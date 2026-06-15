Đề xuất bỏ phần sát hạch lái xe mô phỏng từ 1/7: Người học cần lưu ý gì?

ANTD.VN - Từ ngày 1/7/2026, phần sát hạch lái xe mô phỏng trên máy tính dự kiến được bãi bỏ trong kỳ thi giấy phép lái xe ô tô. Nếu quy định mới được áp dụng, thí sinh các hạng B đến DE sẽ tập trung vào 3 phần chính: lý thuyết, thực hành trong hình và thực hành trên đường.

Nhiều người học lái xe đang hiểu nhầm rằng “bỏ mô phỏng” đồng nghĩa kỳ thi sẽ dễ hơn. Thực tế không hẳn như vậy. Phần thi trên máy tính có thể được rút khỏi quy trình sát hạch, nhưng phần lý thuyết và đường trường lại đang được định hướng siết chặt hơn để đánh giá đúng năng lực lái xe thực tế.

Điều người học cần làm ngay không phải là chờ “thi dễ hơn”, mà là kiểm tra lịch thi, hỏi rõ trung tâm đào tạo về thời điểm áp dụng quy định mới và tập trung rèn kỹ năng xử lý tình huống thật trên đường.

Trước ngày 1/7/2026, việc sát hạch vẫn thực hiện theo quy định hiện hành, trong đó phần mô phỏng vẫn là một nội dung cần hoàn thành đối với nhiều hạng giấy phép lái xe ô tô.

Hình minh họa

Vì sao đề xuất bỏ phần thi mô phỏng được chú ý?

Phần sát hạch mô phỏng các tình huống giao thông được đưa vào kỳ thi giấy phép lái xe với mục tiêu giúp thí sinh nhận diện nguy cơ tai nạn, quan sát tình huống bất ngờ và hình thành phản xạ xử lý khi tham gia giao thông.

Tuy nhiên, sau thời gian triển khai, phần thi này cũng gây nhiều tranh luận. Không ít học viên cho rằng bài thi phụ thuộc nhiều vào thao tác “canh điểm bấm” trên máy tính, dễ biến thành học mẹo, luyện mẹo thay vì phản ánh đầy đủ kỹ năng xử lý tình huống ngoài đời thực.

Theo định hướng mới, việc bỏ phần mô phỏng không có nghĩa là bỏ yêu cầu nhận diện nguy hiểm. Thay vào đó, nội dung đánh giá sẽ được chuyển trọng tâm sang lý thuyết thực chất hơn và phần thực hành trên đường sát với tình huống giao thông thật hơn.

Quy định hiện hành đang yêu cầu thi những phần nào?

Theo quy định hiện hành về sát hạch, cấp giấy phép lái xe, thí sinh dự sát hạch các hạng B, C1, C, D1, D2, D, BE, C1E, CE, D1E, D2E, DE phải đạt các nội dung: lý thuyết, mô phỏng tình huống giao thông, thực hành lái xe trong hình và thực hành lái xe trên đường.

Điều này có nghĩa, nếu kỳ thi diễn ra trước thời điểm quy định mới có hiệu lực, thí sinh vẫn cần chuẩn bị cho cả phần mô phỏng. Người học không nên tự ý bỏ ôn phần này chỉ vì nghe thông tin “sắp bỏ thi mô phỏng”.

Từ ngày 1/7/2026, Nghị định 94/2026/NĐ-CP về hoạt động đào tạo và sát hạch lái xe có hiệu lực. Một điểm đáng chú ý là quy định về điều kiện cơ sở vật chất của trung tâm sát hạch không còn yêu cầu trang bị thiết bị và phòng sát hạch mô phỏng như trước. Song song đó, dự thảo Thông tư mới của Bộ Công an cũng đề xuất bỏ bài thi mô phỏng trên máy tính trong quy trình sát hạch.

Nếu bỏ mô phỏng, kỳ thi có dễ hơn không?

Câu trả lời là không nên hiểu theo hướng “dễ hơn”. Việc giảm một phần thi có thể giúp quy trình sát hạch gọn hơn, nhưng các phần còn lại có xu hướng được thiết kế thực chất hơn.

