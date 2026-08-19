Hà Nội lan tỏa sức mạnh toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

ANTD.VN - Thực hiện Chương trình công tác của Ban Chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Thành phố, Công an thành phố Hà Nội đã chủ động tham mưu Ban Chỉ đạo Thành phố ban hành và triển khai Kế hoạch về tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2026.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thành phố Hà Nội tặng hoa chúc mừng Ngày hội tại phường Thanh Liệt

Thành phố Hà Nội đã hoàn thành tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026 tại 45 “Điểm” theo kế hoạch, trong đó 1 “Điểm” có lãnh đạo Trung ương về dự, chỉ đạo và 44 “Điểm” có lãnh đạo Thành phố dự, chỉ đạo. Cùng với đó, 177 “Điểm” còn lại được các xã, phường, cơ quan, đơn vị, trường học, bệnh viện, doanh nghiệp chủ động tổ chức với nhiều hình thức phong phú, thiết thực. Qua đó, Ngày hội đã thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, góp phần khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, củng cố thế trận an ninh nhân dân ngay từ cơ sở.

Chủ động tham mưu, tổ chức Ngày hội đồng bộ, thiết thực

Đây là hoạt động chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, hướng tới kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và 21 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2026). Thông qua Ngày hội, truyền thống đoàn kết, tinh thần yêu nước, ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội tiếp tục được khẳng định và phát huy.

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dự và chỉ đạo “Điểm” Ngày hội xã Yên Bài

Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Trung ương dự “Điểm” Ngày hội tại xã Yên Bài

Theo kế hoạch, Thành phố phê duyệt 222 “Điểm” tổ chức Ngày hội. Trong đó, 1 “Điểm” mời lãnh đạo Trung ương về dự; 44 “Điểm” có lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố dự và chỉ đạo; 177 “Điểm” do các cơ quan, đơn vị, xã, phường chủ động triển khai. Việc tổ chức đồng bộ trên nhiều địa bàn, lĩnh vực đã tạo nên không khí thi đua sôi nổi, thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh và các tầng lớp Nhân dân.

Đáng chú ý, Ngày hội không chỉ được tổ chức tại khu dân cư mà còn được triển khai tại trường học, bệnh viện, doanh nghiệp và nhiều địa bàn đặc thù. Cách làm đa dạng phong phú, phù hợp với từng nhóm đối tượng đã giúp nội dung phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đến gần hơn với đời sống, trở thành trách nhiệm và hành động cụ thể của mỗi người dân.

Dấu ấn từ “Điểm” Ngày hội tại xã Yên Bài

Một trong những dấu ấn nổi bật là Ngày hội được tổ chức sáng 15/7/2026 tại xã Yên Bài. Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dự và phát biểu chỉ đạo. Tham dự Ngày hội có Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Trung ương; đại diện lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, các đơn vị thuộc Bộ Công an và lãnh đạo thành phố Hà Nội.

Sự hiện diện, chỉ đạo của lãnh đạo Trung ương tại Ngày hội là sự ghi nhận đối với những kết quả mà cấp ủy, chính quyền, lực lượng Công an và Nhân dân Thủ đô đạt được trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đồng thời khẳng định vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của phong trào trong xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Tại xã Yên Bài, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng Công an xã đã phối hợp triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự; tổ chức 798 lượt tuần tra, kiểm soát; điều tra, khám phá 13 vụ án với 47 đối tượng phạm tội về trật tự xã hội; phát hiện, xử lý 12 vụ với 23 đối tượng phạm tội về ma túy. Những kết quả cụ thể đó cho thấy phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã gắn chặt với nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội làm Trưởng đoàn công tác kiểm tra và dự buổi tổng duyệt “Điểm” Ngày hội xã Yên Bài

Để chuẩn bị chu đáo cho “Điểm” Ngày hội quan trọng này, sáng 13/7/2026, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã trực tiếp kiểm tra và dự buổi tổng duyệt tại xã Yên Bài. Qua kiểm tra, các nội dung được rà soát kỹ lưỡng, từ công tác tổ chức, tuyên truyền đến các điều kiện phục vụ Ngày hội, góp phần bảo đảm chương trình diễn ra trang trọng, an toàn, thiết thực.

