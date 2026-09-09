Sắp tới, quán game không được cho trẻ dưới 16 tuổi vào chơi sau 21h?

ANTD.VN -Theo đề xuất mới nhất, quán game không được cho trẻ dưới 16 tuổi vào chơi sau 21h và trẻ dưới 16 tuổi chỉ được chơi game tối đa 60 phút mỗi ngày.

Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 147/2024/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng đã đề xuất quy định mới về trách nhiệm của chủ điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

Theo đó, quán internet không cung cấp trò chơi điện tử trên mạng cho người chơi là trẻ em (dưới 16 tuổi) trong khoảng thời gian từ 21 giờ đến 8 giờ ngày hôm sau và cho người chơi từ 16 tuổi trở lên trong khoảng thời gian từ 24 giờ đến 8 giờ ngày hôm sau”

Trong khi đó, quy định hiện hành (khoản 8 Điều 68 Nghị định 147/2024) chỉ nêu các quán internet không được hoạt động từ 22 giờ đêm đến 8 giờ sáng hôm sau.

Ngoài nội dung trên, dự thảo Nghị định còn đề xuất giới hạn thời gian chơi trò chơi điện tử trên mạng đối với người dưới 16 tuổi là tối đa 60 phút ngày.

Theo dự thảo, điều kiện để doanh nghiệp được cấp quyết định phát hành trò chơi điện tử G1, G2, G5... trên mạng là phải có hệ thống thiết bị kỹ thuật bảo đảm quản lý thời gian chơi trong ngày của người chơi dưới 16 tuổi không quá 60 phút một ngày đối với tất cả trò chơi dành cho người chơi dưới 16 tuổi do doanh nghiệp cung cấp.

Khi thời gian chơi trong ngày còn 10 phút, phải hiển thị thông báo ‘Thời gian chơi chỉ còn lại 10 phút; khi hết thời gian chơi theo quy định, phải hiển thị thông báo về việc kết thúc thời gian chơi trong ngày đối với người chơi là trẻ em (dưới 16 tuổi) và dừng trò chơi;

Có hệ thống thiết bị kỹ thuật bảo đảm hiển thị kết quả phân loại trò chơi và thông tin khuyến cáo về thời gian chơi “chơi quá 60 phút một ngày sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe” đối với người chơi…

Như vậy, giới hạn 60 phút được tính theo tổng thời gian trong ngày đối với các trò chơi dành cho người dưới 16 tuổi do cùng một doanh nghiệp cung cấp, không phải 60 phút cho từng trò chơi. Để thực hiện việc quản lý, tài khoản của người chơi dưới 16 tuổi phải đăng ký bằng thông tin của cha, mẹ hoặc người giám hộ. Cha, mẹ hoặc người giám hộ có trách nhiệm giám sát, quản lý thời gian chơi và nội dung trò chơi mà trẻ truy cập.

Riêng đối với trò chơi G1 sử dụng trong thi đấu thể thao điện tử, dự thảo quy định giới hạn thời gian nêu trên không áp dụng đối với vận động viên dưới 16 tuổi trong thời gian tập luyện và thi đấu chính thức thuộc giải đấu được cơ quan có thẩm quyền cho phép hoặc công nhận. Ngoài thời gian này, vận động viên vẫn phải tuân thủ giới hạn thời gian chơi theo độ tuổi.

Còn với người dưới 18 tuổi, dự thảo đề xuất quy định, doanh nghiệp phải có hệ thống thiết bị kỹ thuật bảo đảm quản lý thời gian chơi trong ngày (từ 0h đến 24h) của người chơi dưới 18 tuổi không quá 60 phút đối với từng trò chơi nhưng không quá 180 phút một ngày đối với tất cả trò chơi dành cho người chơi dưới 18 tuổi do doanh nghiệp cung cấp;

Như vậy, người dưới 18 tuổi không được chơi quá 60 phút/1 trò chơi/ngày; không quá 180 phút với tất cả các trò chơi trong ngày.