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Chính trị - Xã hội

Mưa lớn khiến một người tử vong do nước cuốn trôi

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P.V

ANTD.VN - Mưa lớn trong hai ngày đã gây thiệt hại về người và tài sản tại các địa phương...

Theo báo cáo nhanh của các tỉnh Thái Nguyên, Quảng Trị mưa lớn, lũ từ đêm 17/8 đến 18/8 đã làm 01 người chết do nước cuốn trôi khi đi qua suối về nhà.

Nạn nhân là anh Lý Tòn Chua, sinh năm 1995, trú tại thôn Phúc Minh, xã Phúc Lộc, tỉnh Thái Nguyên.

Mưa lớn cũng làm 02 nhà bị hư hỏng, tốc mái tại Quảng Trị.

Khoảng 13h30 ngày 18.8, mưa lớn kèm lốc xoáy xuất hiện tại xã Hàm Thuận Nam, Lâm Đồng, làm 9 căn nhà bị tốc mái, một số tài sản bên trong bị hư hỏng.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền địa phương đã tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình có người bị thiệt hại.

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