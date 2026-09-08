Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Chương trình khai trương Không gian Di sản và Kết nối văn hóa Việt - Nga

ANTD.VN - Không gian Di sản và Kết nối văn hóa Việt-Nga sẽ trở thành biểu tượng cho tình hữu nghị giữa hai nước, là địa chỉ kết nối tất cả những ai yêu mến nền văn hóa đặc sắc của Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân dự chương trình Khai trương Không gian Di sản và Kết nối văn hóa Việt-Nga. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, sáng 8/9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dự Chương trình khai trương Không gian Di sản và Kết nối văn hóa Việt-Nga, tại Trường Đại học Điện ảnh Quốc gia Nga mang tên S.A.Gerasimov (VGIK).

Cùng dự có Phó Thủ tướng Nga Dmitry Chernyshenko; Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Liên bang Quốc hội Liên bang Nga Andrey Yatskin, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Liên bang Nga Olga Lyubimova, Hiệu trưởng Trường Đại học Điện ảnh Quốc gia Nga mang tên S.A.Gerasimov (VGIK), Nghệ sỹ Nhân dân Liên bang Nga ông Vladimir Malyshev.

Phát biểu tại Chương trình, Phó Thủ tướng Nga Chernyshenko nhấn mạnh lời của Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng hai nước Việt Nam và Liên bang Nga đang phát triển hợp tác thực chất và cởi mở trên mọi lĩnh vực, trong đó có văn hóa.

Phó Thủ tướng Nga Chernyshenko cho rằng đây là niềm vinh dự của Trường Đại học Điện ảnh Quốc gia Nga mang tên S.A.Gerasimov khi được đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đến dự Chương trình khai trương Không gian Di sản và Kết nối văn hóa Việt-Nga.

Phó Thủ tướng Nga Chernyshenko nhấn mạnh Không gian Di sản và Kết nối văn hóa Việt-Nga sẽ trở thành biểu tượng cho tình hữu nghị giữa hai nước, là địa chỉ kết nối tất cả những ai yêu mến nền văn hóa đặc sắc của Việt Nam, góp phần củng cố hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước; đồng thời ghi nhận các nỗ lực của các bên để làm nên thành công của dự án này, cũng như không quên các thế hệ sinh viên Việt Nam từng học tập tại VGIK và sau này trở thành những tên tuổi nghệ sỹ, đạo diễn, họa sỹ, nhà quay phim nổi tiếng của Việt Nam, những người đã đặt những viên gạch đầu tiên cho hợp tác đào tạo Việt Nam-Nga trong lĩnh vực văn hoá, nghệ thuật.

Phát biểu tại Chương trình, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ, quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga được xây dựng trên nền tảng đặc biệt: sự tin cậy chính trị sâu sắc, tình cảm thủy chung, trong sáng và sự đồng cảm giữa hai dân tộc từng trải qua nhiều thử thách của lịch sử.

Trong hành trình ấy, văn hóa, giáo dục và nghệ thuật có một vị trí hết sức quan trọng. Văn hóa chính là nền tảng tinh thần, là động lực nội sinh của quan hệ song phương.

Việt Nam luôn biết ơn và trân trọng sự ủng hộ, giúp đỡ đầy nghĩa tình mà Liên Xô trước đây và nước Nga ngày nay đã dành cho Việt Nam trong đào tạo nguồn nhân lực quý báu về lĩnh vực văn hóa nghệ thuật suốt hơn 7 thập kỷ qua.

Trong đó, Trường Đại học Điện ảnh Quốc gia Nga S.A.Gerasimov đã góp phần quan trọng nuôi dưỡng nguồn cảm hứng cho các thế hệ, các đạo diễn, biên kịch, họa sĩ, quay phim đầu tiên của Việt Nam - những người đã góp phần định hình nền điện ảnh nước nhà.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ Việt Nam vừa thông qua nghị quyết về phát triển văn hóa, trong đó khẳng định phát triển văn hóa, con người là nền tảng, là nguồn lực nội sinh quan trọng, là động lực to lớn, là trụ cột cho phát triển nhanh và bền vững đất nước. Các giá trị văn hóa phải được gắn kết chặt chẽ, hài hòa, thấm sâu vào toàn bộ đời sống xã hội, thực sự trở thành sức mạnh mềm của quốc gia trong kỷ nguyên phát triển mới.

Để xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong thời kỳ mới, Việt Nam mong muốn tiếp tục hợp tác chặt chẽ, sâu rộng với Nga trên lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và điện ảnh.

Hai bên cần đẩy mạnh các hoạt động giao lưu như tổ chức những ngày lễ hội văn hóa, những ngày phim, các triển lãm nghệ thuật và những diễn đàn sáng tạo tại mỗi nước; coi đào tạo nguồn nhân lực và kết nối thế hệ trẻ là sự đầu tư cho tương lai của quan hệ hai nước, tạo điều kiện để những nhà làm phim trẻ Việt Nam và Nga được gặp gỡ, giao lưu từ sớm, cùng học tập và cùng sáng tạo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ di sản chỉ thực sự sống khi được tiếp nối bằng sáng tạo. Tình hữu nghị chỉ thực sự bền vững khi được truyền lại bằng những trái tim, những trải nghiệm chân thành, sinh động và gần gũi với các thế hệ kế tiếp.

Đó cũng chính là cách tốt nhất để thừa kế di sản của các thế hệ đi trước, làm cho sức sống của quan hệ hai nước và đưa hợp tác văn hóa, nhân văn, giao lưu nhân dân thực sự trở thành động lực chiến lược của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga trong giai đoạn mới.

Tại Chương trình, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phó Thủ tướng Nga Chernyshenko cùng khai trương “Không gian Di sản và Kết nối văn hóa Việt-Nga.”

Tiếp đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và các đại biểu hai nước đã tham quan Không gian Di sản và Kết nối Văn hóa Việt-Nga. Đây không chỉ là một không gian trưng bày về những di sản văn hóa, mà mỗi hình ảnh và hiện vật được giới thiệu tại đây đều lưu giữ một phần ký ức chung, kể lại câu chuyện về tình hữu nghị, sự đồng hành và những giá trị nhân văn đã kết nối nhân dân Việt Nam, nhân dân Liên bang Nga qua nhiều thế hệ.

Không gian Di sản và Kết nối Văn hóa Việt-Nga, là nơi gặp gỡ giữa quá khứ, hiện tại và tương lai; giữa di sản và sáng tạo; giữa ký ức lịch sử và khát vọng của kỷ nguyên hợp tác mới, sẽ trở thành một phần trong ngôi nhà chung của ký ức, sáng tạo và tình hữu nghị, góp phần đưa nhân dân hai nước ngày càng gần nhau hơn.