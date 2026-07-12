Chấn chỉnh tình trạng xe quá tải trên đường vào Khu công nghiệp Nguyên Khê

ANTD.VN - Trước tình trạng xe tải trọng lớn lưu thông trên đường Lê Hữu Tựu, ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông và kết cấu hạ tầng, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường tuần tra, rà soát phương án tổ chức giao thông, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm nhằm bảo đảm an toàn cho người dân.

Áp lực giao thông trên tuyến cửa ngõ khu công nghiệp

Thời gian gần đây, tình trạng xe tải trọng lớn, xe container lưu thông trên đường Lê Hữu Tựu (xã Phúc Thịnh, Hà Nội) tiếp tục gây nhiều lo ngại đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Dù đã có biển báo hạn chế tải trọng...

nhưng vẫn xảy ra tình trạng phương tiện tải trọng cao đi vào

Đây là tuyến đường chính dẫn vào Khu công nghiệp Nguyên Khê - nơi tập trung nhiều doanh nghiệp, nhà máy, xí nghiệp cùng các khu dân cư đông đúc. Mật độ phương tiện vận tải hàng hóa lớn hoạt động đan xen với lưu lượng người dân tham gia giao thông hằng ngày đã tạo áp lực đáng kể lên hạ tầng giao thông, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông nếu không được kiểm soát chặt chẽ.

Sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân về tình trạng phương tiện có tải trọng lớn lưu thông trên tuyến đường này, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 15 khẩn trương phối hợp với Công an xã Phúc Thịnh và chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra, rà soát thực tế, đồng thời triển khai các giải pháp nhằm chấn chỉnh tình trạng vi phạm, bảo đảm an toàn giao thông và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông.

Những chiếc xe tải trọng lớn như thế này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết cấu, hạ tầng giao thông

Qua kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng ghi nhận vẫn còn tình trạng một số phương tiện tải trọng lớn lưu thông trên đường Lê Hữu Tựu. Khảo sát hiện trạng cho thấy, tại nhiều vị trí, mặt đường đã xuất hiện hiện tượng bong tróc lớp bê tông nhựa, có dấu hiệu xuống cấp do thường xuyên chịu tác động của các phương tiện có tải trọng lớn. Nếu tình trạng này kéo dài sẽ không chỉ làm giảm tuổi thọ công trình giao thông mà còn làm gia tăng nguy cơ mất an toàn đối với người và phương tiện lưu thông trên tuyến.

Xe tải trọng lớn ra vào, gây sụt lún, nứt vỡ mặt đường

Đường Lê Hữu Tựu hiện không chỉ là tuyến vận chuyển hàng hóa phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của Khu công nghiệp Nguyên Khê mà còn là tuyến giao thông phục vụ nhu cầu đi lại hằng ngày của người dân địa phương.

Hàng ngày, lượng lớn xe mô tô, xe đạp, ô tô con, học sinh và người lao động cùng lưu thông trên tuyến với xe tải nặng và xe container. Sự chênh lệch lớn về kích thước, tải trọng và tốc độ giữa các loại phương tiện làm gia tăng nguy cơ xảy ra va chạm giao thông, đặc biệt tại các nút giao, đoạn đường hẹp hoặc thời điểm lưu lượng phương tiện tăng cao.

Chưa kể đường nhỏ, mật độ giao thông cao do là tuyến chính vào khu công nghiệp, nguy cơ mất an toàn giao thông thấy rõ

Bên cạnh nguy cơ tai nạn giao thông, việc xe quá tải, xe tải trọng lớn thường xuyên lưu thông còn tiềm ẩn nhiều hệ lụy khác như làm hư hỏng mặt đường, phát sinh ổ gà, lún võng, ảnh hưởng đến khả năng lưu thông an toàn của các phương tiện, nhất là xe máy.