Phong trào gắn với nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự

Tại nhiều xã, phường, Ngày hội năm nay tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt của lực lượng Công an trong tham mưu cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo phong trào, đồng thời phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và Nhân dân.

Sáng ngày 22/7, tại “Điểm” Ngày hội phường Thanh Liệt, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thành phố Hà Nội đã dự và chỉ đạo. Sự quan tâm trực tiếp của lãnh đạo Công an Thành phố thể hiện yêu cầu ngày càng cao đối với việc xây dựng phong trào thực chất, hiệu quả, lấy cơ sở và Nhân dân làm trung tâm.

Từ thực tiễn triển khai, nhiều địa phương đã chú trọng đổi mới nội dung tuyên truyền, vận động; biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu; giới thiệu các mô hình tự quản, liên kết bảo đảm an ninh, trật tự. Qua đó, phong trào không dừng ở các hoạt động kỷ niệm mà được gắn với những nhiệm vụ thường xuyên, thiết thực như phòng, chống tội phạm, phòng cháy, chữa cháy, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, giải quyết mâu thuẫn trong cộng đồng và xây dựng đời sống văn hóa.

Lan tỏa phong trào từ doanh nghiệp, trường học, bệnh viện đến cộng đồng

Chiều 13/8/2026, Bệnh viện Nhi Hà Nội phối hợp với Công an thành phố tổ chức “Điểm” Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026. Đây là mô hình có ý nghĩa thiết thực khi phong trào được triển khai trong môi trường khám, chữa bệnh - nơi yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn cho người bệnh, thân nhân người bệnh và đội ngũ y tế có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Thay mặt Đảng ủy - Ban Giám đốc, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội tặng quà và hoa chúc mừng phường Hà Đông

Thiếu tướng Lê Văn Tuân, Phó Giám đốc Công an thành phố dự ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại phường Tây Hồ

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội tặng hoa chúc mừng Ngày hội tại Bệnh viện Nhi Hà Nội

Dự và chỉ đạo Ngày hội có đồng chí Vũ Thu Hà, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị chức năng và cán bộ, viên chức, người lao động Bệnh viện Nhi Hà Nội.

Ngày hội là dịp ôn lại truyền thống phong trào, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, đồng thời tạo khí thế thi đua trong toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động. Qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm trong giữ gìn an ninh, trật tự, xây dựng môi trường khám, chữa bệnh an toàn, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhi và Nhân dân Thủ đô.

Đại biểu tặng hoa chúc mừng Ngày hội tại trường THCS Lê Quý Đôn - phường Dương Nội

Tiếp nối hoạt động, sáng 12/8/2026, Công an phường Dương Nội đã tham mưu Đảng ủy, HĐND, UBND phường tổ chức Ngày hội tại Trường THCS Lê Quý Đôn. Việc đưa Ngày hội đến trường học có ý nghĩa thiết thực trong giáo dục thế hệ trẻ về ý thức chấp hành pháp luật, trách nhiệm với cộng đồng và tinh thần chủ động tham gia bảo vệ an ninh, trật tự.

Ngày 6/8, các đại biểu tham dự Ngày hội được tổ chức tại Khách sạn Novotel Suites Hà Nội - phường Cầu Giấy và ra mắt mô hình “Khách sạn chủ động, an ninh vững bền”

Trước đó, ngày 6/8/2026, Ban Chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phường Cầu Giấy tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026. Dự Ngày hội có đồng chí Trần Đức Hoạt, Thành ủy viên, Chánh Thanh tra thành phố Hà Nội; đại diện các phòng chức năng Công an thành phố Hà Nội; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Cầu Giấy; chỉ huy Công an phường cùng đại diện các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, tổ dân phố và Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở. Điểm nhấn là việc ra mắt mô hình “Khách sạn chủ động, an ninh vững bền” tại Khách sạn Novotel Suites Hà Nội, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của cơ sở kinh doanh trong chủ động phòng ngừa, bảo đảm an ninh, trật tự.

