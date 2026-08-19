Đoàn đại biểu Công an thành phố Hà Nội thăm, làm việc tại Singapore

ANTD.VN - Từ ngày 16 đến 18/8/2026, Đoàn đại biểu Công an thành phố Hà Nội do Thiếu tướng Lê Văn Tuân, Phó Giám đốc Công an thành phố làm Trưởng đoàn đã có chuyến thăm, làm việc tại Singapore nhằm trao đổi, học tập kinh nghiệm về xây dựng trung tâm chỉ huy, điều hành hiện đại; ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, trật tự, an toàn giao thông và quản lý đô thị thông minh.

Đoàn đại biểu Công an thành phố Hà Nội chụp ảnh lưu niệm tại Trung tâm chỉ huy cảnh sát Singapore

Trong khuôn khổ chương trình, Đoàn đã làm việc với Trung tâm chỉ huy cảnh sát Singapore, Cảnh sát Giao thông Singapore và Tập đoàn Surbana Jurong, trao đổi nhiều nội dung thiết thực về mô hình tổ chức, cơ chế vận hành và các giải pháp ứng dụng công nghệ phục vụ công tác quản lý, điều hành, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới.

Trao đổi kinh nghiệm xây dựng trung tâm chỉ huy, điều hành hiện đại

Tại buổi làm việc với Trung tâm chỉ huy Cảnh sát Singapore, Đoàn đã tìm hiểu mô hình tiếp nhận, quản lý và xử lý tập trung các thông tin liên quan đến an ninh, trật tự của quốc gia này. Theo giới thiệu từ phía Singapore, trong năm 2025, Trung tâm đã tiếp nhận hơn 1,04 triệu cuộc gọi, trung bình khoảng 2.900 cuộc gọi mỗi ngày, trong đó khoảng 60% là các cuộc gọi không có nội dung hoặc không thuộc phạm vi xử lý. Trung tâm đặt mục tiêu 90% cuộc gọi được tiếp nhận trong vòng 10 giây và hiện hỗ trợ 10 ngôn ngữ, trong đó có tiếng Việt.

Đoàn đại biểu Công an thành phố Hà Nội làm việc tại Trung tâm chỉ huy Cảnh sát Singapore



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Đoàn cũng được giới thiệu mô hình tiếp nhận thông tin đa kênh thông qua tổng đài khẩn cấp, tin nhắn và các ứng dụng trên thiết bị di động, cho phép người dân gửi hình ảnh, video và các tài liệu phục vụ xác minh, xử lý thông tin về an ninh, trật tự. Quy trình vận hành được tổ chức theo các nhóm chức năng chuyên trách, bảo đảm xử lý các tình huống khẩn cấp, phân tích, đánh giá tình hình và giám sát thông tin từ hệ thống camera, duy trì hoạt động liên tục 24 giờ trong ngày, 7 ngày trong tuần.

Đoàn công tác Công an thành phố Hà Nội tham quan, tìm hiểu trang phục, trang thiết bị chuyên dụng phục vụ công tác tuần tra, kiểm soát của Cảnh sát giao thông Singapore

Một trong những nội dung được Đoàn đặc biệt quan tâm là việc xây dựng, quản lý và khai thác hệ thống camera phục vụ công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm. Hiện Singapore đang vận hành khoảng 100.000 camera trên phạm vi toàn quốc và đặt mục tiêu nâng lên 200.000 camera vào năm 2030. Hai bên đã trao đổi về định hướng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong phân tích dữ liệu hình ảnh, hỗ trợ phát hiện sớm các nguy cơ, nâng cao hiệu quả công tác chỉ huy, điều hành và bảo đảm an ninh, trật tự.

Các nội dung trao đổi đã mang lại nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong xây dựng trung tâm chỉ huy, điều hành hiện đại, tổ chức tiếp nhận, xử lý thông tin tập trung và khai thác hiệu quả dữ liệu phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự.

Đoàn công tác tham quan phương tiện, thiết bị kỹ thuật phục vụ công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm giao thông của Cảnh sát giao thông Singapore

Chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng công nghệ trong bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và quản lý đô thị

Tiếp đó, Đoàn đã làm việc với Cảnh sát Giao thông Singapore để tìm hiểu mô hình tổ chức, cơ chế điều hành và các giải pháp ứng dụng công nghệ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Được biết, công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông được triển khai đồng bộ trên ba trụ cột gồm giáo dục, thực thi pháp luật và truyền thông, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân và phòng ngừa vi phạm ngay từ cơ sở.

Đoàn công tác nghe giới thiệu thiết bị quét hiện trường 3D phục vụ công tác điều tra, xử lý tai nạn giao thông.

Đoàn cũng được giới thiệu hệ thống camera và thiết bị giám sát tự động đang được sử dụng để phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm giao thông, với khoảng 2.000 thông báo vi phạm được phát hành mỗi ngày. Bên cạnh đó, hai bên đã trao đổi về định hướng nghiên cứu, ứng dụng các giải pháp camera AI trong quản lý giao thông và nâng cao hiệu quả công tác chỉ huy, điều hành.

Trong chương trình làm việc, Đoàn còn tham quan, tìm hiểu một số thiết bị quét hiện trường 3D phục vụ công tác khám nghiệm, điều tra tai nạn giao thông cùng các phương tiện chuyên dụng được tích hợp nhiều giải pháp công nghệ hiện đại.

Đoàn công tác Công an thành phố Hà Nội khảo sát Trung tâm Trải nghiệm công nghệ của Tập đoàn Surbana Jurong, Singapore

Đoàn đại biểu Công an thành phố Hà Nội cũng đã có buổi làm việc với Tập đoàn Surbana Jurong để trao đổi về các giải pháp quy hoạch đô thị, phát triển đô thị thông minh, quản lý hạ tầng kỹ thuật và ứng dụng công nghệ số trong quản lý, vận hành đô thị. Những kinh nghiệm được chia sẻ là nguồn tham khảo hữu ích trong quá trình nghiên cứu các giải pháp phục vụ công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự gắn với xây dựng đô thị thông minh.

Chuyến công tác đã giúp Đoàn đại biểu Công an thành phố Hà Nội tiếp cận nhiều mô hình quản lý tiên tiến, giải pháp công nghệ hiện đại trong xây dựng trung tâm chỉ huy, điều hành và quản lý giao thông thông minh. Đây là những kinh nghiệm thực tiễn có giá trị để Công an thành phố Hà Nội tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các giải pháp chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đoàn công tác Công an TP Hà Nội trao tặng quà lưu niệm lãnh đạo Trung tâm chỉ huy cảnh sát Singapore

Trong suốt thời gian công tác tại Singapore, các thành viên Đoàn chấp hành nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và pháp luật sở tại, góp phần tăng cường quan hệ hợp tác, trao đổi kinh nghiệm giữa Công an thành phố Hà Nội với các cơ quan, đơn vị của Singapore, tạo nền tảng thuận lợi cho việc triển khai các hoạt động hợp tác trong thời gian tới.

Tối ngày 18/8, Đoàn đại biểu Công an TP Hà Nội về đến Việt Nam, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tại Singapore.