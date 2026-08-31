ANTD.VN - Bám sát chỉ đạo về công tác quản lý, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Công an xã Chuyên Mỹ và Phượng Dực, Hà Nội đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thu hồi và đấu tranh với tội phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, lập thành tích chào mừng Quốc khánh 02/9 và 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (từ ngày 20/8/2026 đến ngày 15/10/2026).

Với mục tiêu không để xảy ra các vụ phạm pháp hình sự liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn, từ đầu năm 2026 đến nay, Công an xã Chuyên Mỹ, Hà Nội đã tăng cường công tác nắm tình hình, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành quy định của pháp luật về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Công an xã Chuyên Mỹ vận động thu hồi 1 dùi cui điện

Từ đầu năm 2026 đến nay, Công an xã Chuyên Mỹ phối hợp Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an thành phố Hà Nội tiếp nhận 3 khẩu súng, 5 công cụ hỗ trợ và 3 quả pháo các loại do nhân dân tự nguyện giao nộp.

Mới đây, ngày 7/8/2026, Công an xã Chuyên Mỹ tiếp nhận 1 dùi cui điện do một công dân tại thôn Ngọ, xã Chuyên Mỹ tự nguyện giao nộp. Hành động tự giác của công dân không chỉ thể hiện ý thức chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật mà còn góp phần bảo đảm an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

Thực tiễn cho thấy, công tác đấu tranh, ngăn chặn tội phạm chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi đi đôi với các giải pháp phòng ngừa từ sớm, từ xa. Trong đó, quản lý chặt chẽ và vận động người dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ là giải pháp quan trọng nhằm loại bỏ nguy cơ phát sinh tội phạm ngay từ cơ sở.

Cùng với công tác vận động giao nộp, Công an xã Chuyên Mỹ thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đến nhân dân bằng nhiều hình thức phù hợp với từng địa bàn, khu dân cư.

Tương tự, thời gian qua, Công an xã Phượng Dực đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Ngày 11/8/2026, qua công tác tuyên truyền, vận động của lực lượng Công an xã Phượng Dực, chị N.T.H (SN 1983, trú tại xóm Liễu, thôn Văn Hoàng, xã Phượng Dực) đã tự nguyện giao nộp 01 khẩu súng ngắn (vũ khí quân dụng) cùng 10 viên đạn.

Chị N.T.H đã ra Công an xã giao nộp 1 khẩu súng ngắn (vũ khí quân dụng) cùng 10 viên đạn

Ngay sau khi tiếp nhận, Công an xã Phượng Dực đã tiến hành lập biên bản, tiếp nhận, quản lý số vũ khí, đạn nêu trên và thực hiện các thủ tục xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Thời gian tới, Công an xã Chuyên Mỹ và Phượng Dực sẽ tiếp tục tăng cường tuyên truyền các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ bằng nhiều hình thức; đồng thời vận động người dân chủ động phát hiện, giao nộp các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.