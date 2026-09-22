Tập huấn, thực tập phương án PCCC và CHCN cho cán bộ, nhân viên và cư dân tòa chung cư Vinahud - Cửu Long

ANTD.VN -Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) cho người dân, Công an phường Vĩnh Tuy phối hợp Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực số 9 đã tổ chức tập huấn, thực tập phương án phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho cán bộ, nhân viên và cư dân tòa nhà Chung cư Vinahud - Cửu Long, số 536A Minh Khai.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm trang bị cho lực lượng tại chỗ và cư dân những kiến thức, kỹ năng cần thiết để chủ động phòng ngừa cháy, nổ; đồng thời nâng cao khả năng xử lý ban đầu khi xảy ra sự cố, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Lực lượng chức năng tổ chức thực hành, thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ với các tình huống giả định sát thực tế.

Tại buổi tập huấn, cán bộ Công an phường Vĩnh Tuy và lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã phổ biến những quy định cơ bản về công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trong nhà chung cư; hướng dẫn nhận diện các nguy cơ có thể dẫn đến cháy, nổ trong quá trình sinh hoạt, sử dụng điện, thiết bị gia dụng và tại khu vực để xe.

Cán bộ, nhân viên và cư dân tòa nhà được hướng dẫn cách xử lý khi phát hiện cháy; kỹ năng báo cháy, thông báo cho những người xung quanh, gọi lực lượng chức năng; cách sử dụng bình chữa cháy và các phương tiện chữa cháy ban đầu. Đặc biệt, người dân được hướng dẫn kỹ năng thoát nạn trong điều kiện có khói, cách di chuyển an toàn theo lối thoát nạn và những điều cần lưu ý khi xảy ra cháy tại các tầng cao.

Bên cạnh phần lý thuyết, lực lượng chức năng tổ chức thực hành, thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ với các tình huống giả định sát thực tế. Thông qua đó, cán bộ, nhân viên và cư dân có cơ hội trực tiếp thực hành các kỹ năng được hướng dẫn, từ việc phát hiện, báo động, sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ đến tổ chức thoát nạn, hỗ trợ người gặp nạn.

Quá trình thực tập cũng góp phần kiểm tra khả năng phối hợp giữa lực lượng PCCC cơ sở, Ban quản lý tòa nhà và cư dân với lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH. Qua đó, những vấn đề còn tồn tại trong công tác tổ chức, phân công lực lượng, sử dụng phương tiện và xử lý tình huống được nhận diện để kịp thời khắc phục.

Đối với các khu chung cư, nơi tập trung đông người và có mật độ phương tiện, thiết bị điện lớn, việc thường xuyên tuyên truyền, tập huấn và thực tập phương án PCCC và CNCH có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Khi xảy ra sự cố, việc phát hiện sớm, báo cháy kịp thời và tổ chức chữa cháy, thoát nạn đúng cách trong những phút đầu tiên có thể góp phần hạn chế đáng kể hậu quả.

Tập huấn, thực tập phương án phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho cán bộ, nhân viên và cư dân tòa nhà Chung cư Vinahud - Cửu Long, số 536A Minh Khai

Thông qua buổi tập huấn, thực tập, Công an phường Vĩnh Tuy và Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực số 9 tiếp tục khẳng định vai trò của công tác phòng ngừa, lấy phương châm “phòng cháy hơn chữa cháy” làm trọng tâm. Đồng thời, hoạt động góp phần xây dựng ý thức tự giác, chủ động của mỗi cán bộ, nhân viên và cư dân trong bảo đảm an toàn PCCC, từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, chủ động ứng phó với các tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn có thể xảy ra.

Trong thời gian tới, Công an phường Vĩnh Tuy tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, kiểm tra, hướng dẫn công tác PCCC và CNCH tại các cơ sở, khu dân cư, chung cư trên địa bàn; qua đó nâng cao hiệu quả phòng ngừa, sẵn sàng xử lý các tình huống ngay từ cơ sở, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản và cuộc sống bình yên của nhân dân.