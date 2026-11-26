ANTD.VN - Quấy rối, đe dọa, xúc phạm danh dự, phát tán hình ảnh riêng tư của phụ nữ trên không gian mạng không chỉ gây tổn thương tinh thần mà còn xâm phạm nghiêm trọng quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân. Vậy nên, pháp luật đã có những chế tài xử lý, đồng thời đặt ra yêu cầu nâng cao trách nhiệm của các nền tảng mạng xã hội trong bảo vệ người dùng.

Ngày 25/11 hàng năm đã được Liên hợp quốc lấy làm ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ. Đây được coi là ngày lễ kỷ niệm mang tính quốc tế để tưởng nhớ 16 nạn nhân của bạo lực đã chết trong vụ ám sát năm 1960 tại Cộng hòa Đôminíc.

Là dịp để các cá nhân, tổ chức bảo vệ quyền phụ nữ tại khắp năm châu, không phân biệt ngôn ngữ, màu da, dân tộc phát động những chiến dịch thắp sáng ngọn lửa đấu tranh xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ.

Không thể xem bạo lực mạng là chuyện riêng tư

Không gian mạng mang đến nhiều cơ hội kết nối, chia sẻ nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ phụ nữ trở thành mục tiêu của các hành vi xúc phạm, quấy rối, đe dọa, thậm chí bị phát tán hình ảnh riêng tư nhằm bôi nhọ, uy hiếp hoặc tống tiền.

Có một thực tế đáng lo ngại, những nội dung này có thể bị chia sẻ với tốc độ nhanh, để lại hậu quả kéo dài đối với danh dự, nhân phẩm, đời sống và tâm lý của nạn nhân.

Theo Luật sư Bình, không thể xem việc xúc phạm, đe dọa hay phát tán hình ảnh riêng tư của phụ nữ trên mạng chỉ là mâu thuẫn cá nhân.

Theo Luật sư Diệp Năng Bình (Trưởng văn phòng Luật sư Tinh Thông Luật, Đoàn Luật sư TP HCM), pháp luật hiện hành đã thiết lập hành lang bảo vệ cá nhân trước các hành vi xâm phạm trên môi trường mạng. Các quy định của Bộ luật Dân sự 2015, Luật An ninh mạng 2025, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 2025, Nghị định 174/2026/NĐ-CP và Bộ luật Hình sự 2015 tạo cơ sở để xử lý những hành vi vi phạm.

Trong đó, quyền đối với hình ảnh, danh dự, nhân phẩm và uy tín của cá nhân được bảo vệ theo Bộ luật Dân sự. Việc sử dụng hình ảnh cá nhân về nguyên tắc phải được người đó đồng ý, trừ những trường hợp luật định. Hành vi bịa đặt, vu khống, chia sẻ thông tin sai sự thật hoặc xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác trên không gian mạng cũng có thể bị xử lý hành chính.

Xét về tính chất, mức độ vi phạm, Luật sư Bình nhấn mạnh, cá nhân có hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác có thể bị phạt tiền từ 10-15 triệu đồng và buộc gỡ bỏ thông tin vi phạm theo quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. Người bị xâm phạm còn có quyền yêu cầu chấm dứt hành vi, gỡ bỏ thông tin, hình ảnh trái phép và bồi thường thiệt hại theo quy định pháp luật.

Đặc biệt, nếu hành vi đủ yếu tố cấu thành tội phạm, người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội làm nhục người khác (Điều 155) hoặc tội vu khống (Điều 156) Bộ luật Hình sự. Việc sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi phạm tội có thể là tình tiết định khung tăng nặng, với mức hình phạt cao nhất lần lượt là 5 năm và 7 năm tù.

“Không thể xem việc xúc phạm, đe dọa hay phát tán hình ảnh riêng tư của phụ nữ trên mạng chỉ là mâu thuẫn cá nhân. Khi quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm, nạn nhân hoàn toàn có cơ sở pháp lý để yêu cầu bảo vệ và xử lý người vi phạm” – Luật sư Bình cho hay.

