Báo An ninh Thủ đô góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của Công an Thủ đô vì nhân dân phục vụ

ANTD.VN - Cá nhân tôi đã có 16 năm giữ cương vị Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội từ thời điểm Hà Tây và Hà Nội chưa hợp nhất đến khi về hưu. Từ năm 2013, tôi nhận trọng trách Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, phụ trách công tác xây dựng lực lượng, trong đó có công tác báo chí.

Thiếu tướng Lưu Quang Hợi (nguyên Phó bí thư đảng ủy, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội)

Báo An ninh Thủ đô là cơ quan ngôn luận của Công an thành phố Hà Nội. Từ ngày đầu tiên cho đến nay, các thế hệ của Báo An ninh Thủ đô đã làm tốt công tác tuyên truyền về an ninh, trật tự trên địa bàn Thủ đô, đặc biệt là công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, công tác chính trị tư tưởng và nhờ thế đã động viên tinh thần, cổ vũ cán bộ, chiến sĩ lập nên nhiều chiến công trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Khi còn giữ trọng trách Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, nhiều lần sang làm việc với Báo An ninh Thủ đô, tôi nhận thấy báo luôn phát huy được truyền thống từ ngày thành lập. Tôi luôn tự hào vì Báo An ninh Thủ đô xây dựng được Chương trình Truyền hình An ninh ATV, giai đoạn đó, đi đâu tôi cũng khoe và giới thiệu một cách đầy hứng khởi về chương trình truyền hình đặc biệt ấy. Tôi còn nhớ, Báo An ninh Thủ đô là đơn vị báo chí đầu tiên trong lực lượng Công an nhân dân có chương trình truyền hình và cũng là tờ nhật báo đầu tiên của lực lượng Công an nhân dân.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội; Đại tá Phạm Viết Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng chứng kiến Lễ ký Quy chế phối hợp tuyên truyền phong trào thi đua “Ba nhất” giữa 4 cơ quan báo chí của Công an 4 địa phương: Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng và Đà Nẵng, ngày 30-1-2026

Khi về hưu, tôi vẫn thường xuyên theo dõi sự trưởng thành, lớn mạnh của tờ báo mà không chỉ gia đình tôi mà hàng vạn gia đình khác đều yêu quý. Báo có nhiều bài viết sâu sắc, phản ánh, đánh giá đúng tình hình an ninh, trật tự. Đặc biệt, các đồng chí đã đi sâu phản ánh tình hình “nóng” về an ninh, trật tự ở cơ sở; đánh giá kết quả công tác hàng tháng, hàng quý, hàng năm của Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội với các đơn vị; kết quả hoạt động của lực lượng Công an cơ sở. Trong mỗi bài viết đều sáng lên hình ảnh người Cảnh sát khu vực, Công an xã, người lính hình sự, kinh tế, ma túy không chỉ ở các Phòng nghiệp vụ mà còn ở những nơi sâu nhất, xa nhất đang ngày đêm chiến đấu để Thủ đô được bình yên.

Mới đây nhất, những phóng viên của Báo An ninh Thủ đô đã đến với cán bộ, chiến sĩ Công an xã Ba Vì quê tôi ghi nhận hình ảnh người chiến sĩ Công an cơ sở giữa lưng chừng mây hỗ trợ bà con trong chuyển đổi số. Tôi biết đó không phải là nơi xa nhất mà phóng viên An ninh Thủ đô đã đặt chân đến vì qua những hình ảnh, bài viết, thước phim được đăng tải trên các nền tảng của An ninh Thủ đô là cả không gian rộng lớn trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Báo An ninh Thủ đô với những chuyên mục mang bản sắc riêng được bạn đọc trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân đặc biệt yêu thích

Trong suốt 50 năm qua, biết bao thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã gian khổ ngày đêm, sát cánh cùng lực lượng Công an Hà Nội thu thập thông tin phản ánh trên báo để nhân dân Thủ đô biết được chiến công, thành tích của lực lượng Công an Thủ đô Anh hùng. Báo luôn đoàn kết nhất trí, phấn đấu phát huy truyền thống xây dựng Báo An ninh Thủ đô là một chi bộ trong sạch vững mạnh, được Đảng, Nhà nước, ngành trao tặng nhiều phần thưởng cao quý.

Mong rằng trong thời gian tới, Báo An ninh Thủ đô tiếp tục phát huy truyền thống đã đạt được để xây dựng lực lượng báo ngày càng ổn định và phát triển đi lên. Đặc biệt làm tốt công tác tuyên truyền về an ninh, trật tự cho nhân dân biết, từ đó làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm... Tiếp tục phối kết hợp với báo chí Trung ương, Thủ đô và báo chí của lực lượng Công nhân dân làm tốt công tác tuyên truyền về an ninh, trật tự, với các ngành tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn Thủ đô cho nhân dân biết, hiểu rõ, chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Tuổi trẻ Công an Thủ đô chung tay cùng người dân rốn lũ Chương Mỹ

Chủ trương của Công an thành phố là xây dựng hình ảnh đẹp của cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô với người dân. Hình ảnh đẹp phải thiết thực, gắn bó thực tế, chứng minh cho người dân biết về hình ảnh cán bộ, chiến sĩ tận tụy ngày đêm chiến đấu, tận tụy cần cù chịu khó, làm tốt công tác tiếp dân, đăng ký nhân hộ khẩu, công nghệ thông tin. Với vai trò của mình, các đồng chí cần bám sát nhiệm vụ chính trị của Công an thành phố, chú trọng công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, lấy hình ảnh thực tế để nhân dân biết, thêm hiểu và thêm yêu lực lượng Công an Thủ đô.