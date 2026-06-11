Hình ảnh đẹp tiếp sức mùa thi của lực lượng Công an Thủ đô

ANTD.VN - Sáng 11/6, cùng với hàng nghìn sĩ tử bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT, tại điểm thi trường THPT Trần Phú (Hoàn Kiếm, Hà Nội), lực lượng Công an đã triển khai đồng bộ các phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông. Ngay từ sáng sớm, tổ công tác gồm đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH - CATP Hà Nội đã phối hợp cùng Công an phường và lực lượng CSGT ứng trực làm nhiệm vụ. Không chỉ phân luồng, hướng dẫn phương tiện, các cán bộ, chiến sĩ còn tổ chức phát nước miễn phí, tận tình hỗ trợ những thí sinh gặp khó khăn, mang lại sự an tâm tuyệt đối cho các bậc phụ huynh và học sinh.