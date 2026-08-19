Nơi những buổi giao ban "dệt" nên thế trận bình yên

ANTD.VN - Giao ban an ninh tại phường Dương Nội (Hà Nội) giờ đây là nơi những câu chuyện xóm giềng được chân thành tỏ bày. Bằng sự nhẫn nại và tận tâm, lực lượng Công an phường đang từng ngày khơi dậy sức mạnh của tình làng nghĩa xóm, lặng lẽ "dệt" nên một thế trận bình yên vững chắc từ chính trái tim của mỗi người dân...

Những ngày tháng Tám lịch sử... trong không khí rộn ràng của "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", Kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2026), dạo bước qua các con phố của phường Dương Nội (Hà Nội), người ta dễ dàng cảm nhận được một nhịp sống thanh bình, trật tự.



Phát huy sức mạnh toàn dân, bảo đảm an ninh trật tự vững chắc từ cơ sở - Sôi nổi Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ phường Dương Nội năm 2026

Phía sau sự bình yên ấy, lực lượng Công an phường cùng cấp ủy, chính quyền địa phương đã miệt mài ươm mầm từ những điều nhỏ nhất.Mô hình “Giao ban công tác an ninh định kỳ tại các tổ dân phố” – một cách làm sáng tạo, thấu tình đạt lý... và mang đậm hơi thở của đời sống cơ sở.

Từ chủ trương đổi mới trở thành nếp sinh hoạt quen thuộc

Nhìn lại chặng đường một năm mô hình “Giao ban công tác an ninh định kỳ tại các tổ dân phố, khu dân cư” chính thức được triển khai và làm "điểm" tại tổ dân phố Quyết Tiến. Thời điểm đó không ít người dân mang tâm lý e ngại, cho rằng các buổi họp an ninh thường chỉ nặng về hình thức, đọc giấy tờ... hoặc khu phố phải có "vụ án" phức tạp thì Công an mới gọi.

Trung tá Bùi Quang Vinh, Trưởng Công an phường Dương Nội phát biểu tại hội nghị triển khai mô hình

Thế nhưng, bằng sự kiên trì và cách làm đổi mới, Công an phường Dương Nội đã biến những buổi tối từ ngày 15 đến ngày 20 hằng tháng trở thành một điểm hẹn quen thuộc của tình làng, nghĩa xóm. Mỗi đợt, Công an phường sẽ tổ chức ba buổi giao ban trên ba tổ dân phố, và cuốn chiếu trong tháng sẽ tổ chức hết ở tại 21 tổ dân phố trên địa bàn phường. Đây là công việc được xác định duy trì định kỳ hàng tháng hoặc hàng quý, trở thành một kênh thông tin trực tiếp để lực lượng công an và nhân dân "trao đổi" tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Hội nghị triển khai mô hình "Giao ban công tác an ninh định kỳ" tại tổ dân phố Quyết Tiến do Công an phường Dương Nội tổ chức



Dưới ánh đèn của nhà văn hóa, màu áo xanh của những chiến sĩ Công an phường Dương Nội gần gũi, quây quần bên các bậc cao niên, Bí thư chi bộ và bà con nhân dân. Những vấn đề an ninh trật tự được mang ra bàn thảo một cách ngắn gọn, thiết thực như chính câu chuyện "cơm nước" hằng ngày.

Bên bàn nước trà, ông Bùi Văn Năm, một người dân sinh sống tại tổ dân phố Quyết Tiến, cởi mở chia sẻ về sự thay đổi của khu dân cư từ khi mô hình đi vào hoạt động: "Lúc đầu bà con cũng ngại đi họp nhưng dự một vài lần thì thấy hay quá. Hôm trước, tôi thấy có mấy thanh niên lạ mặt lượn lờ chèo kéo bán hàng gia dụng "đểu" trong ngõ... tôi mang ngay ra cuộc họp báo cáo. Các chú công an phường khu vực ghi nhận luôn, sáng hôm sau xuống tận nơi rà soát. Bà con thấy ý kiến của mình được lắng nghe, được giải quyết ngay tắp lự nên ai cũng tin tưởng và "máu" phát biểu lắm".

Người dân hăng hái đóng góp ý kiến, phản ánh trực tiếp những vấn đề phát sinh

Bên cạnh giải quyết những vướng mắc về an ninh, trật tự, buổi giao ban còn là nơi tháo gỡ hàng loạt những câu hỏi thường nhật của người dân về thủ tục hành chính. Bà Trần Thị Thu, chủ một cơ sở kinh doanh tạp hóa tại địa bàn, hồ hởi: "Cửa hàng nhà tôi nhiều đồ dễ cháy, đi họp được các đồng chí Công an hướng dẫn mở lối thoát nạn thứ hai, cách dùng bình chữa cháy rất tỉ mỉ. Lại còn được hướng dẫn cài đặt VNeID làm giấy tờ trên mạng khỏi phải lên phường xếp hàng. Cảnh sát khu vực làm việc rất tận tình hướng dẫn đến khi nào hiểu mới thôi. Giờ có việc gì cần... chỉ cần gọi một cuộc điện thoại là các chú ấy có mặt...".

Đông đảo nhân dân trên địa bàn tới tham dự, chăm chú lắng nghe và ghi chép các thông tin về an ninh trật tự...

