Xe buýt đang lưu thông bất ngờ bị mảng vữa nhà ga tàu điện Cát Linh- Hà Đông rơi thủng kính

ANTD.VN - Chiếc xe buýt nhanh BRT đang lưu thông trên đường bất ngờ bị mảng gạch vữa rơi trúng, làm thủng kính bên sườn. Sự cố xảy ra tại khu vực nhà ga Văn Khê thuộc tuyến metro Cát Linh- Hà Đông.

Theo đó, sáng 9/6, xe buýt nhanh BRT BKS 29B-153.95 đang lưu thông theo chiều bến xe Yên Nghĩa - Hà Đông khi đến khu vực nhà ga Văn Khê thì bất ngờ một mảng vật liệu rơi từ trên cao xuống. Ngay lập tức, tài xế xe buýt đã đạp phanh gấp cho xe dừng lại giữa đường. Sự việc khiến hành khách trên xe hoảng loạn. Đơn vị vận hành phải điều động phương tiện khác để vận chuyển hành khách.

Mảng vữa từ nhà ga Văn Khê thuộc tuyến tàu điện Cát Linh- Hà Đông rơi làm thủng kính xe buýt nhanh BRT

Thông tin với phóng viên, ông Tạ Vĩnh Khang, Giám đốc Xí nghiệp xe buýt nhanh BRT Hà Nội cho hay, sự việc xảy ra trong quá trình phương tiện đang vận hành lượt 1 từ bến xe Yên Nghĩa đi bến xe Kim Mã. Ngay sau khi xảy ra sự việc, lái xe Dương Đức Hải đã báo cáo về công ty. Rất may, tài xế và hành khách không ảnh hưởng đến sức khoẻ. Xe buýt bị hư hỏng đã được đưa đi sửa chữa.

Đơn vị vận hành tuyến tàu điện cho hay, quy trình bảo trì bảo dưỡng nhà ga của đơn vị đúng quy trình, quy định

Ông Lê Bằng An, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hanoi Metro), đơn vị vận hành tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông xác nhận và cho biết đã nắm được thông tin vụ việc.

Theo ông An, phần vật liệu rơi xuống là lớp vữa ốp lát thuộc hạng mục trang trí khu vực trên nhà ga, không liên quan kết cấu công trình cũng như việc vận hành. Cũng theo ông An, quy trình bảo trì bảo dưỡng nhà ga của đơn vị đúng quy trình, quy định. Sau thời gian dài khai thác, dưới tác động của rung chấn và điều kiện thời tiết, khu vực này xuất hiện các vết nứt dẫn đến bong tróc.

"Chúng tôi đang phối hợp với đơn vị xây dựng tiến hành đánh giá nguyên nhân cũng như có biện pháp khắc phục", lãnh đạo Hanoi Metro cho biết.