Hà Nội ủy quyền cho UBND các xã, phường quyết định việc đánh số và gắn biển số nhà

ANTD.VN - UBND TP Hà Nội đã ủy quyền cho UBND các xã, phường quyết định tổ chức thực hiện việc đánh số và gắn biển số nhà, công trình trên địa bàn…

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Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Quyết định về việc ủy quyền cho UBND các xã, phường quyết định tổ chức thực hiện việc đánh số và gắn biển số nhà, công trình trên địa bàn; trao chứng nhận biển số nhà cho tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố.

Theo Quyết định, UBND các xã, phường có trách nhiệm tổ chức thực hiện công việc được ủy quyền đúng quy định, đúng nội dung được ủy quyền; chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND Thành phố về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được ủy quyền trong toàn bộ quá trình quản lý, thực hiện việc đánh số và gắn biển số nhà, công trình xây dựng; cấp và trao chứng nhận biển số nhà trên địa bàn.

Cùng đó, xây dựng, thực hiện kế hoạch, phương án, tổ chức thực hiện đánh số và gắn biển số nhà, công trình xây dựng trên địa bàn theo quy định; xin ý kiến hướng dẫn của Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan về biện pháp giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Sở Xây dựng được giao hướng dẫn UBND các xã, phường, các tổ chức thực hiện; đồng thời kiểm tra, xử lý, đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm quy định về đánh số và gắn biển số nhà, công trình xây dựng trên địa bàn.