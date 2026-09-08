An ninh Thủ đô
Trật tự đô thị Chính trị - Xã hội Thế giới Pháp luật Video Thành phố thông minh Văn hóa - Giải trí Thể thao Sống ở Hà Nội Kinh doanh
Danh mục
MEDIA
THÔNG TIN THÊM

Chính trị - Xã hội

Tin buồn: Đồng chí Trung tá Ngô Văn Đông từ trần

0 bình luận
PV

ANTD.VN -Đồng chí Trung tá Ngô Văn Đông (sinh năm 1936; thường trú tại: P212 A2 tập thể Thành Công, phường Giảng Võ, Thành phố Hà Nội); đã từ trần hồi 11h25 ngày 06/9/2026 (tức ngày 25 tháng 7 năm Bính Ngọ), hưởng thọ 91 tuổi.

Ban Tổ chức lễ tang và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin: đồng chí Trung tá Ngô Văn Đông, nguyên Phó trưởng phòng Phòng Hậu cần, CATP Hà Nội; do tuổi cao, sức yếu, đã từ trần hồi 11h25 ngày 06/9/2026 (tức ngày 25 tháng 7 năm Bính Ngọ), hưởng thọ 91 tuổi.

Lễ viếng đồng chí Ngô Văn Đông được tổ chức từ 07h00' đến 09h00' ngày 10/9/2026 (tức ngày 29 tháng 7 năm Bính Ngọ) tại nhà tang lễ Bệnh viện 354, số 13 Đội Nhân, phường Ngọc Hà, Thành phố Hà Nội.

Lễ truy điệu và đưa tang vào hồi 09h00 cùng ngày, hỏa táng tại Công viên Vĩnh Hằng.

An táng tại nghĩa trang Yên Kỳ, xã Vật Lại, Thành phố Hà Nội.

Ban Tổ chức lễ tang và gia đình kính báo

Tin cùng chuyên mục

Xin chào,
Tôi là Chatbot của
An ninh Thủ đô
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
An Ninh Thủ Đô nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!
5 điểm nghẽn của Hà Nội
giải pháp xử lý điểm nghẽn của Thủ đô
50 năm Báo An ninh Thủ đô
Công an Thủ đô Anh hùng