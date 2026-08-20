Thi tốt nghiệp THPT 2027 trên máy tính: Chưa triển khai đồng loạt

ANTD.VN - Bộ GD-ĐT yêu cầu các địa phương tham gia thử nghiệm và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để từng bước tham gia tổ chức thí điểm thi trên máy tính từ năm 2027.

Chỉ triển khai thi Tốt nghiệp THPT trên máy tính với những điểm thi đảm bảo điều kiện thực hiện

Chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2027, Bộ GD-ĐT yêu cầu các địa phương tham gia thử nghiệm và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để từng bước tham gia tổ chức thí điểm thi trên máy tính từ năm 2027.

Theo đề án tổ chức thi tốt nghiệp THPT trên máy tính giai đoạn 2026 - 2036 được Bộ GD-ĐT trình Thủ tướng Chính phủ, dự kiến, từ năm 2027, thí sinh tại một số nơi đủ điều kiện sẽ thi trên máy tính, trong khi các địa phương còn lại tiếp tục thi trên giấy. Đây là giai đoạn chuyển tiếp và hai phương thức phải bảo đảm tương đương về yêu cầu đánh giá cũng như giá trị sử dụng kết quả.

Với các môn trắc nghiệm, thí sinh thi trên máy tính và trên giấy sử dụng chung nội dung đề thi, khác nhau chủ yếu ở phương thức làm bài và ghi nhận kết quả.

Bộ GD-ĐT dự kiến kỳ thi trên máy tính có thể được tổ chức thành nhiều ca. Đề thi giữa các ca không nhất thiết giống nhau nhưng phải tương đương về nội dung, độ khó và khả năng đo lường. Điều này được bảo đảm thông qua ngân hàng câu hỏi chuẩn hóa, thử nghiệm thực tế và các phương pháp khoa học khảo thí nhằm tránh việc thí sinh có lợi thế hoặc bất lợi do dự thi ở các ca khác nhau.

Việc thi trên máy tính sẽ không triển khai đồng loạt mà chỉ áp dụng tại những địa phương, điểm thi đáp ứng yêu cầu về cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật và nhân lực. Sau giai đoạn thí điểm, Bộ GD-ĐT sẽ đánh giá, hoàn thiện trước khi xem xét mở rộng.

Để đảm bảo kỳ thi tốt nghiệp THPT 2027 diễn ra an toàn, Bộ GD-ĐT yêu cầu tăng cường trách nhiệm của UBND cấp tỉnh và sở GD-ĐT trong chỉ đạo, quản lý, tổ chức kỳ thi tại địa phương; thực hiện nghiêm các quy định, hướng dẫn tổ chức thi.

Các địa phương phải làm tốt công tác lựa chọn nhân sự, quán triệt quy chế và nâng cao chất lượng tập huấn nghiệp vụ cho các lực lượng tham gia kỳ thi. Đáng chú ý, Bộ yêu cầu chú trọng tập huấn cán bộ làm nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, cũng như phòng chống việc sử dụng công nghệ cao để gian lận thi cử.

Bộ GD-ĐT cũng sẽ tiếp tục tập huấn giáo viên xây dựng, đóng góp câu hỏi, đề thi cho thư viện câu hỏi theo hướng mở, phục vụ tổ chức kỳ thi từ năm 2027. Cơ sở dữ liệu kết quả thi tốt nghiệp THPT sẽ được phân tích, khai thác để phục vụ quản lý chuyên môn và xây dựng chính sách.