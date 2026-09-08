Thủ tướng: Phải có cơ chế khống chế, kiểm soát biên độ lợi nhuận trong lĩnh vực thuốc và thiết bị y tế

ANTD.VN - Chỉ đạo về lĩnh vực quản lý thuốc, trang thiết bị y tế, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu kiểm soát chặt chẽ giá thành từ gốc, có cơ chế khống chế biên độ lợi nhuận hợp lý, loại bỏ mọi chi phí trung gian môi giới...

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc (Ảnh: VGP)

Chiều 8-9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Bộ Y tế và các bộ, ngành, cơ quan liên quan về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số luật trong lĩnh vực y tế trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2 (tháng 10-2026).

Trước đó, ngày 18-8, Chính phủ đã họp Phiên chuyên đề xây dựng pháp luật, cho ý kiến về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật Trẻ em, Luật Người khuyết tật, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược và Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia. Dự án Luật đã được Chính phủ có Nghị quyết thông qua; giao Bộ Y tế khẩn trương nghiên cứu, bổ sung nội dung về quản lý trang, thiết bị y tế.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, vừa qua đã nhận được rất nhiều ý kiến của các chuyên gia, các bệnh viện và thực tiễn lĩnh vực này cho thấy vẫn còn những vướng mắc, kẽ hở, từ quy định của pháp luật đến khâu thực thi… Đây là vấn đề lớn, rất cấp thiết, xã hội rất quan tâm.

Thủ tướng nhấn mạnh, tinh thần đặt ra là phải đặt tính mạng, sức khoẻ người bệnh, lợi ích của nhân dân lên trên hết, trước hết; không để cơ sở y tế thiếu trang thiết bị y tế, người dân thiếu thuốc vì vướng cơ chế; không để cán bộ sợ trách nhiệm mà không dám quyết; không để lợi dụng cơ chế để trục lợi.

Theo Thủ tướng Lê Minh Hưng, thời gian qua, Bộ Y tế và các cơ quan liên quan đã có nhiều cố gắng trong công tác khám chữa bệnh, quản lý thiết bị y tế và quản lý phân phối dược, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh. Tuy nhiên so với yêu cầu đặt ra, đặc biệt là theo tinh thần Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị thì còn rất nhiều việc phải tiếp tục triển khai.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan báo cáo tại buổi làm việc (Ảnh: VGP)

Thủ tướng chỉ rõ: năng lực sản xuất thiết bị y tế trong nước còn hạn chế, phụ thuộc lớn vào hàng nhập khẩu; giá còn cao; quy định pháp lý chưa đồng bộ; một bộ phận sợ trách nhiệm, vi phạm trong đấu thầu, mua sắm...

Tương tự, về lĩnh vực dược, năng lực sản xuất nội địa còn hạn chế; phải nhập khẩu một lượng lớn biệt dược gốc; phụ thuộc lớn vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu; bất cập trong quản lý và phân phối, còn nhiều khâu trung gian, thủ tục hành chính về gia hạn số đăng ký lưu hành thuốc, quy trình cấp phép còn phức tạp; tiêu chí đấu thầu đặt nặng yếu tố "giá thấp nhất"...

Chỉ rõ các nguyên nhân của tồn tại, hạn chế, Thủ tướng yêu cầu khuôn khổ pháp lý phải ngày càng hoàn thiện hơn, nhất là trong lĩnh vực thuốc, trang thiết bị y tế và vệ sinh an toàn thực phẩm.

Về giải pháp thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu kiểm soát chặt chẽ giá thành từ gốc; quản lý giá từ nhà sản xuất, nhà cung cấp, cửa khẩu đến các doanh nghiệp, bệnh viện và đến tay người bệnh thông qua cơ chế liên thông dữ liệu; công khai giá của từng chủng loại thiết bị, chủng loại thuốc; có cơ chế khống chế, kiểm soát biên độ lợi nhuận hợp lý, đặc biệt là quy định về niêm yết giá.

Cắt giảm các khâu trung gian phân phối, số hóa toàn bộ chuỗi cung ứng, thúc đẩy các chuỗi bán lẻ hiện đại ký kết trực tiếp với các tập đoàn dược phẩm hoặc các doanh nghiệp. Cải cách cơ chế đấu thầu và đàm phán thông qua đấu thầu tập trung cấp quốc gia hoặc đàm phán giá trực tiếp với các hãng sản xuất, cương quyết loại bỏ mọi chi phí trung gian môi giới quốc tế và nội địa.

Mặt khác, đẩy mạnh chuyển đổi số và liên thông dữ liệu. Quy hoạch và hiện đại hóa hạ tầng phân phối; xây dựng các trung tâm logistics dược phẩm tập trung, các chuỗi bán lẻ hiện đại. Thúc đẩy sản xuất nội địa…

Thủ tướng giao Bộ Y tế khẩn trương hoàn thành việc chuẩn bị hồ sơ dự án Luật nói trên; trình Chính phủ xem xét trước ngày 15-9 để trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2. Đồng thời, khẩn trương rà soát, trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, ban hành ngay các nghị định, thông tư liên quan để bảo đảm có hiệu lực cùng với luật.

Thủ tướng cũng chỉ đạo và lưu ý một số nội dung để hoàn thiện dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi), trong đó nhấn mạnh yêu cầu chuyển trọng tâm từ tiền kiểm sang hậu kiểm. Cùng đó, tập trung thống nhất một đầu mối cơ quan quản lý an toàn thực phẩm từ Trung ương đến địa phương…