ANTD.VN - Các bệnh viện tại Hà Nội đang tập trung điều trị cho 9 nạn nhân bị thương trong sự cố sập nhà ở phố Nguyễn Văn Tuyết ngày 24/11. Sức khỏe các nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện có tiến triển tích cực.

Sức khỏe các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện sau phẫu thuật tiến triển tích cực

Theo thông tin Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn mới cập nhật, trong ngày 25/11, đơn vị tiếp nhận thêm 3 bệnh nhân liên quan sự cố sập nhà tại phố Nguyễn Văn Tuyết được chuyển đến từ các cơ sở y tế. Những người này đã được sơ cứu, cấp cứu ban đầu rồi chuyển viện để tiếp tục điều trị chuyên sâu.



Sức khỏe các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện sau phẫu thuật và những người mới được chuyển viện đều có tiến triển tích cực.

Hai bệnh nhân bị vết thương sọ não hở đã được phẫu thuật lấy dị vật. Sau phẫu thuật, sức khỏe cả hai tiến triển tốt, hiện được theo dõi tại Khoa Hồi sức ngoại. Trong khi đó, 1 bệnh nhân nữ 78 tuổi bị gãy liên mấu chuyển xương đùi phải cũng đang được các bác sĩ tích cực điều trị.

TS. BS Trần Quang Hải, Trưởng khoa Gây mê hồi sức, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn cho biết, bệnh viện đã kích hoạt toàn viện để tập trung điều trị cho các nạn nhân. Đến nay, sức khỏe các bệnh nhân đều có tiến triển tốt.

Công tác theo dõi và điều trị tiếp tục được các bệnh viện triển khai, nhằm bảo đảm các điều kiện chăm sóc tốt nhất cho những người bị thương trong vụ nổ.