Toàn quốc kết nối khai giảng năm học mới

ANTD.VN - Bộ GD&ĐT vừa ký ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ khai giảng năm học 2026-2027 và Lễ khánh thành trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền.

Lễ khánh thành diễn ra từ 7h30p đến 8h, chương trình Lễ khai giảng chung toàn quốc từ 8h – 8h 35 phút. Sau đó, các cơ sở giáo dục tiếp tục tổ chức các hoạt động đầu năm học theo kế hoạch của đơn vị.

Lễ khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp

Tại các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền đủ điều kiện khánh thành: tổ chức nghi thức khánh thành, bàn giao, đưa công trình vào sử dụng (kết nối trực tuyến giữa điểm cầu trung tâm với các điểm cầu khánh thành tại địa phương).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ khánh thành trường nội trú liên cấp vùng biên tại Điện Biên. (Ảnh: Điện Biên)

Chương trình dự kiến gồm các nội dung: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; báo cáo của Bộ GD&ĐT (tại điểm cầu trung tâm); Phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước (tại điểm cầu trung tâm); Thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành và bàn giao, đưa công trình vào sử dụng; Kết thúc chương trình Lễ khánh thành; chuẩn bị tham dự chương trình khai giảng chung toàn quốc.

Tại các cơ sở giáo dục khác: Tổ chức đón học sinh đầu cấp, văn nghệ chào mừng, ổn định tổ chức và các hoạt động phù hợp với đặc điểm cấp học, điều kiện thực tế; Chuẩn bị tham dự chương trình khai giảng chung toàn quốc.

Nội dung Chương trình Lễ khai giảng chung toàn quốc

Chương trình được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến trên phạm vi toàn quốc, truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam và phát thanh trực tiếp trên kênh VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Điểm cầu trung tâm đặt tại Trường Phổ thông nội trú Mường Khương, xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai; Dự kiến có sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Mỗi tỉnh, thành phố bố trí 1 điểm cầu chính do địa phương lựa chọn, lãnh đạo địa phương chủ trì.

Địa phương có các trường phổ thông nội trú liên cấp tại xã biên giới đất liền đủ điều kiện khánh thành, lựa chọn 1 trường để bố trí làm điểm cầu chính; Các trường tổ chức khánh thành còn lại kết nối với điểm cầu chính của địa phương.

Ngoài các điểm cầu chính của địa phương, Bộ GD&ĐT lựa chọn một số cơ sở giáo dục đại diện cho các cấp học, trình độ đào tạo, loại hình trường và vùng miền để bố trí thêm các điểm cầu tham gia chương trình.

Các cơ sở giáo dục còn lại tổ chức tham dự chương trình chung thông qua kết nối trực tuyến hoặc theo dõi trên kênh VTV1/VOV1; Chủ động bố trí không gian, thiết bị, âm thanh phù hợp, bảo đảm an toàn cho người học.