Lắng nghe để tự "soi" mình, phục vụ bằng mệnh lệnh trái tim

Sự chuyển biến tích cực từ các tổ dân phố đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn từ phía cán bộ, chiến sĩ Công an phường Dương Nội, trong bối cảnh địa bàn rộng, quy mô dân số đông đúc và khối lượng công việc ngày càng gia tăng. Áp lực đè nặng nhưng nụ cười và sự tận tụy chưa bao giờ vắng bóng trên gương mặt những người lính mang sắc phục xanh.

Trao đổi với phóng viên ANTĐ, Trung tá Nguyễn Thị Hồng Yến, Phó trưởng Công an phường Dương Nội, chia sẻ: "Chúng tôi luôn xác định dù công việc có nhiều đến đâu, áp lực có lớn thế nào thì chất lượng phục vụ và thái độ với nhân dân không được phép giảm sút. Ban Chỉ huy Công an phường đã quán triệt anh em tăng cường làm việc ngoài giờ, làm cả ngày nghỉ để hồ sơ của bà con không bị trễ hẹn.

Trung tá Nguyễn Thị Hồng Yến, Phó Trưởng Công an phường Dương Nội tại Hội nghị giao ban công tác an ninh định kỳ tại tổ dân phố Quang Minh, tổ dân phố Hoà Bình

Tại các buổi giao ban hay tại khu vực tiếp dân, số điện thoại của từng Cảnh sát khu vực đều được niêm yết công khai. Việc duy trì đều đặn các buổi giao ban định kỳ chính là cách tốt nhất để lực lượng Công an tự 'soi' tự sửa mình, kịp thời tháo gỡ vướng mắc từ đó củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân...".

Sự sát sao được minh chứng qua thực tiễn sinh động. Thông qua thông tin trao đổi quý giá từ các buổi giao ban an ninh tại Dương Nội đã hỗ trợ đắc lực cho lực lượng chuyên trách. Từ tháng 7 năm 2025 đến giữa năm 2026, toàn phường đã duy trì vững chắc các tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở với 78 thành viên nhiệt huyết.

Từ những phản ánh trực tiếp tại hội nghị, lực lượng an ninh cơ sở đã triển khai hơn 500 lượt tuần tra kiểm soát, góp phần tháo gỡ và giải quyết 15 vụ việc, tin báo ngay khi mới manh nha.

Thông qua thông tin trao đổi quý giá từ các buổi giao ban an ninh định kỳ tại Dương Nội đã hỗ trợ đắc lực cho lực lượng chuyên trách



Đáng chú ý, tinh thần của những buổi giao ban còn lan tỏa mạnh mẽ qua 204 buổi tuyên truyền đưa kiến thức pháp luật và phòng chống tội phạm tiếp cận trực tiếp gần 26.000 lượt người dân, dệt nên một mạng lưới bảo vệ an toàn cho cả cộng đồng.

Xây nền móng bình yên từ gốc

Sức sống bền bỉ của mô hình giao ban an ninh suốt từ cuối năm 2025 đến nay tại Dương Nội còn xuất phát từ sự chỉ đạo quyết liệt và tầm nhìn chiến lược của các cấp lãnh đạo. Công tác bảo vệ an ninh trật tự không bị coi là nhiệm vụ "độc khoán" của ngành Công an... mà là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị.

Đồng chí Cấn Thị Việt Hà, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Dương Nội phát biểu tại Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2026

Đồng chí Cấn Thị Việt Hà, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Dương Nội nhấn mạnh tư tưởng "lấy dân làm gốc" khi đánh giá về hành trình của mô hình: "Chúng tôi luôn xác định thế trận an ninh nhân dân vững chắc nhất phải được xây dựng từ 'thế trận lòng dân'. Mô hình giao ban an ninh định kỳ là một kênh trao đổi thông tin đồng thời minh chứng rõ nét cho việc Đảng và chính quyền luôn sát cánh, lắng nghe nhân dân. Khi các cấp ủy Đảng quan tâm lãnh đạo, hệ thống chính trị vào cuộc đồng bộ, lực lượng Công an làm nòng cốt tận tụy, và nhân dân đồng lòng ủng hộ thì mỗi tổ dân phố sẽ thực sự trở thành một pháo đài bình yên. Đó chính là chìa khóa để phường Dương Nội tiếp tục phát triển trong môi trường an toàn, ổn định...".

Nhân dân và cán bộ phường Dương Nội nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an và Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho những thành tích tiêu biểu xuất sắc

Có mặt tại Dương Nội vào những ngày tháng Tám lịch sử... nhìn những đường phố sạch đẹp, nếp sống văn minh và nụ cười rạng rỡ của người dân, mới thấy hết giá trị của hai chữ "bình yên", sự đổi mới, sáng tạo trong cách làm của Công an phường Dương Nội thông qua các buổi giao ban dung dị đã tự nó lan tỏa những giá trị tốt đẹp.

Mỗi người dân là một chủ thể, mỗi gia đình là một điểm tựa. Bằng sự nhẫn nại, khéo léo và tình yêu thương, những người chiến sĩ nơi đây đã và đang dệt nên một thế trận an ninh vững chắc từ chính trái tim của mỗi con người.