Khi mặt đường xuống cấp, chỉ cần gặp điều kiện thời tiết bất lợi như mưa lớn, mặt đường trơn trượt hoặc tầm nhìn hạn chế, nguy cơ người điều khiển phương tiện mất lái, va chạm hoặc tự gây tai nạn sẽ gia tăng đáng kể. Đồng thời, quá trình xe tải trọng lớn di chuyển liên tục cũng có thể gây bụi, tiếng ồn, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân sinh sống dọc tuyến đường.

Lực lượng chức năng rà soát, đánh giá lại tác động đến kết cấu hạ tầng giao thông

Theo đánh giá của lực lượng chức năng, mặc dù hệ thống biển báo tổ chức giao thông đã được rà soát và bổ sung trong thời gian qua, song một số doanh nghiệp và lái xe vẫn chưa nắm đầy đủ các quy định do hệ thống biển báo mới được lắp đặt.

Bên cạnh đó, hiện nay vẫn chưa có tuyến đường thay thế hoàn chỉnh để phân luồng toàn bộ phương tiện vận tải hàng hóa ra, vào Khu công nghiệp Nguyên Khê theo lộ trình khác. Đây là một trong những nguyên nhân khiến nhiều phương tiện vẫn tiếp tục lựa chọn lưu thông qua đường Lê Hữu Tựu.

Đồng bộ giải pháp chấn chỉnh vi phạm

Trước thực trạng trên, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 15 triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm lập lại trật tự an toàn giao thông trên tuyến. Theo đó, đơn vị đã phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành rà soát toàn bộ hệ thống tổ chức giao thông, cắm bổ sung biển báo, biển chỉ dẫn nhằm hướng dẫn phương tiện lưu thông đúng lộ trình, đúng quy định của pháp luật.

Cùng với đó, lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra, kiểm soát lưu động trên đường Lê Hữu Tựu và các tuyến đường lân cận, tập trung phát hiện, kiểm tra các phương tiện có dấu hiệu vi phạm về tải trọng, phần đường, tuyến đường được phép lưu thông. Những trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị lập biên bản và xử lý nghiêm theo quy định, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người điều khiển phương tiện cũng như các doanh nghiệp vận tải.

Cần sự vào cuộc đồng bộ để đảm bảo an toàn giao thông tại tuyến đường này

Song song với công tác tuần tra trực tiếp, lực lượng chức năng cũng đẩy mạnh ứng dụng hệ thống giám sát để phát hiện và xử lý vi phạm thông qua hình ảnh, qua đó nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát, hạn chế tình trạng né tránh lực lượng chức năng hoặc vi phạm theo từng thời điểm.

Một trong những giải pháp quan trọng khác là tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong Khu công nghiệp Nguyên Khê nhằm giúp các đơn vị nắm rõ phương án tổ chức giao thông, hệ thống biển báo cũng như các tuyến đường được phép lưu thông.

Việc nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành của doanh nghiệp và lái xe được xác định là yếu tố quan trọng để hạn chế vi phạm ngay từ gốc, góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh.

Theo chính quyền địa phương, cùng với các giải pháp trước mắt, phương án tổ chức giao thông lâu dài cũng đang từng bước được triển khai. Tuyến đường rộng 40m nối từ đường Lâm Tiên vào Khu công nghiệp Nguyên Khê đã được hoàn thiện theo quy hoạch. Khi được đưa vào khai thác đồng bộ với các hạng mục liên quan, tuyến đường này sẽ góp phần giảm áp lực giao thông cho đường Lê Hữu Tựu, tạo điều kiện phân luồng hợp lý đối với các phương tiện vận tải hàng hóa.

Trong thời gian tới, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương theo dõi tình hình thực tế, thường xuyên rà soát, điều chỉnh phương án tổ chức giao thông phù hợp với điều kiện hạ tầng và nhu cầu vận tải.

Đồng thời, sau khi hệ thống biển báo và phương án phân luồng được hoàn thiện, lực lượng chức năng sẽ kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, tạo môi trường giao thông an toàn cho người dân và phục vụ hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn.