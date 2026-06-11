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Hình ảnh đẹp tiếp sức mùa thi của lực lượng Công an Thủ đô

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Phú Khánh

ANTD.VN - Sáng 11/6, cùng với hàng nghìn sĩ tử bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT, tại điểm thi trường THPT Trần Phú (Hoàn Kiếm, Hà Nội), lực lượng Công an đã triển khai đồng bộ các phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông. Ngay từ sáng sớm, tổ công tác gồm đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH - CATP Hà Nội đã phối hợp cùng Công an phường và lực lượng CSGT ứng trực làm nhiệm vụ. Không chỉ phân luồng, hướng dẫn phương tiện, các cán bộ, chiến sĩ còn tổ chức phát nước miễn phí, tận tình hỗ trợ những thí sinh gặp khó khăn, mang lại sự an tâm tuyệt đối cho các bậc phụ huynh và học sinh.

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Cán bộ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về Trật tự xã hội tận tay trao những chai nước lọc miễn phí cho phụ huynh trong lúc chờ đợi con em trước cổng trường THPT Trần Phú.

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Sáng nay (11-6), hơn 129.000 thí sinh Hà Nội thi môn ngữ văn - môn thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026.
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Giữa thời tiết oi bức của mùa hè Hà Nội, những chai nước mát lạnh được lực lượng chức năng gửi đến tận tay người nhà thí sinh để giải nhiệt.
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Sự tiếp sức kịp thời từ các chiến sĩ giúp các sĩ tử cảm thấy thoải mái, tự tin hơn trước môn thi quan trọng.
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Năm nay, Hà Nội có hơn 129.000 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông, tăng hơn 5.000 em so với năm 2025.
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Một thí sinh tươi cười nhận chai nước tiếp sức từ nữ cán bộ Công an, xua tan đi sự lo âu, căng thẳng thường trực.
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Lực lượng Công an hỗ trợ điều tiết, hướng dẫn phụ huynh đỗ xe máy đúng nơi quy định, đảm bảo lối đi thông thoáng, an toàn cho thí sinh.
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Nữ sĩ tử phấn khởi nhận nước và lời chúc làm bài thi đạt kết quả cao nhất từ cán bộ làm nhiệm vụ.
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Tại tất cả các điểm thi lực lượng Công an cơ sở đều có mặt đảm bảo an ninh trật tự sẵn sàng hỗ trợ thí sinh khi cần thiết
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Nhóm phụ huynh tranh thủ chụp ảnh lưu niệm với tâm lý thoải mái, thể hiện sự tin tưởng tuyệt đối khi con em được lực lượng Công an bảo vệ và hỗ trợ tận tình.
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Phía ngoài đường, lực lượng Cảnh sát Giao thông túc trực từ rất sớm, liên tục điều tiết các phương tiện, kiên quyết chống ùn tắc cục bộ quanh khu vực điểm thi.
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Nụ cười luôn nở trên môi các cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô khi chia sẻ sự vất vả cùng các bậc phụ huynh.
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Những chai nước mát được trao đi kèm theo lời hỏi thăm chân thành, làm khăng khít thêm tình cảm giữa lực lượng Công an và nhân dân Thủ đô.
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Một nữ sinh vội vã bước vào trường thi không quên nhận phần nước tiếp sức từ tay cán bộ Công an đang trực chốt.
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Hình ảnh xúc động sáng nay khi cán bộ Công an phường Hoàn Kiếm cẩn thận dìu một thí sinh bị thương ở chân di chuyển an toàn vào tận phòng thi, với tinh thần quyết tâm không để bất cứ sĩ tử nào bị bỏ lại phía sau.

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#Công an Hà Nội #tiếp sức mùa thi #thi tốt nghiệp THPT 2026 #THPT Trần Phú #hình ảnh đẹp Công an Thủ đô

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