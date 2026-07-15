Vietravel Airlines đứng đầu tỷ lệ chuyến bay chậm giờ

ANTD.VN -Trong tháng 6/2026, Vietravel Airlines đứng cuối bảng xếp hạng với 65,9% số chuyến bay đúng giờ, tương ứng 34,1% chuyến bị chậm, tỷ lệ này cao nhất trong số các hãng nội địa đang khai thác.

Theo số liệu thống kê mới nhất của Cục Hàng không Việt Nam, tỷ lệ cất cánh đúng giờ toàn ngành trong tháng 6 đạt 75,7%, với 19.382 chuyến. Số chuyến chậm là 6.231, chiếm 24,3%, trong khi 78 chuyến bị hủy, tương đương 0,3%.

Vietjet là hãng khai thác nhiều nhất, với hơn 11.100 chuyến, trong đó 71,5% cất cánh đúng giờ. Hãng có 3.166 chuyến chậm. Vietnam Airlines khai thác gần 9.570 chuyến, tỷ lệ đúng giờ đạt 79%. Hãng ghi nhận 2.054 chuyến chậm và 57 chuyến hủy.

Vietravel Airlines có tỷ lệ chuyến bay chậm giờ cao nhất trong tháng 6

Trong nhóm hãng có tỷ lệ đúng giờ thấp, Vietravel Airlines đứng cuối với 65,9%, tương ứng 34,1% chuyến bị chậm. Bamboo Airways xếp kế tiếp khi chỉ 66,8% chuyến khởi hành đúng giờ, còn tỷ lệ chậm là 33,2%.

Vasco (công ty con Vietnam Airlines) chuyên khai thác chặng bay TP.HCM - Côn Đảo có tỉ lệ đúng giờ cao nhất, đạt 90%. Pacific Airlines đạt 85,3%, còn Sun PhuQuoc Airways đạt 81,3% và không ghi nhận chuyến hủy.

Cục Hàng không Việt Nam thống kê nguyên nhân lớn nhất khiến chuyến bay bị chậm tiếp tục là tàu bay về muộn, với 3.711 chuyến, chiếm gần 60% tổng số chuyến trễ. Điều hành bay đứng thứ hai, chiếm 15%, tiếp đến là nguyên nhân từ hãng hàng không với hơn 11%.

Việc gần một phần tư chuyến bay bị chậm diễn ra trong tháng cao điểm du lịch hè, khi các hãng đồng loạt tăng tải. Khi lịch khai thác dày, chỉ một chuyến bay đến muộn cũng có thể kéo theo chuỗi chậm ở các chặng tiếp theo trong ngày.

Thêm một nguyên nhân nữa khiến tỷ lệ chuyến bay chậm giờ của các hãng bị cao trong tháng 6 là do thời tiết. Khu vực miền Bắc đã bước vào mùa mưa, một số sân bay thường xuyên bị ảnh hưởng bởi mưa giông, gây ảnh hưởng dây chuyền.