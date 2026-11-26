ANTD.VN - Hưởng ứng Ngày Phòng, chống hàng giả - hàng nhái (29/11), sáng 26/11/2026, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Cục TTTN- Bộ Công Thương) tổ chức khai mạc chuỗi hoạt động “Không gian trưng bày hàng thật – hàng giả” và “Sức sống hàng Việt” số 16 tại 62 Tràng Tiền, Hà Nội.

Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước Trần Hữu Linh hướng dẫn người dân phân biệt hàng thật- hàng giả

Chương trình kết hợp hướng dẫn người tiêu dùng nhận diện sản phẩm chính hãng với giới thiệu, kết nối tiêu thụ hàng Việt. Đặc biệt, lần đầu tiên nội dung hướng dẫn phân biệt hàng thật – hàng giả được triển khai trên sóng livestream, cùng hoạt động quảng bá, tiêu thụ sản phẩm Việt Nam.

Với chủ đề “Hiểu hàng thật - Tránh hàng giả”, không gian trưng bày giới thiệu nhiều sản phẩm thuộc các lĩnh vực gia dụng, thể thao, thời trang, mỹ phẩm và hàng tiêu dùng. Trong đó có các thương hiệu được người tiêu dùng Việt Nam quan tâm như Panasonic, Yonex, S&B, Uniqlo, Transino; các sản phẩm máy tính, đồng hồ Casio, dầu nhớt, phụ tùng xe máy Honda và gia vị Acecook.

Tại đây, đại diện Cục TTTN phối hợp với đại diện các nhãn hiệu trực tiếp hướng dẫn khách tham quan nhận diện, phân biệt hàng thật – hàng giả thông qua những dấu hiệu cụ thể trên từng sản phẩm. Nội dung tập trung vào đặc điểm nhận biết, thông tin sản phẩm, dấu hiệu nhận diện thương hiệu và những lưu ý khi lựa chọn, sử dụng hàng hóa.

Thay vì chỉ tiếp cận thông tin qua các tài liệu tuyên truyền, người tiêu dùng có cơ hội trực tiếp quan sát, đối chiếu sản phẩm và trao đổi với đại diện các nhãn hiệu. Qua đó, kiến thức nhận diện hàng hóa chính hãng được truyền tải một cách trực quan, giúp người tiêu dùng chủ động hơn trong việc lựa chọn sản phẩm và bảo vệ quyền lợi của mình.

Theo Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước Trần Hữu Linh, việc nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng nhận diện hàng thật – hàng giả cho người tiêu dùng có ý nghĩa quan trọng trong xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh.

Người tiêu dùng không chỉ là đối tượng cần được bảo vệ mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành thị trường tiêu thụ minh bạch, khuyến khích hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng và chất lượng được bảo đảm.

“Phòng, chống hàng giả cần sự chung tay của cơ quan quản lý, doanh nghiệp và người tiêu dùng. Khi người dân có kiến thức nhận diện, chủ động lựa chọn hàng hóa chính hãng sẽ góp phần hạn chế đầu ra của hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc. Thông qua hoạt động này, chúng tôi mong muốn nâng cao nhận thức người tiêu dùng, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp tích cực bảo vệ thương hiệu và quyền lợi khách hàng”- ông Trần Hữu Linh nói.

Cùng với hoạt động nhận diện hàng thật – hàng giả, “Sức sống hàng Việt” số 16 dành không gian giới thiệu các sản phẩm Việt Nam, tạo cơ hội kết nối doanh nghiệp, cơ sở sản xuất với người tiêu dùng.

Các sản phẩm tham gia chương trình gồm nước yến của Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa và Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Avanest Việt Nam; mơ muối sấy lạnh, mật ong ngâm mơ của Hợp tác xã Thanh niên Bách Cốc (Ninh Bình); dung dịch ngâm rửa thực phẩm và nước rửa chén của Công ty TNHH Fuwa Biotech (Thanh Hóa), cùng nhiều sản phẩm trong nước khác.