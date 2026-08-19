Bộ GD&ĐT: Không để xảy ra nguy hiểm đến tính mạng học sinh, giáo viên

ANTD.VN - Bộ GD&ĐT chỉ đạo các cơ sở giáo dục sẵn sàng phương án tạm dừng hoạt động dạy học, sơ tán học sinh, giáo viên đến nơi an toàn khi có cảnh báo nguy hiểm; Bảo đảm an toàn tuyệt đối về tính mạng cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh

Ngày 18/8, Bộ GD&ĐT ban hành Công điện số 1731/CĐ-BGDĐT gửi Giám đốc Sở GD&ĐT các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Quảng Trị về chủ động ứng phó mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất trên diện rộng.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Thái Bình)

Trong bối cảnh miền Bắc vừa trải qua đợt mưa lớn kéo dài gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại một số tỉnh như Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Lào Cai.

Để chủ động phòng ngừa, ứng phó, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản trong ngành Giáo dục, Bộ GD&ĐT yêu cầu Giám đốc Sở GD&ĐT các tỉnh, TP nêu trên khẩn trương chỉ đạo và triển khai, theo dõi chặt chẽ, cập nhật liên tục các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia...

Chỉ đạo các cơ sở giáo dục thiết lập và duy trì kênh thông tin thường xuyên, thông suốt với phụ huynh học sinh; tăng cường công tác quản lý, theo dõi học sinh, đặc biệt là học sinh ở khu vực có nguy cơ cao; Chủ động thông báo, hướng dẫn phụ huynh và học sinh các biện pháp phòng, tránh thiên tai, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh.

Chỉ đạo rà soát, kiểm tra toàn diện cơ sở vật chất trường lớp, đặc biệt là các công trình đã xuống cấp, công trình tạm, công trình nằm ở vị trí nguy hiểm...

Xây dựng phương án di dời hồ sơ, tài liệu, máy móc, thiết bị dạy học, bàn ghế đến nơi an toàn khi cần thiết. Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị để bảo đảm tổ chức khai giảng năm học 2026-2027 an toàn, đúng kế hoạch.

Chỉ đạo các cơ sở giáo dục sẵn sàng phương án tạm dừng hoạt động dạy học, sơ tán học sinh, giáo viên đến nơi an toàn khi có cảnh báo nguy hiểm; Bảo đảm an toàn tuyệt đối về tính mạng cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.