Vụ việc hai nữ sinh lớp 11 thuộc một trường THPT dùng AI ghép ảnh nhằm chế giễu bạn, gây bức xúc trong dư luận. Ảnh: Internet

Cũng theo chia sẻ của vị Luật sư này, một trong những khó khăn khi xử lý hành vi bạo lực mạng là chứng cứ điện tử có thể nhanh chóng bị xóa bỏ, chỉnh sửa hoặc phát tán trên nhiều tài khoản khác nhau. Vì vậy, khi bị quấy rối, đe dọa, tống tiền hoặc phát tán hình ảnh riêng tư trái phép, nạn nhân cần bình tĩnh, không vội xóa tin nhắn, bài đăng hay dữ liệu liên quan.

Các tài liệu cần được lưu giữ gồm ảnh chụp màn hình bài viết, tin nhắn, bình luận; đường dẫn (URL), tên tài khoản, ID người đăng tải, thời gian và nội dung đe dọa. Trường hợp có hành vi tống tiền, cần giữ lại sao kê chuyển khoản, mã giao dịch, thông tin tài khoản nhận tiền, số điện thoại và email liên quan.

Luật sư Bình lưu ý, nạn nhân cũng nên giữ nguyên thiết bị, tài khoản và dữ liệu gốc để phục vụ xác minh, giám định khi cần thiết. Nếu hành vi xâm phạm gây ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm lý hoặc công việc, các hồ sơ khám chữa bệnh, tài liệu chứng minh thiệt hại cũng cần được lưu giữ. Việc lập vi bằng đối với bài đăng, tin nhắn hoặc nội dung vi phạm đang tồn tại trên mạng có thể giúp bổ sung tài liệu phục vụ quá trình giải quyết vụ việc.

Đặc biệt, nạn nhân cần sớm trình báo cơ quan công an, cung cấp các tài liệu đã thu thập và đề nghị hỗ trợ xử lý. Với những trường hợp bị đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe hoặc bị uy hiếp, tống tiền, cần liên hệ ngay cơ quan công an để được can thiệp kịp thời. Việc báo cáo nội dung vi phạm với nền tảng mạng xã hội cũng cần được thực hiện song song nhằm hạn chế khả năng tiếp tục lan truyền.

Tăng trách nhiệm của các nền tảng mạng xã hội

Bên cạnh chế tài đối với người vi phạm, việc bảo vệ phụ nữ trên không gian mạng đòi hỏi cơ chế phòng ngừa và hỗ trợ hiệu quả hơn. Luật sư Diệp Năng Bình cho rằng, cần tiếp tục cụ thể hóa các quy định về bạo lực trên cơ sở giới trong môi trường số, nhất là hành vi quấy rối tình dục trực tuyến, tấn công tập thể, tiết lộ thông tin riêng tư và phát tán hình ảnh, video khi chưa được sự đồng ý của chủ thể.

Cùng với đó, cần hoàn thiện quy trình thu thập, bảo toàn và xác thực chứng cứ điện tử; rà soát chế tài xử phạt để bảo đảm tính răn đe, đồng thời mở rộng các kênh hỗ trợ tâm lý, pháp lý cho người bị xâm hại. Bởi hậu quả của bạo lực mạng không dừng lại ở một bài đăng hay vài dòng bình luận mà có thể ảnh hưởng lâu dài đến cuộc sống của nạn nhân.

Ảnh minh họa.

Đối với các nền tảng mạng xã hội, theo Luật sư Bình, cần thiết lập cơ chế tiếp nhận và xử lý khẩn cấp phản ánh về quấy rối, đe dọa, phát tán hình ảnh riêng tư; quy định rõ thời hạn phản hồi, gỡ bỏ nội dung vi phạm. Đồng thời, tăng cường phát hiện, ngăn chặn việc đăng tải lại những hình ảnh, video đã được xác định là xâm hại quyền riêng tư; phối hợp cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng khi có yêu cầu hợp pháp.

Bảo vệ phụ nữ trước bạo lực mạng không chỉ là trách nhiệm của cơ quan chức năng mà còn cần sự vào cuộc của các nền tảng và cộng đồng người dùng. Mỗi hành vi chia sẻ, bình luận hoặc tiếp tay phát tán nội dung xâm phạm đời tư đều có thể khiến tổn thương của nạn nhân trở nên nghiêm trọng hơn.

“Xây dựng môi trường mạng an toàn, tôn trọng quyền riêng tư vì thế cần bắt đầu từ việc không dung túng, không cổ súy và kiên quyết lên tiếng trước các hành vi bạo lực mạng” - Trưởng văn phòng Luật sư Tinh Thông Luật bày tỏ.