ANTD.VN - Với tinh thần tự giác, trách nhiệm trong bảo vệ động vật hoang dã, người dân xã Vĩnh Thanh, Hà Nội đã chủ động giao nộp một cá thể chim nghi thuộc loài quý hiếm cho cơ quan Công an. Ngay sau đó, Công an xã đã hoàn tất thủ tục, bàn giao cá thể chim cho Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội chăm sóc.

Công an xã Vĩnh Thanh tiếp nhận chim hoang dã quý hiếm

Chiều 24-11-2026, Công an xã Vĩnh Thanh tiếp nhận thông tin từ ông Nguyễn Hữu Chiến (SN 1971, trú tại thôn Ngọc Chi, xã Vĩnh Thanh) về việc phát hiện một cá thể chim có hình dáng giống chim đại bàng tại khu vực đồng thuộc thôn Ngọc Chi. Nhận thấy cá thể chim có dấu hiệu suy yếu, không thể tự bay, ông Chiến đã đưa về nhà chăm sóc, đồng thời chủ động liên hệ với Đại úy Lê Duy Sơn, cán bộ Cảnh sát trật tự Công an xã Vĩnh Thanh để đề nghị giao nộp cho cơ quan chức năng.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Vĩnh Thanh đã phân công cán bộ phối hợp làm việc với người dân, kiểm tra, xác minh đặc điểm cá thể chim, lập biên bản và thực hiện các thủ tục tiếp nhận theo quy định. Qua nhận dạng ban đầu, cá thể chim có đặc điểm giống loài diều hoa Miến Điện, thuộc nhóm động vật hoang dã quý hiếm cần được bảo vệ.

Để bảo đảm việc chăm sóc, cứu hộ đúng chuyên môn, Công an xã Vĩnh Thanh đã phối hợp với Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội kiểm tra tình trạng sức khỏe, lập biên bản tiếp nhận và bàn giao cá thể chim cho đơn vị chuyên trách. Theo thông tin từ Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội, cá thể chim được xác định là diều hoa Miến Điện, thuộc nhóm IB trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm. Đây là loài chim nằm trong danh sách các loài bị đe dọa theo đánh giá của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) từ năm 2016.

Sau khi tiếp nhận, Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội sẽ tiếp tục theo dõi, chăm sóc, đánh giá tình trạng sức khỏe và khả năng phục hồi của cá thể chim. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện cần thiết, cá thể động vật sẽ được xem xét tái thả về môi trường tự nhiên theo đúng quy định của pháp luật.

Chia sẻ về việc làm của mình, ông Nguyễn Hữu Chiến cho biết, trong quá trình ra thăm vườn, ông phát hiện cá thể chim nói trên bị yếu, không thể bay nên đã mang về nhà chăm sóc. Tuy nhiên, qua những thông tin tuyên truyền về bảo vệ động vật hoang dã, ông nhận thức được trách nhiệm của người dân trong việc bảo tồn các loài động vật tự nhiên; đồng thời hiểu rằng việc tự ý nuôi nhốt, mua bán các loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm không đúng quy định có thể dẫn đến vi phạm pháp luật. Vì vậy, ông đã chủ động liên hệ với Công an xã để giao nộp cá thể chim.

Hành động tự nguyện của ông Nguyễn Hữu Chiến là việc làm đáng biểu dương, thể hiện ý thức chấp hành pháp luật và tinh thần trách nhiệm của người dân đối với công tác bảo vệ môi trường sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học. Thay vì tự ý tiếp tục nuôi giữ, người dân đã chủ động chuyển giao cá thể động vật cho cơ quan chức năng và đơn vị có chuyên môn, tạo điều kiện để con vật được chăm sóc trong môi trường phù hợp.

Công an từng bước khuyến khích người dân tích cực tham gia phát hiện, thông báo và tự nguyện giao nộp các cá thể động vật cần được cứu hộ

Đáng chú ý, việc người dân chủ động giao nộp động vật hoang dã quý hiếm cũng cho thấy hiệu quả từ công tác tuyên truyền, vận động quần chúng của lực lượng Công an xã Vĩnh Thanh. Thông qua việc phổ biến các quy định pháp luật, nâng cao nhận thức về bảo vệ động vật hoang dã, lực lượng Công an từng bước khuyến khích người dân tích cực tham gia phát hiện, thông báo và tự nguyện giao nộp các cá thể động vật cần được cứu hộ.

Công an xã Vĩnh Thanh đã báo cáo sự việc với lãnh đạo UBND xã để chỉ đạo việc xử lý tiếp theo theo thẩm quyền. Thời gian tới, đơn vị tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân không săn bắt, nuôi nhốt, mua bán, vận chuyển trái phép động vật hoang dã; nâng cao ý thức bảo vệ các loài động vật nguy cấp, quý, hiếm.

Đồng thời, Công an xã khuyến khích người dân khi phát hiện động vật hoang dã bị thương, đi lạc hoặc có dấu hiệu cần được cứu hộ cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng, không tự ý mua bán, vận chuyển hoặc nuôi giữ trái phép. Mỗi hành động tích cực của người dân sẽ góp phần bảo vệ các loài động vật hoang dã, gìn giữ cân bằng sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học và xây dựng môi trường sống an toàn, bền vững trên địa bàn.