Dự thảo mới đặt trọng tâm vào việc đánh giá người lái xe theo năng lực thật: nắm chắc luật, hiểu quy tắc giao thông, biết xử lý các tình huống thường gặp và điều khiển xe an toàn trong điều kiện giao thông thực tế.

Nói cách khác, người học có thể không còn phải luyện thao tác bấm mô phỏng trên máy tính, nhưng sẽ phải học kỹ hơn về luật, kỹ năng quan sát, chuyển hướng, nhường đường, vượt xe, xử lý tình huống từ đường nhánh ra đường chính, chấp hành tín hiệu đèn giao thông và bảo đảm an toàn khi mở cửa, dừng xe.

Vì sao phải thay đổi?

Thi bằng lái không phải là cuộc thi ghi nhớ mẹo. Mục tiêu cuối cùng là chọn ra người đủ kiến thức, kỹ năng và ý thức để điều khiển phương tiện an toàn trên đường.

Trong thực tế, tai nạn giao thông thường không xảy ra vì người lái “không biết bấm đúng thời điểm trên máy tính”, mà xảy ra do thiếu quan sát, đi sai làn, không nhường đường, chuyển hướng ẩu, không giữ khoảng cách, vượt sai quy định hoặc xử lý chậm khi gặp tình huống bất ngờ.

Về mặt tâm lý học hành vi, kỹ năng lái xe an toàn được hình thành qua quá trình lặp lại trong môi trường thật: quan sát, dự đoán, ra quyết định và phản xạ. Nếu người học chỉ tập trung học mẹo để vượt qua một bài thi, não bộ có thể ghi nhớ thao tác thi nhưng không hình thành đủ phản xạ an toàn khi ra đường.

Đây là lý do việc bỏ mô phỏng cần được nhìn như một bước điều chỉnh cách đánh giá, không phải “nới lỏng” sát hạch. Khi phần đường trường được tăng tính thực tế, người học buộc phải quay lại mục tiêu cốt lõi: lái xe đúng luật, đúng kỹ năng và an toàn cho mình lẫn người khác.

Bảng so sánh: Trước và sau đề xuất bỏ mô phỏng

Nội dung Theo quy định hiện hành Theo định hướng từ 1/7/2026 Phần thi mô phỏng Có trong sát hạch ô tô hạng B đến DE Dự kiến bỏ Nội dung chính còn lại Lý thuyết, mô phỏng, trong hình, trên đường Lý thuyết, trong hình, trên đường Trọng tâm đánh giá Kết hợp kiến thức, mô phỏng và thực hành Tăng tính thực tế ở lý thuyết và đường trường Người học cần làm gì Vẫn phải ôn mô phỏng nếu thi trước 1/7 Tập trung luật, sa hình, kỹ năng lái thật Rủi ro dễ nhầm Nghĩ rằng “sắp bỏ” nên không học mô phỏng Nghĩ bỏ mô phỏng là kỳ thi dễ hơn

Người đang học lái xe cần làm gì ngay?

1. Kiểm tra ngày thi sát hạch

Việc đầu tiên người học cần làm là hỏi rõ trung tâm đào tạo về lịch thi dự kiến. Nếu thi trước ngày 1/7/2026, thí sinh nên chuẩn bị theo quy định hiện hành, bao gồm cả phần mô phỏng nếu thuộc hạng xe phải thi nội dung này.

Nếu lịch thi rơi vào sau ngày 1/7/2026, người học cần theo dõi văn bản chính thức được ban hành và hướng dẫn cụ thể từ cơ quan sát hạch, trung tâm đào tạo.

2. Không bỏ ôn mô phỏng khi chưa có thông báo chính thức

Thông tin “dự kiến bỏ” không đồng nghĩa với việc mọi kỳ thi hiện tại đã bỏ phần này. Người học không nên tự ý bỏ ôn, đặc biệt nếu hồ sơ đã được xếp vào kỳ sát hạch trước thời điểm quy định mới có hiệu lực.

Checklist nhanh cho học viên:

Hỏi trung tâm: kỳ thi của mình tổ chức trước hay sau 1/7/2026?

