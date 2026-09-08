Tin buồn: Đồng chí Trung tá Ngô Văn Đông từ trần

ANTD.VN -Đồng chí Trung tá Ngô Văn Đông (sinh năm 1936; thường trú tại: P212 A2 tập thể Thành Công, phường Giảng Võ, Thành phố Hà Nội); đã từ trần hồi 11h25 ngày 06/9/2026 (tức ngày 25 tháng 7 năm Bính Ngọ), hưởng thọ 91 tuổi.

Ban Tổ chức lễ tang và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin: đồng chí Trung tá Ngô Văn Đông, nguyên Phó trưởng phòng Phòng Hậu cần, CATP Hà Nội; do tuổi cao, sức yếu, đã từ trần hồi 11h25 ngày 06/9/2026 (tức ngày 25 tháng 7 năm Bính Ngọ), hưởng thọ 91 tuổi.

Lễ viếng đồng chí Ngô Văn Đông được tổ chức từ 07h00' đến 09h00' ngày 10/9/2026 (tức ngày 29 tháng 7 năm Bính Ngọ) tại nhà tang lễ Bệnh viện 354, số 13 Đội Nhân, phường Ngọc Hà, Thành phố Hà Nội.

Lễ truy điệu và đưa tang vào hồi 09h00 cùng ngày, hỏa táng tại Công viên Vĩnh Hằng.

An táng tại nghĩa trang Yên Kỳ, xã Vật Lại, Thành phố Hà Nội.

Ban Tổ chức lễ tang và gia đình kính báo