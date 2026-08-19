Công bố mức học phí tại 35 trường công lập chất lượng cao của Hà Nội

ANTD.VN - HĐND TP Hà Nội vừa phê duyệt mức thu học phí chương trình bổ sung áp dụng đối với cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao của thành phố năm học 2026-2027.

HĐND TP Hà Nội vừa ban hành Nghị quyết số 93 /2026/NQ-HĐND phê duyệt mức thu học phí chương trình bổ sung áp dụng đối với cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao của thành phố năm học 2026-2027.

Nghị quyết mới quy định chi tiết mức thu học phí chương trình bổ sung áp dụng cho các cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập chất lượng cao của thành phố.

Đối tượng áp dụng bao gồm trẻ mầm non, học sinh đang theo học tại các cơ sở này, cùng các cơ quan quản lý giáo dục và chính quyền địa phương liên quan.

Thời gian thu học phí được khống chế tối đa không quá 9 tháng/năm. Thành phố cũng linh hoạt quy định mức thu cho hình thức học trực tuyến (online) bằng 75% mức thu học trực tiếp (làm tròn đến đơn vị nghìn đồng).

Việc áp dụng mức thu nào trong tháng sẽ căn cứ vào thời gian học thực tế: nếu học trực tiếp hoặc trực tuyến từ 14 ngày trở lên trong tháng (bao gồm cả ngày nghỉ theo quy định) thì sẽ thu học phí tương ứng theo hình thức đó.

Theo Phụ lục chi tiết đính kèm Nghị quyết, mức học phí có sự phân hóa rõ rệt tùy theo cấp học, địa bàn và chương trình bổ sung (đặc biệt là số hoạt động tiếng Anh/tuần đối với cấp mầm non).

Tại bậc mầm non, trường Mầm non 20-10 (phường Cửa Nam) có mức thu cao nhất, dao động từ 4.200.000 đồng đến 4.800.000 đồng/tháng tùy độ tuổi và số hoạt động tiếng Anh.

Trong khi đó, trường Mầm non Phú Minh (phường Tây Tựu) có mức thu thấp hơn, ở mức 2.380.000 đồng đến 2.830.000 đồng/tháng. Một số trường khác như Mầm non Việt Triều Hữu nghị hay Chu Văn An có mức thu phổ biến từ khoảng 2.700.000 đồng đến 4.200.000 đồng.

Ở bậc tiểu học, mức học phí cao nhất ghi nhận tại trường Tiểu học đô thị Sài Đồng (phường Phúc Lợi) với mức 4.590.000 đồng/tháng cho khối 1 và 2. Các trường khác như Tiểu học Nam Từ Liêm thu 3.650.000 đồng, Tiểu học Tràng An thu 3.236.000 đồng và thấp nhất là Tiểu học Bắc Từ Liêm với 2.480.000 đồng/tháng.

Đối với bậc THCS, học phí phần lớn dao động trong khoảng từ 2.000.000 đồng đến 3.500.000 đồng. Trường THCS Lê Lợi (Hà Đông) có mức thu 3.500.000 đồng, THCS Nam Từ Liêm là 3.020.000 đồng. Đáng chú ý, trường THCS Nguyễn Thượng Hiền (xã Vân Đình) có mức thu thấp nhất trong hệ thống chất lượng cao với 1.530.000 đồng/tháng.

Tại bậc THPT, trường THPT Phan Huy Chú - Đống Đa áp dụng mức thu 5.000.000 đồng/tháng, đây cũng là mức trần cao nhất trong danh sách các trường công lập chất lượng cao được phê duyệt đợt này.

Chi tiết mức thu học phí chương trình bổ sung áp dụng đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chất lượng cao của thành phố Hà Nội năm học 2026 - 2027 xem dưới đây: