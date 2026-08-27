Trắng đêm giữ trọn niềm vui chiến thắng cho người hâm mộ bóng đá Thủ đô

ANTD.VN - Sau chiến thắng chung cuộc 4-2 của đội tuyển bóng đá Quốc gia Việt Nam trước đội tuyển Quốc gia Thái Lan tối 26/8, để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, các lực lượng Công an TP Hà Nội đã triển khai đồng bộ các phương án, bố trí lực lượng bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông và phòng chống đua xe trái phép trên địa bàn thành phố.

Chủ động triển khai phương án từ sớm

Để bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho các hoạt động cổ vũ, ăn mừng của người hâm mộ trước, trong và sau trận chung kết lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan, lực lượng Công an Hà Nội, nòng cốt là Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự, Cảnh sát cơ động và Công an các phường. xã đã chủ động triển khai phương án, bố trí lực lượng, phương tiện tại các tuyến, địa bàn trọng điểm ngay từ rất sớm.

Công an phường Từ Liêm phân luồng, điều tiết giao thông tại khu vực Mỹ Đình chiều 26/8

Các lực lượng tập trung bảo đảm an ninh, trật tự, trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng; chủ động phân luồng, điều tiết giao thông tại các tuyến đường trọng điểm và những khu vực tập trung đông người, không để xảy ra ùn tắc giao thông.

Đồng thời, tổ chức tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi gây rối trật tự công cộng; lợi dụng tình trạng đông người để trộm cắp, cướp giật tài sản; tụ tập đua xe, tổ chức đua xe trái phép hoặc cổ vũ quá khích...

22h tối 26/8, ngay sau khi tiếng còi kết thúc trận chung kết lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan vang lên, các chiến sỹ Công an Hà Nội đã sẵn sàng tại các vị trí để đảm bảo ANTT với những nhiệm vụ được phân công cụ thể.

Trước đó, ngay từ chiều cùng ngày và trong suốt thời gian diễn ra trận đấu, trên các nẻo đường Thủ đô, nhiều tổ công tác của CATP Hà Nội đã bám chốt, triển khai các phương án đảm bảo ANTT, an toàn giao thông.

CSGT Thủ đô đã có mặt tại các tuyến đường dẫn đến sân vận động Quốc gia Mỹ Đình và khu vực xung quanh, phối hợp với Công an cấp xã tổ chức phân luồng, hướng dẫn, điều tiết phương tiện từ chiều 26/8.

Trước, trong và sau trận đấu, lực lượng CSGT phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông, chủ động nắm tình hình, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn.

Cảnh sát giao thông Hà Nội huy động tối đa lực lượng, phương tiện, chủ động phòng ngừa ùn tắc.

Theo Đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng phòng CSGT - CATP Hà Nội, thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc, trực tiếp là Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP, ngay từ rất sớm, lực lượng CSGT đã có mặt tại các tuyến đường dẫn đến sân vận động và khu vực xung quanh, phối hợp với Công an cấp xã tổ chức phân luồng, hướng dẫn, điều tiết phương tiện. Tại các nút giao trên tuyến Trần Duy Hưng, Đại lộ Thăng Long, đường Lê Quang Đạo và khu vực trước sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Đội CSGT đường bộ số 6 huy động tối đa lực lượng, phương tiện, chủ động phòng ngừa ùn tắc.

Các phương tiện được hướng dẫn di chuyển theo các tuyến phù hợp, vào các điểm trông giữ phương tiện theo quy định; lực lượng chức năng kịp thời nhắc nhở, hướng dẫn, hạn chế tình trạng dừng, đỗ tùy tiện tại khu vực cửa sân vận động.

CSGT theo dõi qua hệ thống camera AI tại Trung tâm chỉ huy CATP

Đại diện Đội CSGT số 6 cho biết: Trước, trong và sau trận đấu, lực lượng CSGT tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông, chủ động nắm tình hình, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn.

