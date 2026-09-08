"Tăng tốc" tiến độ xây dựng Công an xã, phường kiểu mẫu về an ninh, trật tự

ANTD.VN - Chiều 8/9, Công an Thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị giao ban đánh giá tiến độ thực hiện Kế hoạch số 475 ngày 12/6/2025 của Bộ Công an về xây dựng Công an xã, phường, đặc khu kiểu mẫu về an ninh, trật tự (ANTT). Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an Thành phố chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Thượng tá Nguyễn Song Toàn, Phó Trưởng phòng Tham mưu, Công an Thành phố Hà Nội báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng Công an xã, phường kiểu mẫu về ANTT. Báo cáo đánh giá chi tiết kết quả thực hiện tính đến ngày 25/8/2026, qua đó lựa chọn Công an các cấp cơ sở bám sát tiêu chí của Bộ Công an.

Thượng tá Nguyễn Song Toàn, Phó Trưởng phòng Tham mưu, Công an Thành phố Hà Nội trình bày báo cáo tại hội nghị

Báo cáo tập trung phân tích một số tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong thực tế; đồng thời định hướng các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện ngay trong thời gian tới. Trong đó, yêu cầu hướng dẫn các đơn vị nắm chắc tình hình, phòng ngừa tội phạm, quản lý cư trú, phòng cháy chữa cháy và trật tự giao thông. Các đơn vị cần khẩn trương rà soát cơ sở vật chất, tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương đưa vào nghị quyết, thường xuyên rà soát tiêu chí và đẩy mạnh tuyên truyền, lan tỏa hình ảnh đẹp về lực lượng công an vì nhân dân phục vụ...

Đại diện lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị tham luận tại hội nghị

Dưới sự điều hành của Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, đại diện các đơn vị đã trình bày tham luận bám sát nội dung định hướng, tập trung làm rõ những khó khăn trong quá trình triển khai do đặc thù địa bàn. Đại diện lãnh đạo, chỉ huy các phòng chức năng của Công an Thành phố cũng báo cáo tiến độ thực hiện các nhóm chỉ tiêu, đồng thời trực tiếp hướng dẫn một số nội dung để các đơn vị triển khai phù hợp với tình hình thực tế.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky nhấn mạnh việc thực hiện kế hoạch của Bộ Công an là công tác quan trọng, mang tính bắt buộc trong toàn bộ quá trình xây dựng lực lượng. Để đẩy nhanh tiến độ, đồng chí Phó Giám đốc yêu cầu các đơn vị tập trung cao độ xây dựng mô hình "xã, phường không ma túy", thường xuyên cập nhật tiến độ xây dựng cơ sở vật chất...

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an Thành phố phát biểu kết luận hội nghị

Trưởng Công an 15 đơn vị được lựa chọn phải trực tiếp kiểm điểm tiến độ, tuyệt đối không để xảy ra chậm trễ. Song song với đó, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị phải tăng cường công tác tham mưu với chính quyền địa phương bằng văn bản chính thức để thiết lập hồ sơ kiểm tra. Các đơn vị cần siết chặt kỷ luật, điều lệnh nhằm hạn chế thấp nhất vi phạm của cán bộ, chiến sĩ...

Toàn lực lượng phải bám sát các "tiêu chí cứng" của Lãnh đạo Bộ Công an, hoàn thiện toàn diện từ công tác hành chính, phòng ngừa xã hội đến nghiệp vụ, kiên quyết không để xảy ra các vụ việc đặc biệt nghiêm trọng về giao thông, cháy, nổ...

Đồng chí Phó Giám đốc Công an Thành phố cũng yêu cầu các phòng nghiệp vụ được giao làm cơ quan thường trực phải thiết lập chế độ thông tin, báo cáo liên tục, chủ động hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn với mục tiêu phấn đấu đạt từ 10 đến 12 đơn vị được công nhận kiểu mẫu. Đối với các đơn vị đang tồn tại hạn chế, yêu cầu khẩn trương triển khai biện pháp khắc phục triệt để, tuyệt đối không có tư tưởng buông xuôi, làm ảnh hưởng đến điểm thi đua chung của Công an Thành phố.