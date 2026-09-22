Phát động Bảng xếp hạng “Khách sạn tiêu biểu không thuốc lá” lần thứ hai

ANTD.VN - Sau khi được xếp hạng vào danh sách “Khách sạn tiêu biểu không thuốc lá”, các khách sạn phải cam kết duy trì môi trường không thuốc lá trong thời gian ít nhất một năm và thực hiện đầy đủ những tiêu chí…

Ông Nguyễn Anh Vũ, Tổng Biên tập Báo Văn hóa, Trưởng Ban Tổ chức phát biểu

Sáng 22-9, Báo Văn hóa phối hợp với Quỹ Phòng bệnh - Bộ Y tế và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Lễ phát động Bảng xếp hạng “Khách sạn tiêu biểu không thuốc lá” lần thứ II năm 2026, với chủ đề “Khách sạn xanh – không thuốc lá”.

Chương trình được triển khai trên phạm vi toàn quốc. Theo kế hoạch, Ban Tổ chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký đến ngày 30-10-2026. Lễ trao giải dự kiến tổ chức trong tháng 12-2026.

Thông tin tại đây cho biết, năm 2025, lần đầu tiên Bảng xếp hạng “Khách sạn tiêu biểu không thuốc lá” được tổ chức, đã có 44 khách sạn đáp ứng các tiêu chí và được xếp hạng.

Năm nay, chương trình không đặt trọng tâm vào việc gia tăng số lượng khách sạn được công nhận. Ông Nguyễn Anh Vũ, Tổng Biên tập Báo Văn hóa - Trưởng Ban Tổ chức nhấn mạnh, mục tiêu của chương trình năm nay tập trung vào việc lựa chọn những cơ sở thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống tác hại của thuốc lá, có giải pháp cụ thể trong tổ chức vận hành và duy trì được môi trường không thuốc lá trong thực tế hoạt động.

Cùng đó, sẽ tăng cường theo dõi sau khi công nhận. Các khách sạn được xếp hạng cần tiếp tục duy trì môi trường không thuốc lá trong thời gian ít nhất một năm và thực hiện đầy đủ những tiêu chí đã cam kết.

Ông Trần Thanh Tùng, Phó Giám đốc Quỹ Phòng bệnh - Bộ Y tế thông tin về những tác hại của thuốc lá tại Chương trình

Được biết, đầu tháng 8-2026, Ban Tổ chức đã tổ chức đoàn kiểm tra tại 10 khách sạn ở TP.HCM từng được công nhận trong năm 2025. Kết quả kiểm tra cho thấy các khách sạn được kiểm tra vẫn duy trì các tiêu chí và môi trường không thuốc lá.

Cũng tại sự kiện, ông Trần Thanh Tùng, Phó Giám đốc Quỹ Phòng bệnh - Bộ Y tế cho biết, mỗi năm thuốc lá gây ra hơn 100.000 ca tử vong. Thiệt hại kinh tế do sử dụng thuốc lá ước tính khoảng 108.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 1,1% GDP, bao gồm các tổn thất về năng suất và lao động.

Các đại biểu chụp ảnh chung tại sự kiện

Theo Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, khách sạn và cơ sở lưu trú du lịch là những địa điểm cấm hút thuốc lá trong nhà nhưng được phép bố trí nơi dành riêng cho người hút thuốc. Khu vực này phải đáp ứng các điều kiện về phòng và hệ thống thông khí tách biệt, có dụng cụ chứa tàn thuốc, biển báo và thiết bị phòng cháy, chữa cháy. Luật cũng khuyến khích người đứng đầu khách sạn, cơ sở lưu trú tổ chức thực hiện không hút thuốc lá hoàn toàn trong nhà.