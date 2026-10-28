Đường Nguyễn Minh Châu sụt lún nghiêm trọng cạnh công trình đang thi công

ANTD.VN - Chiều 28/10, một đoạn đường tại phố Nguyễn Minh Châu, phường Việt Hưng (TP Hà Nội) xuất hiện tình trạng nứt, sụt lún nghiêm trọng sát công trình đang đào móng xây dựng 4 tòa nhà cao tầng.

Theo ghi nhận, Khu vực sụt lún dài khoảng 10m. đoạn từ số nhà 140 phố Việt Hưng về phía đình làng Lệ Mật.

Anh Nguyễn Hữu Nam, trú tại phường Việt Hưng cho biết, trước đó đã xuất hiện tình trạng nứt trên chính đường này, tuy nhiên sau đó đã được khắc phục, xử lý bề mặt đường trở về nguyên trạng.

Hình ảnh đường nứt toác cạnh công trường thi công dự án xây dựng nhà cao tầng A2 - CT1 và A4 - CT3 Khu công viên công nghệ phần mềm Hà Nội.

Dự án thi công bên cạnh đường Nguyễn Minh Châu đang trong quá trình đào móng. Tại hiện trường, công trình đang thi công gắn biển thông tin dự án xây dựng nhà cao tầng A2 - CT1 và A4 - CT3 Khu công viên công nghệ phần mềm Hà Nội. Hoạt động thi công được cho là có liên quan đến tình trạng hư hỏng hạ tầng xung quanh, khiến một số đoạn đường liền kề xuất hiện vết nứt, sụt lún kéo dài.

Để xử lý tạm thời, đơn vị thi công đã đổ bê tông lên những vị trí mặt đường bị lún, nứt. Tuy nhiên, giải pháp này chưa giải quyết triệt để sự cố. Mặt đường tiếp tục xuất hiện các vết nứt mới, có dấu hiệu sụt lún trở lại, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện lưu thông.

Đơn vị thi công từng bị xử phạt 35 triệu đồng.

Hình ảnh khu vực phố Nguyễn Minh Châu ngày 28/10

Trước đó, một đoạn đường dài gần 20m trên phố Đào Hinh bị sụt lún nghiêm trọng. Vị trí này nằm gần nút giao giữa phố Việt Hưng và phố Đào Hinh, kéo dài theo hướng phố Đào Đình Luyện.

Tại hiện trường, nhiều điểm trên mặt đường bị lún sâu, làm lộ lớp đất đá và kết cấu nền đường phía dưới. Khu vực đã được quây rào chắn để phòng ngừa tai nạn. Tuy nhiên, việc rào chắn kéo dài khiến diện tích mặt đường lưu thông bị thu hẹp, gây cản trở giao thông và ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Sau khi xảy ra sự việc, chính quyền địa phương phối hợp với các đơn vị chức năng đã tới hiện trường để khắc phục, xử lý.

Công trình thi công bị sụt lún

Liên quan đến sự việc, đại diện Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông (Sở Xây dựng Hà Nội) cho biết đã nắm được tình hình và đang tổ chức kiểm tra thực địa.

Đáng chú ý, trước đó, khi phát hiện tình trạng thi công gây hư hỏng, sụt lún tuyến đường Việt Hưng - Đào Hinh, lực lượng chức năng đã lập biên bản kiểm tra và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với đơn vị thi công với số tiền 35 triệu đồng.

Hiện chưa rõ nguyên nhận tình trạng sụt lún

Trước mắt, cơ quan chức năng yêu cầu chủ đầu tư và đơn vị thi công khẩn trương triển khai biện pháp gia cố, khắc phục sự cố; đồng thời tổ chức rào chắn, phân luồng giao thông hợp lý, bảo đảm an toàn cho người đi đường.