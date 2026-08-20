Chi bảo hiểm y tế tại Hà Nội tăng hơn 2.200 tỷ đồng, ngành y tế và các bệnh viện lớn nói gì?

ANTD.VN - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Đào Xuân Cơ cho rằng, mục tiêu của việc kiểm soát chi phí bảo hiểm y tế không phải là cắt giảm cơ học mà phải bảo đảm chi đúng và tối đa hóa quyền lợi của người bệnh.

Đại diện các phòng nghiệp vụ BHXH TP Hà Nội thông tin tới các cơ sở khám chữa bệnh

BHXH Hà Nội làm việc với 147 cơ sở khám, chữa bệnh

Trước tình trạng chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) gia tăng, ngày 19-8, Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị làm việc với 147 cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT trên địa bàn thành phố.

Theo báo cáo của BHXH TP Hà Nội, trong 7 tháng đầu năm 2026, toàn thành phố ghi nhận 8.370.777 lượt khám chữa bệnh BHYT, với tổng chi phí BHYT 19.020,2 tỷ đồng, bằng 65,9% dự toán chi khám chữa bệnh BHYT năm 2026.

So với cùng kỳ năm 2025, số lượt khám chữa bệnh BHYT tăng 239.343 lượt, chi phí tăng hơn 2.225 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 13,2%. Trong đó, chi phí điều trị ngoại trú tăng 15,1%, chi phí điều trị nội trú tăng 12,6%.

Đáng chú ý, chi phí bình quân khám chữa bệnh BHYT tại Hà Nội tiếp tục ở mức cao. Cụ thể, chi phí bình quân một lượt ngoại trú trong 7 tháng là 757.366 đồng, tăng 12,7% so với cùng kỳ năm 2025; chi phí bình quân một lượt điều trị nội trú là 9.392.973 đồng, tăng 5%. Tỷ lệ vào điều trị nội trú đạt 17,5%, cao hơn mức 10,4% của toàn quốc; ngày điều trị bình quân là 7 ngày.

Một số bệnh viện tuyến cuối đóng trên địa bàn Hà Nội cũng ghi nhận chi phí khám chữa bệnh tăng cao. Có nhiều nguyên nhân được chỉ ra gồm: chỉ định cận lâm sàng, dịch vụ kỹ thuật vượt quá mức cần thiết; tỷ lệ bệnh nhân ngoại tỉnh cao ở một số cơ sở; sử dụng thuốc biệt dược gốc và vật tư y tế có chi phí cao; kéo dài ngày điều trị; dữ liệu khám chữa bệnh BHYT chưa đúng chuẩn hoặc chưa được trích chuyển kịp thời…

Ngành y tế nói gì?

PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai phát biểu

Về vấn đề này, PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho rằng, mục tiêu của việc tiết kiệm quỹ BHYT không phải là cắt giảm cơ học mà phải bảo đảm chi đúng, chi đủ và tối đa hóa quyền lợi của người bệnh. Một kỹ thuật có chi phí ban đầu cao nhưng giúp người bệnh hồi phục nhanh, giảm biến chứng hoặc rút ngắn thời gian điều trị có thể mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn so với một phương án chi phí thấp nhưng kéo dài thời gian điều trị.

Thực tế tại Bệnh viện Bạch Mai cho thấy, bệnh viện đã tăng cường kiểm soát quy trình sử dụng các thuốc có chi phí cao thông qua dược lâm sàng và lãnh đạo khoa; đồng thời kiểm soát vật tư y tế, trong đó có stent tim mạch và đẩy nhanh tiến độ chẩn đoán nhằm rút ngắn ngày điều trị.

Phía Bệnh viện Bạch Mai đánh giá cao việc BHXH TP Hà Nội triển khai chuẩn dữ liệu XML và các công cụ cảnh báo sớm về chi phí bất thường, xét nghiệm lặp lại hay thời gian nằm viện kéo dài. Đây được xem là nền tảng quan trọng để cơ sở khám chữa bệnh chủ động phát hiện, điều chỉnh những bất hợp lý trong quá trình điều trị.