Bên trong sân vận động, lực lượng làm nhiệm vụ được bố trí tại các khu vực trọng điểm, chủ động nắm tình hình, duy trì an ninh, trật tự, bảo đảm an toàn cho các hoạt động của trận đấu và đông đảo cổ động viên. Các phương án phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cũng được triển khai, lực lượng và phương tiện thường trực, sẵn sàng xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.

Lực lượng Cảnh sát cơ động ứng trực tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình

Các lực lượng phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn trong sân vận động Quốc gia Mỹ Đình

Chủ động phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng

Nhằm bảo đảm an ninh, an toàn trận chung kết ASEAN Huyndai Cup 2026, Công an phường Từ Liêm, Hà Nội đã chủ động phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ CATP Hà Nội, triển khai phương án bảo vệ.

Thượng tá Lê Xuân Hanh, Trưởng Công an phường Từ Liêm cho biết, Công an phường đã chủ động phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ CATP triển khai phương án bảo vệ trận chung kết bóng đá tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình và xác định đây không chỉ là một bữa tiệc bóng đá thu hút hàng vạn người hâm mộ cả nước mà còn dự kiến có sự hiện diện của nhiều quan chức bóng đá khu vực và quốc tế.

Công an phường Từ Liêm, Hà Nội đã chủ động phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ CATP triển khai phương án bảo vệ từ sớm.

“Trước, trong và sau thời điểm diễn ra trận chung kết, Công an phường Từ Liêm bố trí nhiều tổ công tác tuần tra, kiểm soát; chủ động phát hiện, ngăn chặn các hành vi chèo kéo mua vé xem bóng đá, gửi xe..., gây mất trật tự công cộng và những hành vi vi phạm khác, góp phần tạo môi trường an toàn để người hâm mộ yên tâm đến sân cổ vũ” - Trung tá Nguyễn Đức Hiển, Phó trưởng Công an phường Từ Liêm cho biết.

Trước đó, sáng 26-8, Công an phường Từ Liêm đã phát hiện và triệu tập 2 trường hợp có hành vi chèo kéo người hâm mộ mua vé xem trận chung kết.

Với tinh thần chủ động, trách nhiệm, Công an các phường trên địa bàn thành phố cũng xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự và phòng chống đua xe trái phép ngay sau lhi kết thúc trận chung kết lượt về Asian Hyundai Cup 2026.

Công an phường Bạch Mai ứng trực bảo đảm an toàn trận chung kết bóng đá giữa Việt Nam - Thái Lan

Trung tá Vũ Thái Sơn, Trưởng Công an phường Bạch Mai trực tiếp chỉ đạo các phương án bảo đảm an ninh, an toàn, phòng chống đua xe trái phép.

Trung tá Vũ Thái Sơn, Trưởng Công an phường Bạch Mai cho biết: "Để bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau trận chung kết, Công an phường đã bố trí lực lượng tại các nút giao và tuyến đường trọng điểm như Giải Phóng, Đại Cồ Việt, Trần Khát Chân, Bạch Mai, Minh Khai… để giải quyết ùn tắc và phòng ngừa tai nạn, duy trì tuần tra khép kín địa bàn phòng ngừa đua xe trái phép và móc túi, trộm cắp tài sản. Đặc biệt, tại các khu vực có nguy cơ tập trung đông người, phương tiện sau trận đấu, lực lượng Công an phường được yêu cầu chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện ngăn chặn tình trạng tụ tập, cổ vũ quá khích điều khiển phương tiện gây mất an ninh trật tự, đua xe và cổ vũ đua xe trái phép, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định".

Ban chỉ huy Công an phường Bạch Mai ứng trực tại trung tâm giám sát camera để kịp thời chỉ đạo, xử lý các tình huống khẩn cấp.

