Cập nhật quy định mới về cai nghiện và quản lý sau cai cho học viên

ANTD.VN - Công an thành phố Hà Nội phối hợp Học viện Cảnh sát nhân dân vừa tổ chức chương trình tuyên truyền Luật Phòng, chống ma túy năm 2025 và Nghị định số 163/2026/NĐ-CP tới cán bộ, chiến sĩ, người lao động và học viên tại Cơ sở Cai nghiện ma túy số 2 Hà Nội. Chương trình góp phần nâng cao nhận thức pháp luật, đồng thời lan tỏa thông điệp nhân văn trong công tác phòng, chống ma túy.

Toàn cảnh buổi tuyên truyền tại Cơ sở Cai nghiện ma túy số 2 Hà Nội

Phát biểu tại chương trình, Thượng tá Đỗ Hồng Minh, Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hà Nội nhấn mạnh, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn Thủ đô vẫn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi. Thời gian qua, lực lượng Công an thành phố đã liên tiếp đấu tranh, triệt phá nhiều đường dây, ổ nhóm mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, góp phần bảo đảm an ninh trật tự.

Thượng tá Đỗ Hồng Minh, Phó trưởng phòng CSĐTTP về ma túy, CATP Hà Nội phát biểu chỉ đạo

Tuy nhiên, theo Thượng tá Đỗ Hồng Minh, công tác phòng, chống ma túy không chỉ dừng lại ở đấu tranh với tội phạm mà còn phải đặc biệt chú trọng quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, tổ chức cai nghiện hiệu quả và xây dựng cơ chế quản lý sau cai bền vững nhằm hạn chế nguy cơ tái nghiện.

Thượng tá, PGS.TS Trần Thị Thu Nga truyền đạt nội dung trọng tâm của Luật Phòng, chống ma túy năm 2025

Tại chương trình, Thượng tá, PGS.TS Trần Thị Thu Nga, Phó Trưởng khoa Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Học viện Cảnh sát nhân dân đã trực tiếp phổ biến những nội dung trọng tâm của Luật Phòng, chống ma túy năm 2025. Theo đó, Luật có hiệu lực từ ngày 1-7-2026, quy định thời hạn cai nghiện bắt buộc là 24 tháng đối với người cai nghiện lần đầu và 36 tháng đối với trường hợp tái nghiện, thay cho quy định trước đây từ 6 đến 24 tháng.

Bên cạnh đó, Nghị định số 163/2026/NĐ-CP quy định rõ việc bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người đang cai nghiện, người sau cai nghiện; tạo điều kiện để học văn hóa, học nghề, lao động trị liệu và chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng. Nghị định cũng xác định cơ chế phối hợp giữa lực lượng Công an, cơ sở cai nghiện, gia đình và cộng đồng trong quản lý, hỗ trợ học nghề, giới thiệu việc làm cho người sau cai; đồng thời quy định một số trường hợp áp dụng biện pháp giám sát điện tử nhằm phòng ngừa tái nghiện.

Trao quà cho các học viên có hoàn cảnh khó khăn tại Cơ sở Cai nghiện ma túy số 2

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Chấp hành Chi hội Phụ nữ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã trao 8 suất quà, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng tới người lao động và học viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng nỗ lực vươn lên, đạt nhiều tiến bộ trong quá trình cai nghiện.

Trao quà cho người lao động tại Cơ sở có hoàn cảnh khó khăn

Những phần quà không chỉ mang giá trị vật chất mà còn thể hiện sự quan tâm, động viên của lực lượng Công an đối với những người đang quyết tâm từ bỏ ma túy để làm lại cuộc đời.

Không khí buổi tuyên truyền diễn ra cởi mở với nhiều câu hỏi, chia sẻ từ học viên về những khó khăn trong quá trình cai nghiện cũng như hành trình tái hòa nhập cộng đồng. Các nội dung được trao đổi, giải đáp cụ thể, giúp học viên hiểu rõ hơn các quy định của pháp luật, từ đó nâng cao ý thức chấp hành và quyết tâm từ bỏ ma túy.

Thông qua chương trình, tinh thần “nghiêm minh nhưng nhân văn” trong công tác phòng, chống ma túy tiếp tục được khẳng định; vừa kiên quyết đấu tranh với tội phạm ma túy, vừa đồng hành, hỗ trợ người cai nghiện vượt qua mặc cảm, ổn định cuộc sống và trở thành công dân có ích cho xã hội.