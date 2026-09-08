Phường Khương Đình ra mắt mô hình giao ban đánh giá tình hình an ninh trật tự từ cơ sở

ANTD.VN - Nhằm nâng cao hiệu quả công tác nắm, đánh giá và giải quyết các vấn đề an ninh, trật tự ngay từ địa bàn dân cư, UBND phường Khương Đình, Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai mô hình “Giao ban đánh giá tình hình an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn”.

Mô hình được triển khai với mục tiêu đổi mới phương thức nắm tình hình, tăng cường trao đổi thông tin và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) tại cơ sở.

Toàn cảnh hội nghị

Đồng chí Đỗ Văn Khải, Phó Chủ tịch UBND phường Khương Đình phát biểu tại hội nghị

Thực tiễn công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cho thấy nhiều vấn đề phức tạp về ANTT thường bắt nguồn từ những vụ việc, mâu thuẫn phát sinh trong đời sống hằng ngày của nhân dân tại các tổ dân phố. Vì vậy, việc phát hiện sớm, nắm bắt đầy đủ, đánh giá đúng và giải quyết kịp thời ngay từ cơ sở có ý nghĩa quan trọng, góp phần hạn chế nguy cơ phát sinh điểm nóng, giữ vững ổn định địa bàn.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Khải, Phó Chủ tịch UBND phường Khương Đình nhấn mạnh: "Mô hình “Giao ban đánh giá tình hình an ninh, trật tự ở cơ sở” được xác định là cơ chế phối hợp thường xuyên, thống nhất và có trách nhiệm giữa Công an phường với cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, chi bộ, tổ dân phố và lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở.

Thông qua các cuộc giao ban, thông tin từ địa bàn dân cư sẽ được tập hợp, kiểm tra, phân tích; những vấn đề nổi lên được nhận diện, nguy cơ tiềm ẩn được dự báo. Trên cơ sở đó, các lực lượng cùng thống nhất giải pháp và phân công trách nhiệm cụ thể để tổ chức thực hiện".

Không chỉ “họp giao ban”, mà phải giải quyết vấn đề đến cùng

Điểm đáng chú ý của mô hình là yêu cầu xây dựng một quy trình làm việc khép kín, từ nắm tình hình đến giải quyết vấn đề. Qua đó, từng bước khắc phục tình trạng thông tin có nhưng chưa được kết nối, nhiệm vụ đã được giao nhưng chưa theo dõi, đôn đốc đến cùng.

Cán bộ Công an phường Khương Đình báo cáo nội dung mô hình

Ra mắt mô hình giao ban đánh giá tình hình an ninh trật tự

Phường Khương Đình ra mắt mô hình giao ban đánh giá tình hình ANTT từ cơ sở

Trong mô hình này, Công an phường giữ vai trò nòng cốt, chủ động tham mưu và tổ chức thực hiện; đồng thời nâng cao chất lượng tổng hợp, phân tích, dự báo để các nội dung đưa ra giao ban bảo đảm trọng tâm, trọng điểm, sát thực tế.

Đối với lực lượng Cảnh sát khu vực, yêu cầu đặt ra là phải thực sự sâu sát địa bàn, gần dân, sát dân, nắm chắc tình hình từng khu dân cư, từng vấn đề nổi lên; từ đó kịp thời cung cấp thông tin và tham mưu phương án xử lý. Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở tiếp tục phát huy vai trò gần dân, sát địa bàn, chủ động phát hiện và phản ánh các vấn đề liên quan đến ANTT.

Cùng với đó, Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố, Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể có trách nhiệm chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, dư luận trong nhân dân; kịp thời phản ánh những mâu thuẫn, kiến nghị và vấn đề phát sinh từ cơ sở. Phương châm phối hợp được xác định rõ: “Chủ động nắm tình hình – thông tin kịp thời – đánh giá chính xác – phối hợp chặt chẽ – xử lý từ sớm, từ cơ sở.”

Giao ban định kỳ, chuyên đề và đột xuất

Theo kế hoạch triển khai, Công an phường Khương Đình sẽ chủ động tham mưu duy trì giao ban định kỳ; đồng thời tổ chức các cuộc giao ban chuyên đề hoặc đột xuất khi tình hình thực tế yêu cầu.

Một yêu cầu quan trọng được đặt ra là sau mỗi cuộc giao ban phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận; định kỳ đánh giá kết quả, xác định rõ việc đã hoàn thành, việc chưa hoàn thành, nguyên nhân và trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân.

Với sự quan tâm lãnh đạo của Đảng ủy, sự chỉ đạo của UBND phường, hướng dẫn của Công an cấp trên và sự phối hợp trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị, mô hình được kỳ vọng sẽ được triển khai nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, có khả năng duy trì và nhân rộng.

Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm ANTT, chủ động phòng ngừa, phát hiện và giải quyết các vấn đề ngay từ cơ sở; xây dựng phường Khương Đình an toàn, ổn định, kỷ cương, phục vụ tốt hơn cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.