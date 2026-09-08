Vận động người dân cài đặt ứng dụng Hanoi Smart Police

ANTD.VN - Ngày 8-9, Công an phường Khương Đình, Hà Nội đã tổ chức hội nghị tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn cài đặt, sử dụng ứng dụng Hanoi Smart Police, góp phần đưa chuyển đổi số đi vào đời sống, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Tại hội nghị, Công an phường Khương Đình giới thiệu những tiện ích nổi bật của Hanoi Smart Police - ứng dụng được CATP Hà Nội xác định là một trong những giải pháp quan trọng trong quá trình chuyển đổi số, hiện đại hóa công tác Công an và nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Công an phường Khương Đình giới thiệu những tiện ích nổi bật của Hanoi Smart Police

Điểm đáng chú ý của Hanoi Smart Police là mở ra “cửa ngõ số” để người dân tương tác trực tiếp với lực lượng Công an. Thông qua ứng dụng, người dân có thể gửi phản ánh hiện trường, thông tin liên quan đến an ninh, trật tự; sử dụng tín hiệu khẩn cấp SOS; đồng thời đặt lịch hẹn làm việc, thực hiện một số thủ tục hành chính với cơ quan Công an, qua đó hạn chế thời gian chờ đợi và từng bước thay đổi phương thức giao tiếp truyền thống.

Các CBCS tận tình hỗ trợ người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng

Hanoi Smart Police trên iHanoi



Đối với chức năng phản ánh hiện trường, người dân có thể cung cấp nội dung vụ việc cùng hình ảnh, video và vị trí liên quan. Thông tin sau khi tiếp nhận được hệ thống phân loại, chuyển đến Công an cấp xã, phường theo địa bàn, lĩnh vực để kịp thời xử lý. Với tín hiệu SOS, người dân có thể gửi thông tin, hình ảnh và định vị trong tình huống khẩn cấp, giúp lực lượng Công an nhanh chóng nắm bắt và tổ chức xử lý.

Hanoi Smart Police cũng tích hợp trợ lý ảo AI, hỗ trợ giải đáp thủ tục hành chính, hướng dẫn các quy định về giao thông, phòng cháy, chữa cháy; đồng thời từng bước tự động hóa quy trình tiếp nhận, phân luồng và xử lý thông tin.

Thông qua hội nghị, Công an phường Khương Đình đề nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân tích cực cài đặt, sử dụng ứng dụng; đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn người thân, đồng nghiệp cùng tham gia.

Việc đưa Hanoi Smart Police đến gần hơn với người dân được kỳ vọng sẽ góp phần xây dựng phương thức tương tác nhanh hơn, thuận tiện hơn, minh bạch hơn, qua đó nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự ngay từ cơ sở, phục vụ thiết thực cuộc sống bình yên của nhân dân.