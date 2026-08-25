Rèn trí, luyện sức, tôi bản lĩnh cho 18 tân bác sĩ, cử nhân

ANTD.VN - Đại học Y Hà Nội vừa tổ chức gặp mặt, giao nhiệm vụ và bàn giao 18 tân bác sĩ, tân cử nhân tham gia đào tạo Sĩ quan dự bị năm 2026.

Tại chương trình, GS.TS Nguyễn Hữu Tú - Hiệu trưởng trường Đại học Y Hà Nội cho biết, đào tạo sĩ quan dự bị là cơ hội để tân bác sĩ, tân cử nhân tiếp tục rèn luyện trí tuệ, sức khỏe, tính kỷ luật và tác phong làm việc chuyên nghiệp.

GS.TS Nguyễn Hữu Tú mong các em chủ động tận dụng thời gian, nghiêm túc học tập, rèn luyện để những trải nghiệm trong môi trường quân đội trở thành hành trang thiết thực cho quá trình phát triển nghề nghiệp sau này.

GS.TS Nguyễn Hữu Tú. (Ảnh: HMU)

Theo Đại tá Nguyễn Hoàng Nam (Học viện Quân y), khóa đào tạo kéo dài khoảng 4 tháng sẽ giúp học viên làm quen với môi trường, chế độ và tác phong quân đội; Đồng thời rèn luyện phương pháp làm việc, tinh thần tập thể và ý thức kỷ luật.

Đây là những phẩm chất có giá trị không chỉ trong môi trường quân đội mà còn đối với quá trình học tập, công tác và thực hành nghề nghiệp của người cán bộ y tế.

Đại tá Nguyễn Hoàng Nam kỳ vọng các sinh viên sẽ phát huy tinh thần chủ động, hỗ trợ nhau trong học tập, chấp hành tốt kỷ luật, hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ được giao và cùng nhau trở về sau khóa đào tạo với những hành trang mới.

BS Trịnh Văn Hùng Đại. (Ảnh: HMU)

Đại diện 18 tân bác sĩ, tân cử nhân, BS Trịnh Văn Hùng Đại bày tỏ niềm vinh dự khi được tham gia chương trình và khẳng định quyết tâm nghiêm túc học tập, rèn luyện, chấp hành kỷ luật quân đội và các quy định của đơn vị, sẽ phát huy kiến thức chuyên môn, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm được vun đắp tại trường Đại học Y Hà Nội để tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Khóa đào tạo Sĩ quan dự bị là một dấu mốc tiếp nối hành trình trưởng thành của những sinh viên vừa hoàn thành chặng đường Đại học.

Từ giảng đường Y Hà Nội đến môi trường quân đội, các em sẽ có thêm một không gian để học tập, rèn luyện và thử thách chính mình, qua đó bồi đắp bản lĩnh, kỷ luật và ý thức trách nhiệm.

Đây cũng là những giá trị mà trường Đại học Y Hà Nội luôn chú trọng trong quá trình đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao, không chỉ vững về chuyên môn mà còn có trách nhiệm với cộng đồng và đất nước.