Vững bước trên chặng đường xây dựng Công an phường kiểu mẫu về an ninh trật tự

ANTD.VN - Từ một không gian dành cho người dân trực tiếp học, trải nghiệm và thực hành kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH), phường Việt Hưng (Hà Nội) đang cho thấy một cách làm đáng chú ý trong xây dựng thế trận an ninh, trật tự từ cơ sở.

Đằng sau mô hình Trung tâm học tập cộng đồng về PCCC và CNCH là một quá trình đổi mới toàn diện của Công an phường Việt Hưng, hướng tới mục tiêu xây dựng Công an phường kiểu mẫu về an ninh, trật tự.

Bắt đầu từ những điều gần gũi với người dân

Tại Trung tâm Văn hóa, Thể thao phường Việt Hưng, những kiến thức tưởng chừng khô khan về PCCC và CNCH được truyền tải bằng một cách khác: trực quan hơn, thực tế hơn và gần với đời sống hàng ngày hơn.

Trong một buổi trải nghiệm, thay vì chỉ ngồi nghe cán bộ tuyên truyền phân tích những nguy cơ cháy, nổ, người tham gia có cơ hội trực tiếp tìm hiểu kỹ năng xử lý khi xảy ra sự cố, cách nhận biết nguy cơ mất an toàn, kỹ năng thoát nạn và những nguyên tắc cần thiết để bảo vệ bản thân, gia đình.

Đặc biệt những ngày cuối tuần, các em học sinh đến thực hành và học tập tại Trung tâm tập cộng đồng về PCCC và CNCH rất đông

Cách làm này xuất phát từ một thực tế: trong công tác PCCC, ý thức và kỹ năng của mỗi người dân có vai trò đặc biệt quan trọng. Một thiết bị chữa cháy dù được trang bị đầy đủ nhưng không được sử dụng đúng cách cũng khó phát huy hiệu quả. Ngược lại, một người được trang bị kiến thức, biết bình tĩnh xử lý tình huống trong những phút đầu tiên có thể góp phần hạn chế hậu quả.

Chính vì vậy, Công an phường Việt Hưng đã chủ động tham mưu UBND phường xây dựng Trung tâm học tập, trải nghiệm PCCC và CNCH. Đây không chỉ là nơi tuyên truyền kiến thức mà hướng tới trở thành một địa chỉ để người dân chủ động học hỏi, thực hành và hình thành kỹ năng phòng ngừa.

Cán bộ chiến sỹ Công an phường Việt Hưng xuống đường giúp người dân thu dọn cây đổ sau bão

Từ một mô hình cụ thể như vậy, có thể thấy rõ hơn cách Công an phường Việt Hưng đang triển khai nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự: bắt đầu từ cơ sở, từ những vấn đề gần gũi với cuộc sống và quan trọng hơn là chuyển mạnh từ xử lý sang phòng ngừa.

“Chúng tôi xác định công tác Công an ở cơ sở trước hết phải gần dân, sát dân và phục vụ nhân dân. Với PCCC cũng vậy, nếu chỉ tuyên truyền một chiều thì hiệu quả sẽ hạn chế. Khi người dân được trực tiếp trải nghiệm, thực hành, những kiến thức về phòng cháy, chữa cháy và thoát nạn sẽ trở thành kỹ năng thực tế, có thể sử dụng khi cần thiết”, Thượng tá Vương Quốc Huy, Trưởng Công an phường Việt Hưng, chia sẻ.

Theo Thượng tá Vương Quốc Huy, việc xây dựng mô hình Trung tâm học tập, trải nghiệm PCCC và CNCH cũng là một phần trong mục tiêu nâng cao ý thức tự phòng, tự quản, tự bảo vệ của cộng đồng, qua đó góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân ngay từ địa bàn dân cư.

Sau khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Công an phường Việt Hưng đã nhanh chóng ổn định tổ chức, phân công nhiệm vụ và xác định rõ trách nhiệm từng cán bộ được Công an phường đặc biệt chú trọng.