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Đình Hưng phát biểu

Đồng quan điểm, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Đình Hưng cho rằng, các số liệu về chi phí khám chữa bệnh BHYT cần được nhìn nhận một cách toàn diện, không chỉ dừng ở tỷ lệ tăng mà phải phân tích sâu giá trị tuyệt đối và từng cấu phần chi phí. Theo đó, khi chi phí bình quân tăng tại một cơ sở khám chữa bệnh, cần xác định cụ thể chi phí tăng ở thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật, cận lâm sàng hay các yếu tố khác để có giải pháp xử lý phù hợp…

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cũng lưu ý, việc kiểm soát chi phí phải gắn với yêu cầu chuyên môn. Ngành Y tế khẳng định sẵn sàng chi trả kinh phí cao đối với những ca bệnh nặng, phức tạp theo đúng quy định, kể cả trường hợp chi phí điều trị lớn, nhưng toàn bộ quy trình chỉ định và chi phí phát sinh phải hợp lý, hợp lệ. Cùng với đó là kiểm soát chặt chẽ chỉ định nhập viện và chỉ định cận lâm sàng trên cơ sở tình trạng lâm sàng thực tế của từng người bệnh…

Cần phối hợp liên ngành chặt chẽ hơn

Phó Giám đốc BHXH thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Tám phát biểu

Báo cáo của BHXH TP Hà Nội về đánh giá tình hình chi phí khám chữa bệnh BHYT 7 tháng đầu năm đã chỉ ra 10 nhóm tồn tại, vướng mắc, gồm 3 nhóm liên quan đến dữ liệu và 7 nhóm liên quan đến quản lý chuyên môn. Trên cơ sở đó, BHXH Thành phố đã xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm, cùng với các nhiệm vụ cụ thể giao cho cơ sở khám chữa bệnh, cơ quan BHXH và Sở Y tế.

Phó Giám đốc BHXH thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Tám nhấn mạnh, các chỉ số cần được kiểm soát chặt chẽ gồm tổng chi phí khám chữa bệnh BHYT, số lượt khám nội trú, ngoại trú, tỷ lệ vào viện, chi phí bình quân theo đợt điều trị, dịch vụ kỹ thuật, đơn thuốc, cận lâm sàng và thuốc.

Lãnh đạo BHXH Thành phố đề nghị các cơ sở khám chữa bệnh nâng cao trách nhiệm trong công tác thuyết minh chi phí gia tăng và quản lý dự toán. Đối với dữ liệu trang thiết bị y tế, các cơ sở khám chữa bệnh cần rà soát, cập nhật đầy đủ những thiết bị trực tiếp phát sinh dịch vụ kỹ thuật thanh toán BHYT; đồng thời thông báo kịp thời cho cơ quan BHXH khi thiết bị bị hỏng và khi sửa chữa xong.

Hồ sơ mua sắm trang thiết bị cũng cần được lập danh mục, lưu trữ đầy đủ để phục vụ công tác kiểm tra, thanh tra khi cần thiết. Hay trong công tác đấu thầu, sử dụng thuốc, Phó Giám đốc BHXH TP Hà Nội Nguyễn Thị Tám đề nghị các cơ sở khám chữa bệnh xây dựng cơ cấu nhóm thuốc phù hợp với mô hình bệnh tật, không tập trung quá mức vào một nhóm thuốc…

Trong thời gian tới, BHXH TP Hà Nội, Sở Y tế Hà Nội và các cơ sở khám chữa bệnh sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin, xử lý kịp thời những bất cập phát sinh, hướng tới xây dựng phương thức quản lý quỹ BHYT minh bạch, chủ động, dựa trên dữ liệu và gắn với chất lượng điều trị. Qua đó, vừa bảo đảm an toàn, bền vững nguồn quỹ BHYT, vừa nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và bảo đảm tối đa quyền lợi của người tham gia BHYT trên địa bàn Thủ đô.