Hỏi rõ: hồ sơ của mình áp dụng quy định cũ hay mới?

Kiểm tra giấy khám sức khỏe còn hiệu lực hay không;

Giữ lại biên bản kết quả các phần thi đã đạt nếu thi lại;

Không nghe theo tin truyền miệng chưa được trung tâm hoặc cơ quan chức năng xác nhận.

3. Tập trung vào lý thuyết thay vì học mẹo

Dự thảo mới cho thấy xu hướng kiểm tra lý thuyết chặt hơn, tăng khả năng đánh giá hiểu biết pháp luật và văn hóa giao thông. Vì vậy, thí sinh nên học theo nhóm tình huống thay vì học vẹt đáp án.

Các phần nên ưu tiên gồm:

Quy tắc nhường đường;

Tốc độ và khoảng cách an toàn;

Biển báo, vạch kẻ đường, tín hiệu đèn;

Quy định về nồng độ cồn, ma túy, tốc độ;

Xử lý khi qua giao lộ, vòng xuyến, đường ưu tiên;

Kỹ năng phòng tránh tai nạn.

4. Luyện kỹ phần sa hình và đường trường

Nếu phần mô phỏng được bỏ, phần thực hành càng cần được xem là trọng tâm. Người học nên luyện đều các kỹ năng cơ bản: xuất phát, dừng xe, lùi xe, ghép xe, lên dốc, qua ngã tư, chuyển làn, rẽ trái, rẽ phải, quay đầu, xử lý khi có người đi bộ hoặc xe khác cắt ngang.

Đặc biệt, phần đường trường không nên chỉ học để “đi hết bài”. Người học cần quen với việc quan sát gương, xi nhan đúng thời điểm, giữ khoảng cách, kiểm soát tốc độ và đọc tình huống từ xa.

5. Người đã trượt một phần thi cần hỏi kỹ về bảo lưu kết quả

Theo quy định hiện hành, một số nội dung sát hạch đã đạt có thể được bảo lưu trong thời gian nhất định. Tuy nhiên, khi quy định mới chuyển tiếp, thí sinh đã thi, trượt hoặc vắng một số nội dung cần hỏi trực tiếp trung tâm đào tạo hoặc Phòng CSGT để biết mình phải thi lại phần nào.

Không nên tự suy luận rằng đã trượt mô phỏng thì sau 1/7 sẽ “tự động đạt” hoặc không phải làm thủ tục gì. Mỗi trường hợp có thể phụ thuộc vào thời điểm thi, hồ sơ, kết quả đã lưu và hướng dẫn chuyển tiếp.

Lời khuyên

Việc bỏ phần thi mô phỏng chỉ có ý nghĩa tích cực nếu người học không chuyển từ “học mẹo bấm máy” sang “học mẹo đường trường”. Người chuẩn bị thi bằng lái nên coi đây là cơ hội học lại đúng bản chất: hiểu luật, lái được xe thật và xử lý tình huống an toàn. Đỗ kỳ sát hạch chỉ là điều kiện ban đầu; lái xe an toàn sau khi có bằng mới là mục tiêu cuối cùng.

Lưu ý an toàn cho người chuẩn bị thi

Người học không nên dồn toàn bộ thời gian vào vài ngày cuối trước kỳ sát hạch. Việc luyện lái cần được chia đều theo từng kỹ năng, đặc biệt là quan sát, phán đoán và xử lý tình huống.

Khi tập đường trường, cần đi cùng giáo viên hoặc người hướng dẫn đủ điều kiện, không tự ý điều khiển xe khi chưa được phép. Trong buổi thi, thí sinh cần ngủ đủ, không dùng rượu bia, không sử dụng chất kích thích và không mang thiết bị truyền tin vào khu vực sát hạch.

Điều quan trọng nhất là không chạy theo tâm lý “thi dễ hơn sau 1/7”. Dù có bỏ phần mô phỏng, kỳ sát hạch vẫn nhằm kiểm tra năng lực thật của người lái. Người học càng chuẩn bị nghiêm túc, khả năng đỗ càng cao và nguy cơ gây mất an toàn sau khi có giấy phép lái xe càng thấp.