Đảng ủy, Ban Chỉ huy Công an phường đã phân công nhiệm vụ theo đúng chức năng, thẩm quyền và phân cấp. Bộ máy được tổ chức theo hướng tinh gọn, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; qua đó hạn chế tình trạng chồng chéo, bỏ sót nhiệm vụ hoặc né tránh trách nhiệm.

Công an phường phối hợp với các đoàn thể xử lý sự cố sau mưa bão

Cùng với việc kiện toàn tổ chức, Công an phường đã xây dựng, ban hành 9 nghị quyết trong công tác bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới.

“Khối lượng công việc ở cơ sở rất lớn, nhất là khi địa bàn được mở rộng. Vì vậy, nếu không tổ chức khoa học và phân công rõ trách nhiệm thì rất dễ xảy ra tình trạng công việc bị dồn hoặc chồng chéo. Chúng tôi xác định mỗi cán bộ phải nắm chắc địa bàn, nắm chắc nhiệm vụ và chịu trách nhiệm đến cùng với công việc được giao”, Thượng tá Vương Quốc Huy cho biết.

Những thay đổi về tổ chức đang từng bước được phản ánh qua kết quả công tác. Năm 2025, Công an phường Việt Hưng đặt mục tiêu giảm 5% tội phạm về trật tự xã hội so với năm 2024, kết quả giảm 22,9%.

Trong năm, lực lượng Công an phường tiếp nhận, điều tra 66 vụ việc hình sự, khám phá 44 vụ với 85 đối tượng, đạt tỷ lệ 67%. Riêng tội phạm về trật tự xã hội không tính cờ bạc, mại dâm, đã khám phá 44/53 vụ, đạt tỷ lệ 83%.

Đáng chú ý, 73/77 chỉ tiêu công tác theo quy định của Công an thành phố đạt và vượt, chiếm 94,8%. Đó là những con số cho thấy hiệu quả của việc tổ chức lực lượng theo hướng sát địa bàn, rõ trách nhiệm và chủ động phòng ngừa.

Công an phường Việt Hưng luôn nhận được sự ủng hộ từ các cấp chính quyền phường

Không để mâu thuẫn nhỏ thành vấn đề lớn

Ở cấp phường, bảo đảm ANTT không chỉ là đấu tranh với tội phạm. Đó còn là quá trình nhận diện và giải quyết từ sớm những vấn đề có thể tác động đến ổn định địa bàn.

Công an phường Việt Hưng đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền trong công tác bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh đô thị, an ninh tôn giáo, giải phóng mặt bằng, giải quyết khiếu kiện, mâu thuẫn trong nhân dân và bảo đảm an ninh tại các dự án.

Nhiều vấn đề nhạy cảm liên quan đến cưỡng chế giải phóng mặt bằng dự án đường 25m, dự án nâng cấp tuyến vận tải thủy sông Đuống, dự án xây dựng trường THCS, các vấn đề tại chùa Phổ Quang hay những mâu thuẫn giữa người dân và chủ đầu tư được lực lượng Công an chủ động nắm tình hình, tham mưu giải quyết.

“Công tác nắm tình hình ở cơ sở phải bắt đầu từ những việc rất nhỏ. Một mâu thuẫn trong khu dân cư nếu được phát hiện và giải quyết sớm thì sẽ khác hoàn toàn khi đã trở thành điểm nóng. Vì vậy, chúng tôi yêu cầu lực lượng Cảnh sát khu vực phải thực sự gần dân, hiểu địa bàn, nắm được những vấn đề người dân đang quan tâm”, Trưởng Công an phường Việt Hưng nhấn mạnh.

Các em nhỏ tại phường Việt Hưng học PCCC không chỉ để biết, mà để sẵn sàng ứng phó

Hiện lực lượng Cảnh sát khu vực phụ trách, nắm tình hình tại 63 tổ dân phố. Đây là lực lượng trực tiếp tiếp xúc với nhân dân, nắm các mối quan hệ, mâu thuẫn, những nguy cơ phát sinh phức tạp về ANTT từ cơ sở.

Cùng với đó, Công an phường quản lý 1.606 đối tượng; chủ động theo dõi, quản lý các đối tượng trọng điểm, đối tượng liên quan khiếu kiện và tổ chức các biện pháp bảo đảm an ninh trong những thời điểm diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng.

