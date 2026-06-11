Nâng cao hiệu quả tự quản an ninh trật tự, thiết lập phòng tuyến vững chắc chống tội phạm ma túy

ANTD.VN - Sáng 11/6/2026, UBND phường Yên Nghĩa (Thành phố Hà Nội) đã tổ chức Hội nghị triển khai chiến dịch truyền thông và Lễ ra quân hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026.

Nghi lễ chào cờ tại hội nghị

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Nguyên Quân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; đồng chí Lê Xuân Hoàn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường; Thượng tá Giang Thanh Tuyên, Trưởng Công an phường. Cùng dự có Ban chỉ huy Công an phường, đại diện các ban, ngành, đoàn thể, Mặt trận Tổ quốc, 5 trường học và Bí thư, Tổ trưởng 38 Tổ dân phố trên địa bàn...

Tại hội nghị, đồng chí Lê Xuân Hoàn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường đã trực tiếp quán triệt 5 nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể, đồng chí yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy, đặc biệt chú trọng nhóm đối tượng thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên và các hộ gia đình. Lực lượng Công an phường được giao nhiệm vụ phát huy vai trò nòng cốt trong công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, qua đó kịp thời phát hiện, đấu tranh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy.



Đồng chí Lê Xuân Hoàn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường phát biểu tại hội nghị

Đồng thời, cần tăng cường trách nhiệm của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ dân phố, cơ sở giáo dục trong việc quản lý, giáo dục, cảm hóa người vi phạm pháp luật và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng.

Đồng chí Chủ tịch UBND phường cũng chỉ đạo các đơn vị tiếp tục xây dựng, nhân rộng các mô hình tự quản về an ninh trật tự như “Tổ dân phố không ma túy”, “Gia đình không ma túy”, kết hợp huy động sức mạnh tổng hợp của quần chúng nhân dân tham gia phát hiện, tố giác tội phạm, quyết tâm thực hiện hiệu quả mục tiêu xây dựng địa bàn không ma túy.

Thượng tá Giang Thanh Tuyên, Trưởng Công an phường Yên Nghĩa phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tá Giang Thanh Tuyên, Trưởng Công an phường đã trình bày kế hoạch triển khai các biện pháp nghiệp vụ, kiên quyết không để hình thành các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn.

Lực lượng Công an phường cam kết tiếp nhận, xác minh và xử lý 100% tin báo, tố giác của quần chúng nhân dân theo đúng quy định pháp luật; đồng thời thực hiện nghiêm công tác rà soát, thống kê, quản lý chặt chẽ người sử dụng trái phép chất ma túy và người sau cai nghiện.

Các đơn vị ký cam kết thực hiện công tác phòng, chống ma tuý

Nhằm cụ thể hóa thông tin chỉ đạo, dưới sự chứng kiến của các đồng chí lãnh đạo, đại diện UBND phường, Ủy ban MTTQ, Ban chỉ huy Công an phường, 4 tổ chức chính trị - xã hội, 5 trường học và 38 Tổ dân phố đã tiến hành ký cam kết thực hiện công tác phòng, chống ma túy.

Bản cam kết quy định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong công tác phối hợp đấu tranh, phòng ngừa tệ nạn xã hội, kiên quyết giữ vững mục tiêu “Phường Yên Nghĩa không ma túy” năm 2026 và giai đoạn đến năm 2030.

Các lực lượng tổ chức diễu hành, tuyên truyền lưu động trên các tuyến

Ngay sau hội nghị, Công an phường chủ trì phối hợp với lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở, Đoàn Thanh niên và Hội Phụ nữ tổ chức diễu hành tuyên truyền lưu động. Lực lượng chức năng sử dụng 4 xe ô tô chuyên dụng của Công an phường cùng cờ hồng kỳ, pano, áp phích di chuyển qua các tuyến giao thông chính, trực tiếp truyền tải thông tin chỉ đạo và yêu cầu nhiệm vụ phòng, chống ma túy đến quần chúng nhân dân.