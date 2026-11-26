ANTD.VN - Với chủ đề “Sáng tạo số cho tương lai bền vững”, 80 đội thi với 241 học sinh đến từ các Trường THPT thuộc 7 tỉnh, thành phố trên cả nước đăng ký tham dự cuộc thi Khởi nghiệp Sáng tạo miền Bắc năm 2026.

Nhiều dự án đã cho thấy khả năng quan sát, nhận diện những vấn đề cụ thể trong đời sống, bước đầu vận dụng kiến thức công nghệ, tư duy quản trị...

Năm 2026, lần đầu tiên Trường Quản trị và Kinh doanh (HSB), Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Cuộc thi Khởi nghiệp Sáng tạo miền Bắc (Northern Innovation Entrepreneurship-NIE 2026) dành cho học sinh Trung học phổ thông, với chủ đề “Sáng tạo số cho tương lai bền vững”.

Đã có 80 đội thi với 241 học sinh đến từ các Trường Trung học phổ thông thuộc 7 tỉnh, thành phố trên cả nước đăng ký tham dự từ vòng sơ khảo. Trên cơ sở kết quả đánh giá, Ban tổ chức đã chọn 30 đội thi bước vào vòng bán kết, với 101 học sinh đến từ 19 trường Trung học phổ thông thuộc 7 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Quảng Ninh, Phú Thọ, Nghệ An và Lào Cai.

Đánh giá về các dự án và các đội thi tham gia cuộc thi, Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Đình Phi, Hiệu trưởng Trường Quản trị và Kinh doanh, nhấn mạnh: "Chúng tôi đánh giá cao sự hưởng ứng của học sinh Trung học phổ thông trên cả nước đối với Cuộc thi Khởi nghiệp sáng tạo miền Bắc-NIE 2026, thể hiện qua số lượng đông đảo các đội thi tham gia và sự đa dạng của các ý tưởng được gửi đến cuộc thi.

Đáng chú ý, nhiều dự án đã cho thấy khả năng quan sát, nhận diện những vấn đề cụ thể trong đời sống, bước đầu vận dụng kiến thức công nghệ, tư duy quản trị và tinh thần sáng tạo để đề xuất giải pháp hướng tới cộng đồng. Điều quan trọng hơn là các em đã chủ động chuyển từ suy nghĩ, ý tưởng sang hành động, dám thử nghiệm, dám trình bày và bảo vệ những đề xuất của mình".

Các ý tưởng dự thi có nội dung thuộc ba nhóm chủ đề: Chuyển đổi số và công nghệ vì cộng đồng; sống xanh và môi trường bền vững; kinh tế, văn hóa và du lịch sáng tạo.

Ở nhóm chủ đề "Chuyển đổi số và công nghệ vì cộng đồng", các dự án tập trung ứng dụng nền tảng số, trí tuệ nhân tạo và công nghệ để giải quyết những vấn đề liên quan đến giáo dục, năng lượng, kết nối cộng đồng và gìn giữ giá trị bản địa.

Ở nhóm chủ đề "Sống xanh và môi trường bền vững", các ý tưởng hướng đến giải quyết những vấn đề cụ thể như: tận dụng phụ phẩm nông nghiệp, cải tạo đất, phát triển vật liệu thân thiện với môi trường và kéo dài vòng đời của sản phẩm công nghệ.

Đối với nhóm chủ đề "Kinh tế, văn hóa và du lịch sáng tạo", các dự án khai thác giá trị văn hóa, di sản và du lịch bằng những cách tiếp cận phù hợp với học sinh; đồng thời kết hợp công nghệ và mô hình kinh doanh để đưa các giá trị địa phương đến gần hơn với cộng đồng.

Các dự án được đánh giá toàn diện trên nhiều phương diện, bao gồm: mức độ nhận diện và xác định vấn đề thực tiễn; tính sáng tạo và tính khả thi của giải pháp; giá trị và tác động đối với cộng đồng; phương án triển khai và dự toán tài chính; cùng chất lượng trình bày hồ sơ dự thi.

Vòng bán kết Cuộc thi diễn ra từ ngày 19/11 đến 27/12/2026. Trong giai đoạn này, 30 đội thi sẽ tiếp tục hoàn thiện dự án, làm rõ vấn đề cần giải quyết, đối tượng hưởng lợi, tính sáng tạo, khả năng triển khai và giá trị mang lại cho cộng đồng.

Đồng thời, mỗi đội xây dựng video giới thiệu dự án với thời lượng tối đa 3 phút và thuyết trình trực tuyến trước Hội đồng Giám khảo. Đặc biệt, trong suốt quá trình hoàn thiện dự án, các đội sẽ được đội ngũ cố vấn của Ban tổ chức đồng hành, tư vấn và định hướng chuyên môn, hỗ trợ rà soát, hoàn thiện ý tưởng và nâng cao tính khả thi của các giải pháp.

HSB xác định việc nuôi dưỡng tinh thần khởi nghiệp cần được bắt đầu từ sớm. Nhà trường sẵn sàng đồng hành cùng các em học sinh thông qua hoạt động cố vấn, kết nối chuyên gia, chia sẻ kiến thức và hỗ trợ hoàn thiện dự án, để những ý tưởng có tiềm năng từng bước được kiểm chứng và phát triển thành các giải pháp có giá trị thực tiễn.

“Chúng tôi kỳ vọng Cuộc thi Khởi nghiệp Sáng tạo miền Bắc-NIE 2026 sẽ không chỉ là một cuộc thi, mà còn là môi trường khơi dậy khát vọng sáng tạo, tinh thần dấn thân và năng lực kiến tạo tương lai của thế hệ trẻ”, Hiệu trưởng Hoàng Đình Phi chia sẻ.