Để hoàn thành các tiêu chí xây dựng Công an phường kiểu mẫu, Công an phường Việt Hưng đã đặt ra yêu cầu cao đối với từng cán bộ chiến sỹ trong cải cách hành chính, chuyển đổi số và thực hiện Đề án 06. Công an phường duy trì dữ liệu dân cư theo hướng “đúng, đủ, sạch, sống”, đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, số hóa hồ sơ và khai thác hiệu quả dữ liệu phục vụ công tác quản lý.

Trong năm 2025, lực lượng Công an đã giải quyết 2.135 hồ sơ đăng ký thường trú, 1.643 hồ sơ đăng ký tạm trú, 1.718 hồ sơ xác nhận cư trú và xác thực định danh điện tử cho 2.295 trường hợp.

Chỉ trong 4 tháng đầu năm 2026, Công an phường tiếp tục giải quyết 2.618 hồ sơ cư trú trực tuyến; cấp căn cước cho 1.545 trường hợp và cấp định danh điện tử cho 581 trường hợp.

Ở một góc độ khác, những con số này cho thấy sự thay đổi trong cách người dân tiếp cận lực lượng Công an. Không chỉ đến trụ sở để giải quyết thủ tục, người dân ngày càng có thể thực hiện nhiều dịch vụ trên môi trường số, giảm thời gian đi lại, giảm giấy tờ và nâng cao tính minh bạch.

“Xây dựng Công an phường kiểu mẫu không thể chỉ nhìn vào kết quả đấu tranh, khám phá án. Chúng tôi xác định đó phải là sự chuyển biến đồng bộ, từ giữ vững ANTT, kéo giảm tội phạm đến cải cách hành chính, chuyển đổi số và chất lượng phục vụ nhân dân”, Trung tá Nguyễn Văn Quang, Phó trưởng CAP Việt Hưng chia sẻ thêm.

Đồng chí Vũ Xuân Trường, Chủ tịch UBND phường Việt Hưng trao khen cho tập thể, cán bộ Công an phường khám phá nhanh vụ trọng án xảy ra đầu năm 2026

Cùng với PCCC và CNCH, Công an phường Việt Hưng triển khai đồng bộ các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, kinh tế, môi trường; quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật.

Trong những tháng đầu năm 2026, lực lượng Công an phát hiện 15 vụ với 22 đối tượng liên quan đến ma túy; lập hồ sơ đưa 32 trường hợp đi cai nghiện. Lĩnh vực môi trường phát hiện 134 vụ việc, xử lý theo quy định, thu nộp ngân sách hơn 962 triệu đồng.

Công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ được triển khai tới từng hộ dân, cơ quan, doanh nghiệp, trường học. 100% các hộ dân, cơ quan, doanh nghiệp, trường học ký cam kết không sản xuất, tàng trữ, mua bán, sử dụng pháo trái phép.

Những công việc ấy, nhìn riêng lẻ có thể không tạo ra một dấu ấn quá lớn. Nhưng khi được triển khai đồng bộ, từ một buổi trải nghiệm PCCC và CNCH tại Trung tâm Văn hóa, Thể thao phường đến từng tổ dân phố; từ một thủ tục hành chính được giải quyết nhanh hơn đến một mâu thuẫn được phát hiện sớm; từ việc kéo giảm tội phạm đến quản lý chặt địa bàn, tất cả đang tạo thành một cách làm thống nhất.

Đó cũng là điều mà Công an phường Việt Hưng hướng tới trong quá trình xây dựng Công an phường kiểu mẫu về ANTT: không chỉ “giữ” bình yên bằng những biện pháp xử lý sau khi vụ việc xảy ra, mà chủ động tạo dựng sự bình yên từ trước đó.

Và có lẽ, ở phường Việt Hưng, hành trình xây dựng Công an phường kiểu mẫu vì thế không bắt đầu từ những điều quá lớn lao, mà từ những việc rất gần với đời sống - và được thực hiện bằng sự chủ động, trách nhiệm của lực lượng Công an ngay từ cơ sở.