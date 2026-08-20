Bắc bộ mưa giông lớn kéo dài, áp thấp đang thẳng tiến vào Vịnh Bắc bộ

ANTD.VN -Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông vẫn duy trì cường độ, không có dấu hiệu mạnh lên. Trong khi đó, mưa giông lớn ở Bắc bộ dự báo còn kéo dài đến hết tuần này.

Cơ quan khí tượng thông tin, trong ngày hôm qua áp thấp nhiệt đới vẫn di chuyển theo hướng Tây và giữ nguyên cường độ, không có dấu hiệu mạnh lên.

Đầu giờ sáng nay 20/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,6 độ Vĩ Bắc; 111,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 60km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8. Di chuyển theo hướng Tây, tốc độ 5-10km/h.

Trong ngày hôm nay, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây với vận tốc 5-10km/h. Đến đầu giờ sáng mai, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,8 độ Vĩ Bắc-110,3 độ Kinh Đông; trên đất liền phía Bắc đảo Hải Nam (Trung Quốc).

Sau khi vượt qua đảo Hải Nam, Trung Quốc, áp thấp nhiệt đới sẽ đi vào Vịnh Bắc bộ. Trong vài ngày tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Tây Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; sóng cao 2,0-4,0m; biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Mưa giông lớn còn tiếp diễn và kéo dài ở Bắc bộ

Trong khi đó, khu vực đồng bằng Bắc bộ, từ Thanh Hoá đến Quảng Trị đã có mưa to đến rất to. Ngày hôm nay đến 21/8, khu vực từ Thanh Hóa đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và giông, với lượng mưa phổ biến 40-90mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 180mm.

Từ ngày và đêm 21/8, khu vực ven biển Bắc bộ có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 120mm.

Ngoài ra, ngày và đêm 20/8, khu vực Bắc bộ có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm; từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến TP. Huế, khu vực cao nguyên Trung bộ và Nam bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có giông với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Ngày và đêm 22/8, khu vực Đông Bắc bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to.