Phương án bảo đảm an ninh, an toàn trước, trong và sau trận chung kết bóng đá giữa hai đội tuyển Quốc gia Việt Nam và Thái Lan cũng được Công an phường Hai Bà Trưng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố triển khai nghiêm túc. Trung tá Hoàng Nam, Phó trưởng Công an phường Hai Bà Trưng cho biết: Ngay từ trước khi trận đấu diễn ra và thời điểm trận đấu kết thúc, các tổ công tác của Công an phường được yêu cầu duy trì nghiêm quân số, nắm chắc tình hình địa bàn, chủ động phân luồng, hướng dẫn giao thông, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm, không để xảy ra tình huống bị động, bất ngờ.

Đặc biệt, Công an phường Hai Bà Trưng tập trung phòng ngừa, ngăn chặn từ sớm các hành vi tụ tập đông người gây mất trật tự công cộng; điều khiển phương tiện lạng lách, đánh võng, phóng nhanh, vượt ẩu; đua xe, cổ vũ đua xe trái phép; tụ tập cổ vũ trên lòng đường gây cản trở giao thông và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Cùng với công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng Công an phường tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở người dân và người hâm mộ chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, lựa chọn hình thức cổ vũ phù hợp, không để niềm vui bóng đá trở thành nguyên nhân gây mất ANTT, ùn tắc và tai nạn giao thông.

Công an phường Hai Bà Trưng ứng trực tại khu vực hầm Kim Liên

Lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở phường Hai Bà Trưng cũng được huy động ứng trực.

Thực hiện kế hoạch đảm bảo ANTT, TTATGT của Giám đốc CATP Hà Nội trước, trong và sau trận chung kết lượt về ASEAN HYUNDAI CUP 2026 giữa hai đội tuyển bóng đá Việt Nam và Thái Lan, lực lượng Cảnh sát cơ động, Công an thành phố cũng phối hợp với các đơn vị CATP tổ chức các phương án đảm bảo an ninh trật tự, tập trung phát hiện và trấn áp tội phạm, phòng ngừa đua xe và cổ vũ đua xe trái phép.

Cảnh sát cơ động đã huy động 100% quân số ứng trực, tăng cường lực lượng cắm chốt tại các địa điểm phức tạp.

Trung đoàn Cảnh sát cơ động đã huy động 100% quân số ứng trực, tăng cường lực lượng cắm chốt tại các địa điểm phức tạp, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông, nhất là đua xe, cổ vũ đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng, đảm bảo ANTT địa bàn thành phố.

Cùng với đó, các tổ công tác 141 cũng được bố trí các chốt công khai và tuần tra trên nhiều tuyến phố nội đô để kiểm tra, kiểm soát, phòng, chống đua xe trái phép, đảm bảo an ninh trật tự.

Theo chỉ huy Phòng Cảnh sát hình sự, CATP Hà Nội cho biết, ngay sau tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, hàng vạn người dân Thủ đô đổ ra các tuyến phố để mừng chiến thắng. Không khí tại nhiều tuyến đường trở nên sôi động, song người dân cơ bản chấp hành các quy định về trật tự, an toàn giao thông, di chuyển theo hướng dẫn của lực lượng chức năng.

Người dân đổ ra đường trong niềm vui chiến thắng

CSGT làm nhiệm vụ sau khi trận đấu kết thúc

Không khí tại nhiều tuyến đường trở nên sôi động, song người dân cơ bản chấp hành các quy định về trật tự, an toàn giao thông, di chuyển theo hướng dẫn của lực lượng chức năng.

Với tinh thần chủ động, quyết liệt, trách nhiệm và sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, Công an thành phố Hà Nội đã bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn địa bàn Thủ đô trước, trong và sau trận chung kết lượt về giữa đội tuyển Quốc gia Việt Nam và Thái Lan, để người dân được hòa mình trong niềm vui chiến thắng trong bình yên.

Một đêm không ngủ của bóng đá Việt Nam và cũng là một đêm không ngủ của lực lượng Công an Thủ đô, vì một Hà Nội yên bình, tươi đẹp.