Sáng 7/8/2026, Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội dự và phát biểu chỉ đạo; cùng dự có Đại tá Nguyễn Tiến Đạt - Phó Giám đốc CATP Hà Nội và đại diện phòng chức năng CATP...

Các đồng chí lãnh đạo thực hiện nghi thức phát động triển khai Quy chế phối hợp số 05/QCPH-CATP-EVNHANOI giữa Công an thành phố Hà Nội và Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội.

Tại Ngày hội, các đại biểu thực hiện nghi thức phát động triển khai Quy chế phối hợp số 05/QCPH-CATP-EVNHANOI giữa Công an thành phố Hà Nội và Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội về bảo đảm an ninh, trật tự, được hai đơn vị ký ngày 19/5/2026. Quy chế tạo cơ sở tăng cường phối hợp trên các lĩnh vực an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh mạng, phòng, chống cháy, nổ, cứu nạn, cứu hộ; qua đó chủ động bảo vệ an ninh, an toàn hệ thống điện, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng trên địa bàn Thủ đô.

Phát huy vai trò Nhân dân, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc

Tại xã Trung Giã, Ngày hội được tổ chức sáng 14/8/2026 với sự tham dự của đồng chí Trần Thị Phương Hoa, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội cùng lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và đông đảo Nhân dân.

Đồng chí Trần Thị Phương Hoa - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trao khen tại Ngày hội ở xã Trung Giã

Phát biểu chỉ đạo tại Ngày hội, đồng chí Trần Thị Phương Hoa ghi nhận, biểu dương những kết quả cấp ủy, chính quyền, lực lượng Công an và Nhân dân xã Trung Giã đạt được trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; nhấn mạnh bảo vệ an ninh, trật tự là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn dân, trong đó lực lượng Công an giữ vai trò nòng cốt.

Đồng chí đề nghị địa phương tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức xây dựng phong trào theo hướng thiết thực, phù hợp đặc điểm địa bàn; chủ động nắm tình hình, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, không để hình thành điểm nóng về an ninh, trật tự. Đồng thời, cần quan tâm nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả, nhất là mô hình “Thôn Ba nhất về an ninh, trật tự”; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Từ Ngày hội tạo động lực mới cho phong trào

Việc hoàn thành tổ chức 45 “Điểm” có lãnh đạo Trung ương, Thành phố dự, chỉ đạo cùng 177 “Điểm” do các đơn vị chủ động thực hiện trong tổng số 222 “Điểm” được phê duyệt đã tạo nên một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thiết thực trên địa bàn Thủ đô.

Điểm nổi bật của Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026 không chỉ nằm ở quy mô tổ chức mà quan trọng hơn là sức lan tỏa và khả năng kết nối giữa nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự với đời sống Nhân dân. Mỗi xã, phường, trường học, bệnh viện, doanh nghiệp trở thành một địa bàn để xây dựng ý thức tự phòng, tự quản, tự bảo vệ; mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người dân trở thành một nhân tố góp phần giữ gìn bình yên cuộc sống.

Đồng chí Trần Thị Phương Hoa, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trao khen cho các tập thể, cá nhân phường Ô Chợ Dừa

Qua Ngày hội, mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng Công an với Nhân dân tiếp tục được củng cố; vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được phát huy. Đây cũng là nền tảng quan trọng để tiếp tục xây dựng phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Ba nhất” với tinh thần Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất, hướng tới mục tiêu cao nhất là bảo đảm an ninh, trật tự, phục vụ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân.

Từ những “Điểm” Ngày hội cụ thể, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và niềm tin của Nhân dân được bồi đắp. Đó chính là nguồn lực quan trọng để Hà Nội tiếp tục xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, chủ động phòng ngừa, giải quyết từ sớm, từ xa những vấn đề phát sinh, góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng an toàn, văn minh, hiện đại và bình yên.