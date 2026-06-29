Sân bay Long Thành phấn đấu khai thác thương mại vào cuối năm

ANTD.VN - Chủ đầu tư dự án sân bay quốc tế Long Thành cho biết, đang quyết liệt chỉ đạo các gói thầu đẩy nhanh tiến độ để đưa vào khai thác thương mại trong tháng 12/2026.

Vẫn thiếu hơn 1.600 lao động

Theo báo cáo của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV-chủ đầu tư), đến nay, giá trị sản lượng thực hiện của Dự án Cảng HKQT Long Thành đạt 77% hợp đồng đã ký.

Riêng gói thầu xây lắp chính là Dự án thành phần 3-các công trình thiết yếu trong cảng hàng không, lũy kế đến nay đạt khoảng gần 70% giá trị hợp đồng (có 16 gói thầu, trong đó đã hoàn thành 3 gói thầu gồm tường rào, san nền và thoát nước, thi công cọc nhà ga hành khách đã hoàn thành; còn 13 gói thầu chính đang trong quá trình thi công).

Về nhân sự, công trường hiện duy trì trung bình hơn 7.300 nhân công trực tiếp. Để đảm bảo tiến độ chi tiết, ACV đang yêu cầu các nhà thầu huy động thêm nhân lực, hướng tới mục tiêu gần 9.000 công nhân trực tiếp cùng đội ngũ gián tiếp để đẩy nhanh công tác nội nghiệp và hoàn thiện hồ sơ.

Tính đến ngày 18/6, tổng giá trị giải ngân so với hợp đồng đã ký đạt khoảng 43.542/86.348 tỷ đồng, đạt 50%. Trong đó, giá trị giải ngân của 16 gói thầu xây lắp đạt 48% và kế hoạch đến ngày 30/6 này dự kiến tiếp tục giải ngân khoảng 2.655,7 tỷ đồng và 5,2 triệu USD để duy trì nhịp độ thi công nước rút của dự án.

“Công tác huy động nhân sự và công tác thiết kế đang là những vướng mắc khi toàn dự án thiếu hụt khoảng 1.668 người, tình trạng này kết hợp với hơn 20.000 bản vẽ tồn đọng đã gây áp lực lớn lên tiến độ thi công và hồ sơ nghiệm thu thanh toán", báo cáo của ACV cho biết.

Sân bay Long Thành sẽ khai thác thương mại vào tháng 12/2026

Riêng trong tháng Sáu, ACV đã đánh dấu một cột mốc quan trọng khi hoàn thành đóng điện, là bước triển khai mang tính quyết định, tạo nền tảng năng lượng ổn định và an toàn cho giai đoạn vận hành thử nghiệm, là điều kiện tiên quyết để ACV khai thác đồng bộ các hệ thống hạ tầng kỹ thuật phức tạp trên công trường, khẳng định quyết tâm của ACV hướng tới mục tiêu khai thác thương mại sân bay vào cuối năm 2026 theo đúng chỉ đạo của Chính phủ.

Vận hành liên động trong tháng 9

Để đẩy nhanh tiến độ Dự án sân bay Long Thành, ACV áp dụng phương thức quản lý dự án theo nguyên tắc “thi công đến đâu, nghiệm thu và vận hành thử đến đó” nhằm tối ưu hóa thời gian, tận dụng giai đoạn hoàn thiện để thực hiện các công tác kiểm tra, sát hạch hệ thống, vận hành thử cuốn chiếu.

Tháng 9/2026 sẽ vận hành thử nghiệm liên động, đây là mốc then chốt để sát hạch khả năng phối hợp giữa hạ tầng khu bay, nhà ga và các quy trình công nghệ. Tháng 12/2026 sẽ khai thác thương mại chính thức. Trên cơ sở kết quả vận hành thử nghiệm và các chứng chỉ an toàn khai thác được cấp phép theo quy định, dự án sẽ chính thức đi vào khai thác thương mại.

ACV kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Ngân hàng Nhà nước và Bộ Xây dựng có văn bản hướng dẫn về cơ chế áp dụng tỷ giá quy đổi thanh toán tại Gói 5.10 do nhà thầu chưa thống nhất với Ban QLDA về tỷ giá tạm tính dựa trên quy định hồ sơ mời thầu.

Trên cơ sở hướng dẫn của các Bộ, ngành, ACV và nhà thầu sớm hoàn thiện, ký kết phụ lục hợp đồng điều chỉnh đồng tiền thanh toán phù hợp với quy định pháp luật Việt Nam, qua đó tháo gỡ vướng mắc trong công tác nghiệm thu, thanh toán thiết bị nhà ga.

Bên cạnh đó, ACV cũng kiến nghị Bộ Xây dựng hướng dẫn trình tự, thủ tục phê duyệt điều chỉnh giá hợp đồng trong bối cảnh biến động đặc biệt; Bộ Xây dựng có ý kiến với Sở Xây dựng Đồng Nai ưu tiên công bố bổ sung giá vật liệu xây dựng tại chân công trình cho khu vực xã Long Thành để phản ánh đúng diễn biến thực tế từ tháng 3/2026 đến nay đặc biệt là giá đá, cát, bê tông nhựa và các loại vật liệu chủ yếu sử dụng tại dự án.

"Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về đẩy nhanh tiến độ dự án, ACV đang nỗ lực tập trung huy động mọi nguồn lực cho giai đoạn 180 ngày tăng tốc tiến độ hoàn thành đưa dự án vào khai thác thương mại trong tháng 12/2026", lãnh đạo ACV cho biết.