực phát triển, bảo đảm thực hiện hoàn thành các mục tiêu đề ra vào năm 2030 và tổng kết mô hình vào năm 2035.

Cùng đó, hướng dẫn các địa phương tiếp tục cập nhật, hoàn thiện bộ tiêu chí xây dựng “xã, phường xã hội chủ nghĩa” theo tinh thần các nghị quyết mới của Trung ương; ưu tiên những nhiệm vụ có thể triển khai ngay để thấy rõ thay đổi.

Về lâu dài, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu phải quy hoạch đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và hạ tầng dịch vụ; quan tâm phát triển giáo dục, y tế, thiết chế văn hóa, thể thao, chăm sóc người cao tuổi; đồng thời xây dựng phương án huy động nguồn lực đầu tư cụ thể tính đến năm 2030, kết hợp ngân sách nhà nước với nguồn lực xã hội hóa để thực hiện các mục tiêu phát triển.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, các địa phương phải có cách làm cụ thể, lượng hóa bằng các sản phẩm, công việc có thể kiểm đếm được.