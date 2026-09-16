Thông tin về vụ hỏa hoạn gây hậu quả nghiêm trọng tại phường Tây Hồ

ANTD.VN - Khoảng 2h06 ngày 16/9/2026, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo xảy ra cháy tại ngôi nhà số 2B ngõ 2B Văn Cao, phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội.

Đồng chí Vũ Đại Thắng – Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo tại hiện trường vụ cháy

Theo thông tin ban đầu của người dân tại hiện trường, trước đó, vào khoảng 01h50 ngày 16/9/2026, sau khi phát hiện cháy xảy ra, người dân đã báo động, đồng thời sử dụng phương tiện tại chỗ để chữa cháy ban đầu nhưng không thể khống chế đám cháy.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Trung tâm Thông tin chỉ huy đã điều động lực lượng và phương tiện gồm 1 xe chỉ huy chữa cháy, 5 xe chữa cháy cùng gần 40 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 8, 10 và khu vực số 14 - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH nhanh chóng đến hiện trường phối hợp với chính quyền địa phương, Công an phường Tây Hồ và nhân dân tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky – Phó Giám đốc CATP trực tiếp chỉ đạo các lực lượng làm nhiệm vụ

﻿ tại vụ cháy

Tiếp nhận tin báo cháy, Đội Khu vực chữa cháy số 8 (cách ngôi nhà xảy cháy khoảng 0,8km) đã ngay lập tức đến hiện trường. Cùng với đó, các đơn vị chi viện cũng tiếp cận, triển khai phối hợp để tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (gồm Đội Khu vực số 10 và khu vực số 14 - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH).

Ngay sau đó, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky – Phó Giám đốc CATP, Đại tá Phạm Trung Hiếu - Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - CATP Hà Nội cũng đã trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ huy công tác chữa cháy và CNCH.

Khu vực xảy cháy là ngôi nhà 4 tầng, có diện tích khoảng 60m²/tầng. Thời điểm tiếp cận hiện trường, lực lượng chức năng xác định có 4 người đã thoát nạn ra ngoài và còn người mắc kẹt bên trong đám cháy, chỉ huy chữa cháy đã ngay lập tức chỉ đạo triển khai đội hình trinh sát, sử dụng bình thở chuyên dụng tiếp cận các tầng nhà tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, đồng thời tổ chức các mũi tấn công khống chế đám cháy, ngăn không để cháy lan lên các tầng phía trên và các nhà dân liền kề.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH khẩn trương tìm kiếm cứu nạn và tổ chức dập tắt đám cháy

Đến khoảng 2h30 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế, lực lượng chức năng đã ngăn chặn không để cháy lan sang khu vực xung quanh. Đến 02h45’, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Trong quá trình tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH phát hiện 5 nạn nhân đã tử vong và bàn giao cho lực lượng y tế.

Hiện, Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Đại Thắng đã chỉ đạo Công an Thành phố phối hợp chặt chẽ các Sở, ngành Thành phố, chính quyền địa phương tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân và khắc phục hậu quả vụ cháy; đồng thời khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy để giải quyết theo quy định pháp luật.